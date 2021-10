La Universidad de Miami Invita a Los Abogados Extranjeros a la Transmisión en Vivo, “Vías de Acceso al Ejercicio del Derecho en Estados Unidos”

05/10/2021

QUÉ: La Escuela de Derecho de la Universidad de Miami invita a los abogados extranjeros a una sesión informativa sobre las posibilidades para ejercer la abogacía en Estados Unidos. Durante la sesión, se podrán obtener respuestas a preguntas como “¿Puedo convalidar mi titulación de derecho para ejercer abogacía en USA? ¿Qué es el LSAT? ¿Y el Bar – puedo presentarme?”

Durante la sesión, un panel de responsables del programa y egresados de Miami Law explicarán las titulaciones que ofrece la Universidad y las ventajas de estudiar Derecho en Miami Law y los programas ofrecidos por Miami Law que incluyen:

Maestría en Derecho (LL.M.) que permite al abogado extranjero ser admitido en un Bar o Colegio de Abogados de cerca de 15 estados, siendo el Bar del Estado de Nueva York el más común.

Maestría en Derecho con Inglés Legal Intensivo (LL.M. + Intensive English), para aquellos que requieran mejorar la habilidad en el inglés jurídico.

Doble Titulación Maestría y Grado en Derecho (LL.M./J.D.) que permite al abogado ser admitido al Bar de cualquier Estado de Estados Unidos, incluyendo Florida.

Doctorado en Derecho (S.J.D.) para aquellos que enseñan o desean dedicarse a la docencia, que están siguiendo una carrera judicial en sus países de origen o que trabajan en institutos de investigación u organizaciones gubernamentales.

QUIEN: Los ponentes serán del Equipo de la Escuela de Derecho, Carmen Pérez-Llorca, Directora, LL.M. en Derecho Internacional y Decana Asistente en Posgrados y Programas Internacionales, Yazmyne Eterovic Vasquez, Directora Asociada de la Oficina de Desarrollo Profesional, y el graduado Clemente Jose Vivanco, LL.M. ’03, Socio Director, Vivanco & Vivanco, Ecuador y Miami, Florida.



CUANDO: Jueves, 7 de Octubre a las 6:00 PM EST (Hora Estandard del Este – Hora Miami)



DONDE: Por Zoom, a través de transmisión en vivo

COMO REGISTRARSE: Haga clic en este enlace.



Acerca de la Universidad de Miami y la Facultad de Derecho

The University of Miami’s mission is to educate and nurture students, to create knowledge, and to provide service to our community and beyond. Committed to excellence and proud of the diversity of our University family, we strive to develop future leaders of our nation and the world.

www.miami.edu

The University of Miami School of Law’s mission is to foster the intellectual discipline, creativity, and critical skills that will prepare its graduates for the highest standards of professional competence in the practice of law in a global environment subject to continual ― and not always predictable ― transformation; to cultivate a broad range of legal and interdisciplinary scholarship that, working at the cutting edge of its field, enhances the development of law and legal doctrine, and deepens society’s understanding of law and its role in society; and to fulfill the legal profession’s historic duty to promote the interests of justice. www.law.miami.edu

CONTACTO: Carmen Pérez-Llorca, Directora, LL.M. en Derecho Internacional y Decana Asistente en Posgrados y Programas Internacionales a 305-284-5402 o cperezllorca@law.miami.edu

