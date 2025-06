La IA reconfigura las áreas de RRHH en la búsqueda de talento

Por staff

04/06/2025

(Global) En Recursos Humanos, la Inteligencia Artificial ya no es promesa: es estructura. Desde la búsqueda de talento hasta el análisis de desempeño, el área más humana de las empresas se vuelve también la más intervenida por algoritmos. Y eso no solo cambia procesos: redefine el poder.

De acuerdo con una reciente encuesta de Bumeran, solo el 32% de los profesionales del sector implementa IA en los procesos de selección: el 80% de los especialistas la emplea para armar avisos de búsqueda, mientras que el 43%, para analizar currículums y perfiles. En tanto, según la 27° Encuesta Global de CEOs de la consultora PwC, publicada en 2024, el 70% de los directores ejecutivos asegura que, a largo plazo, la IA tendrá un efecto material en la forma en la que sus empresas crean y captan valor.

“Lo que no se mide con precisión termina premiando al que mejor se vende, no al que mejor ejecuta”, explica Jean Pierre Saint-Huber, cofundador y CMO de Alkemy, la plataforma que reemplaza el filtro de los títulos por el análisis de habilidades reales. La automatización, en su enfoque, no elimina al evaluador humano, pero sí lo obliga a fundamentar con evidencia. “La IA nos permite reemplazar intuiciones con datos y democratizar el acceso al empleo”, aclara.

“Profesionales de todos los sectores están observando cómo la tecnología impulsada por la IA cobra importancia en su trabajo diario. Y los reclutadores son un gran ejemplo de ello. Más de la mitad (55%) de los profesionales de RR.HH. a nivel mundial afirma que las expectativas sobre ellos son más altas que nunca, y el 42% se siente abrumado por la cantidad de decisiones que deben tomar a diario. Con las nuevas tecnologías, podemos cambiar esto”, aseguró Hari Srinivasan, vicepresidente de Producto de LinkedIn.

La automatización no es solo técnica: es política. ¿Quién tiene la última palabra cuando un sistema sugiere a quién contratar o desvincular? ¿Qué sesgos quedan incrustados en un algoritmo mal entrenado? “La IA será el nuevo sistema operativo del trabajo. No un complemento, sino el núcleo que automatiza decisiones y rediseña procesos desde cero”, asegura Diego González, fundador y General Partner de Alina VC, fondo especializado en el futuro del trabajo.

“La mano humana sigue estando vigente a la hora de generar una mejor experiencia del proceso, razón por la cual la automatización excesiva o la solo interacción con la inteligencia artificial se convierte en un desafío en el que la solución está en cómo poder balancear la interrelación; o saber cómo se complementa el humano con esta tecnología”, afirmó Jorge García, gerente de reclutamiento de Adecco Colombia.

Ver más: ¿Qué empresas lideran la carrera por los humanoides?

Ver más: Lanzan IA que puede programar aplicaciones en 10 minutos

Ver más: Cumbre Global de China de JPM 2025: Robots humanoides tendrán un impacto similar a los smartphones