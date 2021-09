¿La validación de identidad ayuda a combatir el lavado de dinero?

Por staff

13/09/2021

El lavado de dinero es un problema persistente en el sistema financiero de México y el mundo. Esta actividad consiste en encubrir el origen de recursos generados a través de actos delictivos, con el fin de que circulen como activos legítimos. Para ello las redes delincuenciales crean empresas fantasma o usan otras legalmente constituidas para la malversación de fondos.

De acuerdo con el reporte Basel AML Index: 9th Public Edition Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world, elaborado por Basel Institute on Governance, México ocupa el lugar 68 de 141 países en el ranking de las naciones con más casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Según este informe, México es uno de los países más riesgosos debido a su alto índice de corrupción y soborno, poca transparencia financiera y un sistema débil de rendición de cuentas.

“Las empresas y las entidades financieras tienen que protegerse ante la amenaza del lavado de dinero. Para evitar o reducir sustancialmente estos riesgos es importante que conozcan con qué personas o compañías establecen relaciones comerciales. De esta manera se pueden evitar riesgos reputacionales y generar alianzas que verdaderamente contribuyan al crecimiento de ambos negocios”, señala Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en la validación de identidad.

Las empresas de la industria financiera están obligadas por las leyes mexicanas a cumplir con el proceso de validación de identidad. La ‘Ley Fintech’ y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son las encargadas de reglamentar estos procesos.

Sin embargo, los procedimientos de Know Your Customer (KYC) o Know Your Business (KYB) pueden ser útiles para todas las empresas, independientemente de su giro. La validación de identidad, ya sea de personas físicas, morales o físicas con actividad empresarial ayuda a reducir el riesgo de hacer tratos con entidades de dudosa reputación, al tiempo que permite que exista mayor certidumbre y confianza entre empresas a la hora de hacer negocios.

De acuerdo con Tu Identidad, la validación de identidad puede ayuda a combatir el lavado de dinero pues:

A través del proceso de validación un negocio puede conocer a sus clientes, proveedores o otras empresas con las que quiera hacer negocios. Sabe quién es, qué hace, a partir de qué actividades obtiene ingresos y qué tipo de transacciones realiza, entre otra información.

El KYC es la columna vertebral contra el lavado de dinero. Además de este proceso es imprescindible mantener un monitoreo transaccional para detectar actividades financieras que no coincidan con el perfil de un cliente, empresas o proveedores. De esta manera es posible identificar lo que la ley determina como transacciones inusuales, transacciones relevantes o transacciones preocupantes.

La validación de identidad coadyuva a evitar riesgos reputacionales, es decir, que las empresas no se involucren en un negocio con una empresa o persona que esté en lista negra, que tenga una demanda en proceso o que pudiera tener algún riesgo que afecte el prestigio e imagen de otra.

La validación de identidad está orientada a un modelo de riesgos, de esta manera se clasifica a los clientes como de bajo, medio o alto riesgo. Dependiendo de la categoría, se puede decidir si es viable o no hacer con otra entidad.

Hoy en día existen plataformas altamente sofisticadas que pueden validar la identidad de una persona física, moral o física con actividad empresarial en poco tiempo, con un alto nivel de precisión y de manera completamente digital. De acuerdo con datos de Tu Identidad los procesos de validación de identidad digital pueden representar un ahorro del 60%.

Otro de los beneficios es que generan expedientes digitales totalmente seguros, que además facilitan el proceso de incorporación de nuevos socios, clientes o proveedores.

“Ante escenarios tan complejos como el que tenemos a causa de la pandemia, los procesos de KYC y KYB son clave para impulsar el desarrollo económico y fomentar alianzas comerciales al márgen de la ley y total certidumbre. La prevención de los fraudes de identidad es la columna medular del desarrollo económico y ha probado su importancia tanto para las empresas como para combatir delitos tan perjudiciales como el lavado de dinero”, añade el fundador.