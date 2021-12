La madurez del e-commerce

Por staff

10/12/2021

Por Max Ruiz, Director Regional de Adobe Commerce

Se cierra un mes intenso para todas aquellas empresas que tuvieron la oportunidad de participar en esta nueva edición del CyberMonday y Black Friday. Dos eventos ya constituidos en la Argentina, que poco a poco se han ido transformado fechas interesantes para todos aquellos consumidores que buscan buenas ofertas desde la comodidad de sus hogares.

Basta con mirar las cifras entregadas por Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) para graficar el crecimiento constante del e-commerce en la Argentina: la facturación en los tres días de Cybermonday alcanzó un total de $ 37.360 millones, con un crecimiento del 80% respecto de la edición 2020.

Otro datos relevantes de este suceso online fue que se concretaron 3,8 millones de órdenes de compra (un 12% más vs CyberMonday 2020) y fueron vendidos un total de seis millones de productos, mientras que el valor del ticket promedio creció un 60% alcanzando los $9.811. Además, la facturación total equivale a más de $519 millones vendidos por hora de evento, y más de tres millones de argentinos navegaron en el sitio oficial en búsqueda de las mejores ofertas.

Ahora bien, aún quedan muchas cosas por mejorar y otras por aprender, particularmente a la hora de saber cómo anteponerse a situaciones que se escapan de las manos y no tienen fácil solución. Me refiero, por ejemplo, a la falta de stock de productos por los efectos de la pandemia, un tema que ronda al interior del mundo del retail, y que a diferencia de los eventos anteriores, ha generado de rebote una baja en los descuentos y ofertas competitivas. Otro tema no menor es ofrecer a los clientes virtuales una experiencia del cliente ágil y sin contratiempos, para lograr este éxito, creo que es fundamental ir incorporando la inteligencia artificial, blockchain y la analítica de datos durante la realización de este tipo de transacciones comerciales.

De esta manera, las anteriores innovaciones tecnológicas tendrán como fin específico personalizar los procesos de compra digital. Bajo este camino, la inteligencia artificial permitirá el desarrollo de altavoces inteligentes capaces de brindar respuestas claras y a tiempo a las dudas y necesidades de los clientes; a través de blockchain será posible proteger no solo información esencial del usuario online, sino también hacer la trazabilidad de la entrega de un producto adquirido; y la analítica de datos permitirá el estudio de los patrones de consumo digital, así como la toma de decisiones más concretas y acertadas con el objetivo de lograr la expansión de los negocios en línea.

Otro tema no menor, es la posible caída masiva de aplicaciones como Whatsapp, Facebook e Instagram, los cuales hoy en día son canales utilizados fuertemente para ventas digitales, pero que el día de mañana pueden ser otras. En ese sentido, debemos estar preparados para enfrentar este tipo de sucesos, pues la tecnología es la base del comercio electrónico y esta puede fallar. Debido a esto, debemos tener presentes maneras alternativas de contactarnos con los clientes, evitando una desconexión total con las necesidades que estos puedan tener.

Como señalé anteriormente, se trata de un proceso de maduración y aprendizaje continuo donde la experiencia de compra será la brújula para medir cuán efectivos hemos sido brindando nuestros productos a través de la virtualidad entendiendo que, hoy más que nunca, los clientes necesitan servicios a medida e inteligentes. Seguir fortaleciendo el comercio electrónico en nuestro país tomará tiempo y esfuerzos, por lo que las innovaciones tecnologías mencionadas más arriba son claves para lograr el crecimiento de un 56% del ecommerce que prevé Euromonitor hacia 2025.