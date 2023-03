La tarjeta de crédito reina como el método de pago más usado

Por staff

12/03/2023

En los últimos años, el comercio electrónico en México ha crecido y se solidifica como una de las formas favoritas para comprar. Pero esto no hubiera sido posible sin las herramientas tecnológicas que utiliza y que ayudan a eliminar las barreras entre negocios y clientes; dentro de ellas, destacan las que permiten diversificar los métodos de pago pues facilitan el proceso de compra y proporcionan seguridad y comodidad a la hora de comprar.

La omnicanalidad ha jugado un rol importante en la evolución de los métodos de pago, pues ha impulsado el desarrollo de distintos formatos, tanto físicos como digitales, que hoy en día permiten que los negocios, sin importar su tamaño, puedan facilitar las transacciones a los clientes y adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor. Gracias a esto, hoy no sólo existen los pagos tradicionales como el efectivo o las tarjetas, sino también algunos digitales como transferencias electrónicas, monederos electrónicos, códigos QRs o métodos como “compra ahora y paga después”, mejor conocido como BNPL por sus siglas en inglés.

Esta evolución en los pagos representa un avance para el comercio; aun cuando sólo 32% de los adultos mexicanos tiene conocimientos financieros, los datos muestran cada vez más cómo los métodos digitales están tomando un rol importante con los consumidores.

De acuerdo con datos de Tiendanube, la plataforma de comercio electrónico que ha digitalizado a más de 100,000 tiendas en América Latina, los tres métodos de pago más utilizados en los últimos seis meses por los mexicanos son las tarjetas de crédito en 27% de las compras, seguido por las de débito(15%), y las transferencias(12%), mientras que la app Wallet se mantiene con un 9%.

También integraciones como Mercado Pago, Paypal, pagos personalizados y aplicaciones como Kueski Pay y Aplazo están tomando un rol importante en los pagos dentro de la plataforma. Los estados donde más se usan estos métodos son Ciudad de México, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Tamaulipas y Querétaro.

“Contrario a lo que se piensa, y aun cuando existe un área de oportunidad en la adopción de tecnología en algunas industrias, desde Tiendanube hemos visto que ofrecer una variedad de métodos de pagos a los emprendedores, es un gran acierto. La digitalización de pagos ha permitido que pequeños y medianos negocios se adapten a nuevos hábitos de compra y puedan así crecer sus ventas; se ha demostrado que cada vez son más los comercios que pierden el miedo y de atreven a dar el salto a nuevas formas de pago para así llevar su negocio al siguiente nivel” comentó Hendrick Aponte Head of Platform de Tiendanube México.



Con métodos de pago disponibles como TDC, transferencia, débito, Wallet, efectivo, pago en ventanilla, BNPL (Buy now, pay later) y la posibilidad de personalizar los pagos, tanto emprendedores como compradores obtienen beneficios que abarcan desde transacciones seguras, hasta ahorro de su tiempo. Entre las ventajas más sobresalientes para negocios y clientes podemos encontrar:

– Ahorro de costos y tiempo durante las transacciones.

– Satisfacción de los clientes por ofrecer opciones de pago.

– Transacciones seguras al contar con tecnología de seguridad digital que constantemente se renueva para proteger a los usuarios y negocios.

– Inclusión Financiera, debido al acceso de diversos servicios financieros que ofrecen.

– Control por parte del negocio y transparencia ante el cliente.

De manera general, la perspectiva para los métodos de pago es positiva, pues impulsarán el comercio electrónico, seguirán creciendo y su uso aumentará con el paso del tiempo, debido a que ofrecen seguridad, velocidad, comodidad y facilitan las transacciones, siendo un factor importante a considerar en las siguientes fechas especiales de venta para 2023.