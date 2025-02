La serie Galaxy S25 de Samsung llega a todo el mundo

10/02/2025

(Global) Samsung Electronics anunció la disponibilidad global de la nueva serie Galaxy S25. Junto con One UI 7, Gemini está oficialmente disponible en el lanzamiento en 46 idiomas, lo que hace que sea más fácil que nunca realizar interacciones fluidas entre las aplicaciones de Samsung y Google.

“La serie Galaxy S25 es un cambio fundamental en la forma en que interactuamos con nuestros teléfonos”, dijo TM Roh, presidente y director de Mobile eXperience Business en Samsung Electronics. “Estamos encantados de ver cómo nuestros usuarios disfrutarán de este verdadero compañero de IA que ofrece soluciones fluidas e intuitivas en su vida diaria”.

En la serie Galaxy S25, los agentes de IA con capacidades multimodales están integrados dentro de la plataforma One UI 7 para realizar tareas complejas sin problemas en todas las aplicaciones y permitir interacciones naturales del usuario a través de voz, texto, videos e imágenes. Now Brief proporciona sugerencias personalizadas para guiar durante el día y Now Bar ofrece un nuevo centro para las actividades en curso. Desde una productividad mejorada con Writing Assist hasta una creatividad ilimitada desatada por Drawing Assist, las capacidades ampliadas de Galaxy AI continúan empoderando a los usuarios en todos los aspectos de su vida diaria.

Las interacciones con la serie Galaxy S25 también son más intuitivas. Con un solo comando, Gemini puede encontrar sin esfuerzo el calendario del equipo deportivo favorito de un usuario y agregarlo al Calendario Samsung. Además, Circle to Search mejorado de Google ahora brinda a los usuarios información más útil con AI Overviews y acciones de un solo toque.

La serie Galaxy S25 refina y mejora aún más las capacidades principales que definen la experiencia Galaxy. Impulsando la serie Galaxy S25 a nivel mundial, la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite para Galaxy impulsa el procesamiento en el dispositivo para experiencias de IA más receptivas. Con personalizaciones únicas para Galaxy, que incluyen ProScaler y el motor de imagen natural digital móvil de Samsung (mDNIe), la serie Galaxy S25 cuenta con un procesamiento de imágenes de IA mejorado y una eficiencia energética de pantalla. El nuevo sensor de cámara ultraancho de 50 MP del Galaxy S25 Ultra ofrece tomas épicas desde cualquier rango con una claridad excepcional, mientras que los controles de nivel profesional como Virtual Aperture y Samsung Log convierten cualquier foto o video en la mejor experiencia visual.

La serie Galaxy S25 es la primera línea de teléfonos inteligentes de la industria que admite Content Credentials, basada en el estándar técnico abierto de la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA). Samsung también se ha unido a la C2PA como miembro, junto con líderes de la industria como Adobe, Microsoft, OpenAI, Google, Publicis Groupe y más, todos colaborando para establecer Content Credentials como el estándar universal para la procedencia del contenido digital. En línea con su compromiso con la innovación responsable en IA móvil, Samsung adoptó este estándar para mejorar la transparencia del contenido creado y editado con IA generativa.

A partir del 7 de febrero, la serie Galaxy S25 estará ampliamente disponible a través de operadores y minoristas y en Samsung.com. Galaxy S25 Ultra está disponible en Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver y Titanium Gray. El Galaxy S25 y el Galaxy S25+ vienen en los colores Navy, Silver Shadow, Icyblue y Mint. También hay más opciones de colores exclusivos disponibles exclusivamente en Samsung.com, incluidos Titanium Pinkgold, Titanium Jetblack y Titanium Jadegreen para el Galaxy S25 Ultra, así como Blueblack, Coralred y Pinkgold para el Galaxy S25+ y el Galaxy S25.

Todos los dispositivos Galaxy S25 vendrán con seis meses de Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento en la nube sin costo adicional. Gemini Advanced viene con los modelos de IA más capaces de Samsung y acceso prioritario a las funciones más nuevas como Gems, expertos en IA personalizados para cualquier tema y Deep Research, que actúa como un asistente personal de investigación de IA.

