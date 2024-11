La importancia del hosting sostenible en España

03/11/2024

(España) El crecimiento de la tecnología cloud y el aumento del tráfico en internet han dejado en descubierto la necesidad de reducir el impacto ambiental de los centros de datos. La demanda energética de estos servicios es significativa, lo que impulsa al sector del hosting a adoptar soluciones más sostenibles para mitigar su huella de carbono.

Así, la eficiencia energética y el uso de energías renovables se consolidan como las principales estrategias para cumplir con los objetivos medioambientales. Es que la industria del hosting tiene un papel clave en la transición hacia un futuro más verde.

A medida que los centros de datos consumen cada vez más energía, las empresas se ven obligadas a optimizar sus operaciones: destacando la reducción del consumo eléctrico mediante la virtualización de servidores, la reutilización del calor residual y la implementación de energías limpias como la solar o la eólica.

“Nuestro objetivo es reducir las emisiones de carbono al máximo, sin comprometer la calidad de nuestros servicios. Estamos trabajando activamente para que la tecnología no sea una carga para el planeta, sino parte de la solución”, explica Jaume R. Palau, CEO de cdmon.

En este contexto, las prácticas de cdmon no solo benefician al medio ambiente, sino que también generan ahorros a largo plazo para las empresas que optan por soluciones sostenibles.

“La sostenibilidad se ha convertido en un criterio decisivo para los usuarios, que cada vez más buscan proveedores tecnológicos alineados con valores ecológicos”, agrega Palau.

Además de optar por energías renovables, las compañías también están eligiendo sistemas de gestión más eficientes, como el monitoreo constante del consumo energético y la reducción del desperdicio electrónico mediante el reciclaje responsable de equipos.

Así, la tendencia hacia un “Green Cloud” refleja cómo los servicios en la nube están evolucionando para ser más respetuosos con el medio ambiente. “Estamos en un momento crucial donde la tecnología debe ser un aliado para afrontar la crisis climática, y los centros de datos sostenibles son un paso esencial hacia ese objetivo”, finaliza Jaume R. Palau.

Un camino hacia un futuro tecnológico más responsable



La sostenibilidad en el hosting no solo se enfoca en el ahorro energético, sino también en la creación de infraestructuras verdes. La optimización de sistemas de refrigeración es otra medida importante, ya que estos procesos representan una parte significativa del consumo energético de los centros de datos.



“El uso de refrigeración líquida y el diseño de infraestructuras modulares se perfilan como tendencias clave para lograr una mayor eficiencia”, explica Jaume R. Palau, CEO de la compañía.



La regulación europea también juega un papel determinante, ya que las normativas orientadas a la reducción de emisiones y al uso eficiente de recursos impulsan a las empresas del sector a innovar constantemente. Por ello, los centros de datos ecológicos no solo deben cumplir con los requisitos legales, sino que también deben ofrecer una ventaja competitiva al responder a la creciente demanda de servicios sostenibles por parte de clientes y empresas.



“El hosting sostenible es una apuesta de futuro que combina eficiencia, ahorro y compromiso ambiental. Las compañías que adopten estas prácticas no solo contribuirán a la protección del medio ambiente, sino que también mejorarán su reputación y fortalecerán la confianza de los usuarios”, finaliza el experto.

