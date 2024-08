La IA permitiría evitar masificaciones turísticas

Por staff

08/08/2024

(Global) La IA está revolucionando el sector turístico. Según un estudio de WAM Global, la IA podría inyectar hasta 400.000 millones de dólares a la industria de viajes. Además, según Chain4Travel, el mercado global de blockchain en turismo alcanzará los 13.400 millones de dolares para 2027. En este sentido, Xavier Garcia, Cluster Manager de Tech Tourism Cluster (TTC), subraya la magnitud de estas innovaciones y cómo están redefiniendo la planificación de los viajes y la interacción entre empresas turísticas y clientes.



“Todavía no somos conscientes de hasta dónde puede llegar la IA aplicada al sector turístico”, afirma Garcia. “No quiero decir que desaparecerán algunos trabajos, sino que habrá trabajos diferentes, más tecnificados probablemente. La inteligencia artificial permitirá viajar de manera mucho más fácil, permitiendo maximizar la experiencia en el destino sin tener que preocuparse tanto en las complejidades de la logística”, asegura el Cluster Manager de TTC.



Garcia reconoce que, aunque algunos trabajos tradicionales tendrán que adaptarse, el sector en su conjunto se beneficiará de una tecnificación más avanzada. En particular, destaca la gestión y uso de los datos como un área crítica de transformación. “la IA está transformando mucho el sector por dentro, y en la gestión de los datos hay una cuestión muy grande a tratar en términos de privacidad, permisos de los usuarios y recolección y almacenamiento de información sensible”, explica.



Aplicación efectiva de los datos



El sector turístico, en palabras del experto, recopila una gran cantidad de datos desde el momento en que un viajero reserva un vuelo o un hotel, hasta sus actividades, visitas y restaurantes elegidos. Esta información es “extremadamente valiosa” y, según Garcia, “es fundamental educar a las entidades existentes para mejorar la comunicación e intercambiar datos de forma segura y más anonimizada”



A pesar del enorme potencial, el Cluster Manager de TTC señala un importante reto: “Todavía hay mucho recorrido para gestionar los datos de manera efectiva. Si alguien afirma que lo está haciendo, probablemente no sea del todo cierto, ya que el margen de mejora está en constante evolución. Hay muchas ideas y propuestas, pero son muchas entidades y cuesta mucho alcanzar un consenso”.



El experto concluye instando a una reflexión sobre el uso de estos datos. “Con un buen uso y análisis de los datos, aplicando capas de IA, podríamos desarrollar modelos predictivos de flujos de turistas en los destinos para mejorar la experiencia de usuario y descentralizar el turismo evitando la concentración de gente en diversas zonas para mejorar la convivencia con los locales”, sentencia Garcia.

