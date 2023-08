La revolución de las micro inversiones en startups latinoamericanas

25/08/2023

La plataforma de inversiones que democratiza el acceso a las startups para todos los inversionistas

En el dinámico mundo de las inversiones, las startups han sido durante mucho tiempo una opción atractiva para aquellos con un alto poder adquisitivo. Sin embargo, para muchos emprendedores y pequeños inversionistas, la barrera de entrada era casi inalcanzable debido al elevado capital necesario. Hoy, eso ha cambiado gracias a Arkángeles, una plataforma pionera en Latinoamérica que está revolucionando el panorama de las inversiones a través de micro inversiones en startups.

La génesis de la idea

La historia detrás de Arkángeles, startup de origen mexicano, comienza con su fundador Luis X. Barrios quien es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y maestro en administración de empresas por el Babson College de Massachusetts.

La carrera de Luis ha estado permanentemente ligada al ecosistema emprendedor. Es Co- Fundador de The Pool uno de los primeros coworking space en Ciudad de México y founder y CEO de The Ark Fund Fondo de capital privado, que busca transformar la industria tradicional de Venture Capital en México y Latinoamérica.

Formó parte del reconocido Kauffman Fellows Program, un proyecto basado en San Francisco enfocado en educar y sofisticar a inversionistas de alto impacto con el fin de desarrollar el ambiente emprendedor en todo el mundo. Además es graduado del programa de Singularity University de Silicon Valley, patrocinado por Google y la Nasa.

Barrios se encontraba en una encrucijada. Como emprendedor, tenía el deseo de diversificar su portafolio, pero el capital mínimo requerido para invertir en startups de alto potencial era inaccesible para él. Este problema no solo lo enfrentaba a él, sino a muchos otros inversores potenciales que buscaban oportunidades en el mundo de las startups. Las inversiones de capital de riesgo en este ámbito se limitaban principalmente a personas de altos ingresos, lo que dejaba fuera a la gran mayoría.

Abrir las puertas a todos los inversionistas

Con la visión de democratizar el acceso a las inversiones en startups, Arkángeles nació para cambiar las reglas del juego. La plataforma ofrece la posibilidad de invertir desde tan solo U$D 250 en startups de toda Latinoamérica, lo que permite a cualquier persona ser parte de este lucrativo mundo financiero. Al invertir en startups, los beneficios van más allá de lo financiero; también se obtiene capital social, cultural e impacto positivo en la sociedad.

Apoyo financiero y casos de éxito

Arkángeles no ha estado solo en su camino hacia el éxito. Desde su inicio, ha recibido el apoyo de fondos y ángeles institucionales que comparten su misión de movilizar capital hacia emprendedores visionarios que buscan solucionar problemas clave en el mundo. El proyecto ha logrado invertir en más de 94 startups cuidadosamente seleccionadas, con un riguroso proceso que acepta solo alrededor del 8% de las postulaciones.

Entre los casos de éxito más destacados de su portafolio se encuentran empresas como Albo (México), Ubits (Colombia), Ditobanx (El Salvador), Jay (Brasil), Hackmetrix (Argentina), Orionx (Chile) y muchas otras más, que han contribuido significativamente a rendimientos acumulados para los inversionistas, alcanzando una TIR del 29% y un retorno de 2.3 veces la inversión.

Perspectivas para el futuro

Para este año, la compañía tiene grandes planes. La plataforma tiene previsto lanzar al menos 35 nuevas startups, brindando a sus clientes la oportunidad de elegir y construir sus portafolios de inversión en un horizonte de 2-3 años. La apuesta es seguir capacitando y acelerando a más inversionistas en Latinoamérica a través de su academia de inversión ángel y herramientas especializadas dentro de Arkángeles. Además, la plataforma ofrece la opción de invertir en comunidad, creando grupos privados de inversión con amigos y familiares, y el servicio “Copiloto”, una diversificación automática que ayuda a construir portafolios desde U$D 1500 anuales.

“El mensaje de Arkángeles es claro: la inversión en startups ya no es exclusiva de millonarios. Ahora, todos pueden ser parte de este emocionante mundo con tan solo u$d 250. La diversificación del portafolio, el aprendizaje de éxitos y fracasos, y el crecimiento del patrimonio están al alcance de todos los que decidan dar el paso hacia las micro inversiones”, explica Luis X. Barrios, CEO de Arkángeles.

Arkángeles representa una revolución en el mundo financiero latinoamericano, ofreciendo oportunidades de inversión nunca antes vistas para aquellos que buscan un impacto positivo en la sociedad y un crecimiento significativo de sus activos.

