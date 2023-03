La tecnología es clave para impulsar la recuperación de la industria hotelera

30/03/2023

La industria hotelera 4.0 no sólo está implementando tecnología para mejorar la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la recuperación del negocio, si no que, como parte de la estrategia de desarrollo, está buscando llevar a otro nivel la experiencia de los huéspedes, al utilizar inteligencia artificial, BigData, realidad virtual, redes e internet de las cosas, para brindar servicios personalizados y diferenciados, desde la planeación del viaje hasta el check out.

Conforme a la plataforma de datos Statista, como parte de la transformación digital que están experimentando muchas industrias en todo el mundo, las tecnologías en línea se han convertido en uno de los principales motores del sector turístico en los últimos años. Incluyendo hoteles, cruceros, paquetes y alquileres vacacionales, los canales online ya excedían el 65% de las compras de turismo en América del Sur en 2021, lo que representaba un valor de ventas de viajes superior a 22,000 millones de dólares antes de la crisis del coronavirus.

Así, algunos de los beneficios enlistados previamente son percibidos por los clientes desde su búsqueda, evaluación y comparación de opciones de alojamiento, las cuales filtran en función de sus necesidades y preferencias, apoyados de una visión muy acertada de las habitaciones, por ejemplo, gracias a la realidad virtual. También resuelven dudas y reservan en tiempo real, a través de sitios web o aplicaciones, ya sea con una persona o con un robot; y durante su estancia, reciben un servicio personalizado, gracias al BigData y otras tecnologías, así como servicio de Wifi de alta disponibilidad.

También, se habla de un sector en el cual cada vez se realizan más operaciones como pagos y reservas en línea, por lo que la ciberseguridad es clave para aumentar la seguridad de los datos y de las transacciones, y para agilizar procesos e incrementar la comodidad de los usuarios.

La Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que, en enero de 2023, llegaron al país 6,365,169 visitantes, más de 2.5 millones de personas respecto al mismo periodo de 2021; mientras que la derrama económica en enero de 2023 ascendió a 2,835 millones de dólares, 32.7% más que en el mismo periodo de 2021, cuando los visitantes registraron un gasto de 928.6 millones de dólares, lo que significa una recuperación paulatina del sector turismo en nuestro país, luego del golpe económico que significó la pandemia para esta industria.

“La tecnología ha sido clave para la recuperación postpandemia del sector hotelero. Los huéspedes hoy en día buscan personalización, agilidad y comodidad, por lo que herramientas tecnológicas como la automatización de procesos, la conectividad, la comunicación y la vigilancia en tiempo real, cumplen con esta expectativa, mejoran la operación y, en consecuencia, la experiencia del cliente”, aseguró Luis Enrique Flores Zapata, Gerente de Conectividad y Redes en Alestra, empresa líder en servicios TIC para el mercado empresarial y de gobierno.

Por su parte, David Valdéz, Solution Responsible de Huawei Tecnologies, afirmó que “ante la reactivación de la industria turística, estamos buscando que la experiencia para los usuarios, clientes y proveedores de servicios sea optima e inigualable. La misión de Huawei es llevar la digitalización a cada persona, hogar y organización para un mundo totalmente conectado e inteligente. Los crecientes avances en las tecnologías de redes ópticas pasivas e inalámbricas hacen posible experimentar conectividad total, con bajo retardo y alto ancho de banda, gracias a soluciones como la que implementan Alestra y Huawei en hoteles, conocida como GPON + WIFI6”.

Cuando hablamos de automatización y simplificación de procesos en la vida cotidiana, tanto del huésped como del personal de hotelería, se trata de adoptar y aprovechar al máximo la tecnología disponible para mejorar el servicio al cliente, mientras se conservan las interacciones humanas. “La herramienta tecnológica Avaya Experience Platform permite brindar experiencias memorables a los huéspedes de los hoteles y conectar el servicio al cliente en cada punto de contacto, asegurando un retorno de inversión importante para las empresas”, afirmó Jorge Omar Cano, Director Comercial del Segmento Corporativo en Avaya México.

A medida que las organizaciones disponen de más dispositivos y servicios conectados a Internet, para mejorar las experiencias de los huéspedes, crece la complejidad de proteger la red contra ciberamenazas. De acuerdo con FortiGuard Labs, el área de inteligencia contra amenazas de Fortinet, México recibió 187 mil millones de intentos de ciberataques en 2022, un crecimiento del 20% frente a 2021.

“En Fortinet nos enfocamos en proveer a nuestros clientes con herramientas para crear arquitecturas digitales seguras con base en cada una de sus necesidades y de manera escalable. Nos preocupamos por entregar el mejor acompañamiento a través de nuestros canales expertos y de nuestros equipos locales, que se encargan de mantener a los líderes de los departamentos de TI actualizados con lo último en cuanto a ciberamenazas”, aseguró Jorge Peña Nuñez, Gerente Regional de Ventas Sureste para Fortinet México.

Alestra y sus socios tecnológicos, Avaya, Fortinet y Huawei, presentaron las tendencias tecnológicas que están impactando a la industria hotelera 4.0 y a la recuperación del sector, como inteligencia artificial, internet de las cosas, redes, conectividad y ciberseguridad, con el objetivo de seguir digitalizando a la industria, mejorar la productividad y sostenibilidad del negocio, y llevar la experiencia de los clientes a un nivel más alto de comodidad, personalización y satisfacción.