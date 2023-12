La inteligencia artificial es el nuevo paradigma

22/12/2023

Por: Rodolfo Romeo, Head of MX Division at Samsung Argentina

La Inteligencia Artificial (IA) se usa hace mucho tiempo, aunque no lo sepamos. Está presente en aplicaciones de viaje que “saben” cuál es el mejor camino, respuestas automáticas desde los correos, o algo tan simple como el texto predictivo: la IA “supone” lo que vamos a escribir y lo sugiere. No tiene un nombre específico, no es una app puntual…pero está ahí.

Pero en 2023 la IA se convirtió en la tecnología de moda, especialmente por los sistemas generativos, a los que les podemos pedir que nos armen un texto, una imagen o hasta un video, y permiten la interacción del usuario con una especie de “bot multiservicio” que puede asistirnos en múltiples tareas.

¿Pero cómo llega esto al usuario final? Muchas plataformas buscan que los sistemas operativos de las computadoras o las herramientas de oficina tengan IA para poder aprovecharlas al máximo y aumentar la productividad. Que lean un mail y ofrezcan fechas para una reunión o posibles respuestas, que “escuchen” una videollamada, la desgraben y armen una presentación con los temas que se conversaron, o que sugieran la fórmula adecuada para un Excel. Pero está claro que lo mejor es tener una solución en la palma de la mano. Por eso, y también por temas de privacidad y seguridad, lo mejor es usar estos sistemas en el celular.

Samsung ya anunció (adelantó) en noviembre algo que revolucionará por completo la forma en la que nos comunicamos con personas que no hablan nuestro mismo idioma. El sistema se llama IA Live Translate Call y les ofrecerá a los usuarios de equipos Galaxy traducciones de audio y texto que aparecerán en tiempo real. Lo mejor de todo es que será algo nativo de los dispositivos Samsung, por lo que no habrá que usar aplicaciones de terceros, algo que siempre conlleva un riesgo adicional si no conocemos al desarrollador. Y también protege nuestra información, porque lo que enviamos o recibimos no saldrá del teléfono.

Samsung y la IA

Samsung tiene desde 2017 un centro de investigación de Inteligencia Artificial, el Samsung Research Artificial Intelligence Center, y actualmente hay seis centros de IA a nivel mundial, que ya presentaron alrededor de 3.000 patentes vinculadas a esta tecnología, entre la que destaca Gauss, un modelo propio de IA generativa, que funcionará directamente en todos nuestros dispositivos.

Esto permitirá, al igual que con otros servicios similares, crear texto o imágenes a partir de indicaciones del usuario, pero con una ventaja: la seguridad y protección de un sistema confiable como es el de Samsung, con la privacidad que la información sensible requiere.

Hay tres componentes de Samsung Gauss: Language, Code e Image.

El primero está enfocado en el texto, para escribir correos electrónicos o mensajes de texto, resumir documentos o traducir contenidos.

Code, como su nombre lo indica, está pensado para codificar: le da a los desarrolladores herramientas para escribir código de manera rápida y sencilla.

Por último, Image es un modelo generativo de imágenes que sirve para pedirle al sistema que nos cree algo a medida, o para editar contenido que ya tengamos, mejorar la calidad y mucho más. Sí, Samsung ya viene usando diversas opciones de IA en sus imágenes, una de las más conocidas es la que nos permite “borrar”, como por arte de magia, objetos de una foto. O la aplicación Galaxy Enhance-X, para remasterizar las imágenes con el poder de la IA.

Estas novedades serán potenciadas en 2024, año en el que decidimos “ponerle nombre a las cosas” y mostrar ejemplos de la Inteligencia artificial que ya existe en varios dispositivos. Nuestra intención es que la Inteligencia Artificial de Samsung le permita al consumidor aprovechar todo el potencial de esta tecnología para tener lo último en innovación, con una experiencia integral en la palma de la mano. Los teléfonos Galaxy de próxima generación tendrán IA tanto en el dispositivo como en la nube, para transformar las experiencias cotidianas.

Bienvenidos a un nuevo paradigma.

