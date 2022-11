La Fed lanza piloto para activos digitales

19/11/2022

Un poco de historia

En febrero del 2020 la Reserva Federal de EE.UU. se encuentra analizando si el lanzamiento de su propia moneda digital podría resultar un contador efectivo para reducir los costos operativos y además bridar seguridad en los pagos. Así lo informó Lael Brainard, miembro de la junta de gobernadores de la FED, durante una conferencia sobre pagos en la Escuela de Graduados de Negocios de Stanford, en California.

En marzo del mismo año, frente a la pandemia del covid-19, dos propuestas —la “Take Responsibility for Workers and Families Act”, de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; y la “Financial Protections and Assistance for America’s Consumers, States, Businesses, and Vulnerable Populations Act (H.R. 6321)”, presentada por la presidenta del Comité de Servicios Financieros, Maxine Waters— contemplan la idea como forma de realizar los pagos de estímulo económico a los ciudadanos estadounidenses.

En agosto del 2020, durante una entrevista, el vicepresidente adjunto del Grupo de Pagos Seguros de la Reserva Federal de Boston, Robert Bench, anunció que la FED no tenía planes de emitir una moneda digital CBDC en un futuro cercano, aunque sí estaba trabajando en base a la tecnología blockchain como una forma impulsar positivamente la misión del sistema de la entidad.

En marzo de este año (2022), el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará el miércoles una orden ejecutiva que exige al gobierno que evalúe los riesgos y beneficios de crear un dólar digital del banco central, así como otras cuestiones relacionadas con las criptomonedas, informó Reuters.

Bancos de EEUU lanzan piloto para dólar digital

Bancos de Estados Unidos, entre los que se encuentran BNY Mellon, Citi, HSBC, PNC Bank, TD Bank, Truist, US Bank, Wells Fargo y Mastercard, probarán la viabilidad de un dólar digital programable extensible a otros activos digitales.

Las compañías citadas indicaron que el proyecto de prueba de concepto (PoC), desarrollado en blockchain, incluirá la participación de bancos centrales, bancos comerciales y entidades no bancarias reguladas.

Amazon Web Services proporciona la tecnología utilizada y Swift, proveedor global de servicios de mensajería financiera, respaldará la interoperabilidad en todo el ecosistema financiero internacional. Sullivan & Cromwell LLP ofrecerá los servicios legales y Deloitte los de asesoría.

La comunidad bancaria de EE.UU. anunció el lanzamiento del proyecto en un comunicado de prensa: “usando tecnología de contabilidad distribuida, la plataforma propuesta crearía oportunidades de innovación para mejorar los acuerdos financieros e incluiría la participación de bancos centrales, bancos comerciales de varios tamaños y entidades no bancarias reguladas”.

“El proyecto piloto probará cómo los bancos que utilizan fichas digitales de dólares en una base de datos común pueden ayudar a acelerar los pagos.”

Según el grupo, la plataforma utilizará la tecnología de contabilidad distribuida (DLT, por sus siglas en inglés), también conocida como “libro mayor distribuido”. “Es una base de datos que gestionan varios participantes y no está centralizada. No existe una autoridad central que ejerza de árbitro y verificador. El registro distribuido aumenta la transparencia —dificultando cualquier tipo de fraude o manipulación— y el sistema es más complicado de ‘hackear’”, explican desde BBVA.

Este proyecto solo utilizará datos simulados, indican estas entidades. “No pretende avanzar en ningún resultado político específico, ni pretende señalar que la Reserva Federal vaya a tomar ninguna decisión inminente sobre la conveniencia de emitir una moneda digital del banco central (CBDC) minorista o mayorista, ni cómo se diseñaría necesariamente uno”, añaden. Los resultados del proyecto piloto se darán a conocer una vez concluido.

El grupo afirma que el programa piloto tendrá una duración de doce semanas y solo operará en dólares estadounidenses. Los participantes emitirán fichas digitales simuladas que representarán los depósitos de los clientes y se liquidarán a través de reservas simuladas del banco central en una cadena de bloques compartida.

Sin embargo, la Reserva Federal de NY recalcó que el experimento no indica que se tomará una decisión definitiva sobre la emisión de una CBDC, ni sobre su posible diseño.

Como informó The Block, el presidente de la FED, Jerome Powell aclaró que la creación de un dólar digital no es una conclusión inevitable de los diferentes proyectos de prueba.