La solución para una criptominería fácil ya está aquí

Por staff

06/05/2022

HELSINKI, Finlandia, May 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Dual Miners ( www.dualminers.com/ ) supera la marca de 45 millones de USD facturados en pedidos y preventa. Las recientes plataformas mineras que ha lanzado Dual Miners superan lo que actualmente existe en el mercado de las criptomonedas. La razón no es descabellada; con esta innovación, han convertido la minería en algo sencillo y distintivo. Lo que la hace aún más fácil es la instalación manual que incorpora esta tecnología. No es necesario ser un experto tecnológico para entender su funcionamiento.

DUAL PREMIUM

High Hash Rate

Dados los avances en la tecnología de chips ASIC, Dual Miners Ltd ha desarrollado tres soluciones que vienen preconfiguradas, ofrecen facilidad de uso y prometen el retorno de la inversión en solo un mes. La empresa, dirigida por algunos de los especialistas más experimentados del sector de la minería de criptomonedas, tiene su sede en Reino Unido.

Según una declaración corporativa, las ofertas actuales de la empresa incluyen DualPro, DualPro Max y la más reciente DualPremium, todas diseñadas para permitir operaciones lucrativas en la cadena de bloques que se prefiera.

Fundada en Londres, Dual Miners es una empresa diseñadora y fabricante de chips con oficinas en Finlandia, Corea del Sur y Australia, además de su sede central en Reino Unido. Cuenta con numerosos equipos que poseen un profundo conocimiento de diversos temas, como la tecnología de la cadena de bloques y el diseño tecnológico, entre otros.

Los consumidores pueden comprar unidades de procesamiento gráfico a la empresa, que también presta servicios de desarrollo de billeteras de criptomonedas. La empresa tiene oficinas en tres continentes. Como Dual Miners acumula tanta experiencia en el mercado, se ha labrado una excelente reputación en el negocio de la cadena de bloques.

Como resultado, Dual Miners abonará los gastos de envío y los aranceles a la importación, lo que permite a los consumidores pagar solo el coste del aparato y además recibir todo lo necesario para comenzar sin incurrir en más gastos.

Acerca de Dual Miners

Fundada en 2015 con la intención de desarrollar y comercializar los primeros mineros duales del mundo que utilizan tecnología SHA-256 y Scrypt. La empresa afirma ser la primera empresa del mundo en materia de minería dual. Con DualPro, nos propusimos ofrecer mayor potencia a un coste menor del que anteriormente era posible en el sector. Dual Miners tiene su sede en Londres (Reino Unido) y oficinas en varias ciudades del mundo, incluso en los Estados Unidos. El sitio web de la empresa (www.dualminers.com) proporciona información adicional sobre la empresa y sus productos.

Se puede consultar más información en www.dualminers.com

PR MANAGER

Michael@dualminers.com (+358) 41 4001034

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27e1d9ac-62d6-44ce-a80d-327bde2cd9cb

Copyright © 2022 GlobeNewswire, Inc.