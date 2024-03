LA PAREJA PERFECTA: LA LEYENDA ESTADOUNIDENSE JOHN McENROE UNE SUS FUERZAS A PEPPERSTONE

18/03/2024

MELBOURNE, Australia, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Uno de los jugadores más grandes y emocionantes de la historia del tenis se ha asociado con Pepperstone, con el ex número 1 del mundo y siete veces campeón de Grand Slam en individuales, John McEnroe, uniendo fuerzas con el broker de Forex (FX) y de Contratos por Diferencia (CFD) mundialmente reconocido.

McEnroe se une al australiano y actual número 9 del mundo Alex de Minaur en el grupo de estrellas de Pepperstone, y el estadounidense se convierte en uno de los Embajadores Globales de Tenis de Pepperstone.

McEnroe no sólo es famoso por su excepcional destreza tenística, sino también por su personalidad carismática y a menudo franca, tanto dentro como fuera de la pista.

Como antiguo número 1 del mundo, McEnroe ayudó a definir el mundo del tenis moderno y consolidó una reputación de rendimiento excepcional.

Además, sus esfuerzos filantrópicos en favor de diversas organizaciones benéficas y del desarrollo de la juventud ponen de manifiesto su compromiso con la creación de un impacto positivo.

El ex campeón se mostró encantado de unirse al equipo de Pepperstone teniendo en cuenta su trayectoria de apoyo al deporte.

“No podría pedir un compañero de dobles mejor que Pepperstone. Tienen una historia de apoyo al tenis y están claramente tan apasionados por el futuro del deporte como yo”, dijo McEnroe.

“Al haber sido Socio Platino de la ATP y poseer los derechos de denominación de la Clasificación ATP Pepperstone, Pepperstone apoya el tenis a escala mundial”.

El CEO de Pepperstone, Tamas Szabo, dijo que McEnroe es el socio perfecto para Pepperstone.

“John es un icono del tenis cuya influencia se extiende más allá de sus notables logros en la pista, y tenemos muchas ganas de trabajar junto a él como nuestro Embajador Mundial del Tenis”, dijo Szabo. “Pepperstone siempre estará orgulloso de ser Socio Platino de la ATP, y seguiremos apoyando el gran deporte del tenis en los años venideros.”

Vídeo de anuncio de John –https://youtu.be/TZwrK-8ca60

Acerca de Pepperstone:

Fundado en 2010, Pepperstone ha crecido hasta convertirse en un galardonado bróker global online de divisas y CFDs conocido por ofrecer un excepcional servicio de atención al cliente y retirada de fondos a decenas de miles de clientes en todo el mundo. Pepperstone tiene filiales en todo el mundo y está regulado por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), la Securities Commission of The Bahamas (SCB), la Dubai Financial Services Authority (DFSA), la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) y la Capital Markets Authority of Kenya (CMA).

Para más información, visite www.pepperstone.com

Pepperstone: Marketing & Media media@pepperstone.com

