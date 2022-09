La fusión silenciará a los críticos e impulsará a Ethereum más allá de Bitcoin

Por staff

13/09/2022

Por: Marius Ciubotariu, cofundador de Hubble Protocol

“Esta semana es testigo de uno de los eventos más significativos en la historia de las criptomonedas. Finalmente, años después de que el fundador Vitalik Buterin presentara la idea, Ethereum se está moviendo hacia un mecanismo de consenso de Prueba de participación (PoS).

La importancia de este evento, denominado “fusión”, no puede subestimarse. Ethereum Merge es una gigantesca empresa técnica para actualizar la red y es un paso esencial hacia la construcción de Etheruem 2.0. Además, reducirá las emisiones de carbono en la red en un 99 %.

Para la mayor parte de la comunidad criptográfica, lo primero es quizás más importante, pero para el resto del mundo, lo segundo probablemente sea más significativo. Las emisiones de carbono son con frecuencia el palo con el que las finanzas tradicionales y los reguladores globales les gusta vencer a las criptomonedas, por lo que este nuevo desarrollo al menos eliminará el combustible de ese fuego.

Por supuesto, las emisiones siguen siendo un gran problema para bitcoin, que está utilizando cada vez más energía para extraer el último millón de monedas que quedan y tiene pocas o ninguna posibilidad de pasar a un modelo PoS en el corto plazo. Para que la minería de bitcoin sobreviva a los reguladores, su futuro energético quizás deba ser renovable. Pero nos desviamos.

Para aquellos más preocupados por el precio, este es un momento muy emocionante para que ocurra la fusión, ya que el precio de bitcoin está luchando por mantener su nivel psicológicamente importante de $ 20,000. Ya estamos comenzando a ver una divergencia significativa en el crecimiento entre las dos criptomonedas emblemáticas, con ETH subiendo un increíble 51 % durante 90 días hasta el 12 de septiembre, mientras que Bitcoin ha bajado un 4,5 % durante el mismo período (al 12 de septiembre de 2022).

Durante seis meses y un año, las cosas son bastante similares, con bitcoin bajando un 45% y un 55% y Ether bajando un 32% y un 51% respectivamente. Entonces, mientras que a largo plazo el par continúa siguiéndose entre sí y en mercados más amplios, a corto plazo, Ether está comenzando a volar realmente por su cuenta. De hecho, la fusión podría provocar el “cambio” profetizado durante mucho tiempo, cuando Ethereum supere a Bitcoin en capitalización de mercado.

Incluso si la fusión no es más que un squib húmedo por el precio de Ether, siempre que no haya contratiempos importantes, no hay razón para esperar que esta tendencia se revierta. Podría ser que el mundo, incluidos los comerciantes de criptomonedas, finalmente se esté dando cuenta del enorme potencial que existe en Ethereum y las posibilidades que brindan los proyectos financieros descentralizados más allá de bitcoin. Es un momento realmente emocionante para estar en el espacio y esperamos ver el progreso de la fusión desde aquí”.