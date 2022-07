Una fintech fue premiada por segundo año consecutivo por Microsoft

Por staff

15/07/2022

La startup N5 Now, desarrolladora de software para Fintechs, Bancos y Aseguradoras, fue nuevamente premiada internacionalmente por Microsoft. Esta vez reconociendo a su suite N5 como “Best Platform 2022”, por ser la única diseñada para el Openfinance (openbanking y openinsurance), y por el impacto que está generando en sus clientes. N5 será homenajeado en la segunda edición del evento Microsoft Inspire, que tendrá lugar entre el 19 y 20 de julio.

“Nos llena de orgullo este galardón, lo recibimos como la recompensa a nuestro trabajo, esfuerzo y compromiso con nuestros clientes y como la prueba irrefutable de que la industria financiera demandaba una plataforma a medida, basada en las necesidades reales del sector, y con impacto tangible en su cuenta de resultados”, enfatizó Julián Colombo, CEO de N5 Now que destaca que su producto tiene una tasa de satisfacción del 99%

La plataforma elegida por Microsoft tiene la más rápida implementación del mercado – desde 100 días por contrato – y logra aumentar en más del 50% la productividad y mejorar el NPS (satisfacción del cliente) en más de 20 puntos, además de reducir los costos de distribución en un 16%.

N5 Now fue reconocido entre 3.900 nominaciones de más de 126 países, por su vertiginoso crecimiento -duplican anualmente su tamaño-, el impacto de su solución en el mercado financiero y el uso ejemplar de las tecnologías de Microsoft.

“Quiero felicitar a N5 Now por haber ganado este premio entre 800 empresas en una categoría tan complicada. No es fácil estar constantemente innovando, integrando y creando nuevos productos, es súper valioso lo que están haciendo y cómo están ayudando a la industria financiera tradicional a entrar a un mundo tecnológicamente diferente. Hoy N5 Now está liderando la transformación digital y el impacto que está generando en el mercado es clave.”, resaltó Mariano Amartino, director de Microsoft for Startups para Latinoamérica.

El año pasado fue clave para N5 Now porque tras ser reconocida por Microsoft como “Startup del Año” de Latinoamérica tuvo un aumento muy significativo en el número de clientes. La fintech iniciará una ronda de inversión con players de primer nivel. “Al superar los 2 MM de dólares de ingresos recurrentes anuales, sentimos que ya es momento de incorporar los aliados estratégicos que nos permitan escalar un modelo muy sólido y eficiente”, cerró Colombo.

De arrancar con 100 dólares a duplicar su tamaño anualmente

N5 Now nació hace 5 años en Estados Unidos de la mano de siete fundadores y directivos argentinos, entre los que se destaca Julián Colombo, un economista y periodista con más de 20 años de trayectoria en el Banco Santander.

Desde sus comienzos, la compañía fue totalmente financiada por clientes, dispuestos a anticipar dinero a cambio de ser los primeros en obtener la plataforma que permite la completa digitalización de empresas de la industria financiera.

Con 200 colaboradores en todo el mundo, oficinas en 14 países y gran presencia en Latinoamérica, N5 Now persigue dos objetivos centrales: la transformación digital de sus clientes y la inclusión financiera. “Una digitalización rentable, capaz de reducir costos en forma inteligente, permitirá que millones de personas accedan a servicios hoy reservados solo a la mitad de la población latinoamericana, por ejemplo”, afirmó Colombo.

Sus actuales clientes, cerca de 45, van desde bancos multinacionales europeos hasta bancos públicos en Argentina, de aseguradoras en Suiza, a medios de pago en Arabia, y de Fintechs brasileñas a fondos de inversión americanos.