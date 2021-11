LABITCONF 2021: Hoy apoyan el Bitcoin desde libertarios hasta comunistas

Por staff

18/11/2021

LABITCONF (Latin American Bitcoin & Blockchain Conference) comenzó el 15 de noviembre y continuará por dos días más, siendo el evento de Bitcoin más grande de Latinoamérica.

Durante los dos primeros días se llevó a cabo el Hackathon que dio el puntapié inicial a la Bitcoin Week.

Ayer fue el inicio de las conferencias de laBITconf 2021. El primer panel estuvo dedicado a hablar acerca de Bitcoin como dinero soberano y revolucionario. En él participaron Franco Daniel Amati, Diego Gutiérrez, Gabriel Kurman y Daniel Alos.

Durante la misma expresaron que Bitcoin es la versión más perfecta de dinero soberano, que se ha tenido en la historia de la humanidad. Consideran que es una revolución que aún no se sabe a donde va a llegar y cómo va a empoderar a los ciudadanos del planeta.

Asimismo, destacaron que, mientras este sistema soberano, crece y madura, el sistema fiduciario, impuesto por gobiernos, generando devaluaciones constantemente está colapsando en nuestros ojos.

Para Alos, «Bitcoin es una fuerza natural, que lo atrae todo», dijo. Asimismo, considera que hay que darse cuenta de que la criptomoneda líder del mercado es la mejor forma de dinero jamás inventada y que perdurará por los siglos.

Por su parte, Franco Amati, bitcoiner, resaltó que Bitcoin es resistente a la censura. Ya que otorga esa posibilidad de tener dinero sin que sea controlado por ningún gobierno.

Franco, expresó que si bien al principio de la creación de Bitcoin, las personas que más se interesaron por la criptomoneda tenían relación con el mundo tecnológico, este luego se fue abriendo. Hoy en día hay desde libertarios hasta comunistas que apoyan a Bitcoin.

Resaltaron que Bitcoin es una herramienta y que por sí sola no va a cambiar el mundo, si la sociedad no activa el sentido de responsabilidad correspondiente. Sin ello, sus ciudadanos no van a tener a Bitcoin como dinero soberano.

En otra conferencia Lucas Ferreira de Lightning Labs, y Dulce Villarreal, desarrolladora informática, estuvieron presentes en laBITconf 2021, donde lideraron una ponencia orientada a responder: ¿Por qué tus pagos deben ser con Lightning Network?

Para ello, explicaron que Lightning Network, es un protocolo pensado para mejorar la escalabilidad del Bitcoin. Esto es posible gracias a que Lightning Network trabaja como una segunda capa sobre Bitcoin. Una que le permite a esta criptomoneda realizar cosas que normalmente no podría y más específicamente, transacciones instantáneas y con muy bajas comisiones.

La experta en criptomonedas y gerente general de la Bitcóin Embassy Bar en México, Lorena Ortíz, es una de los 4,000 participantes de la Bitcóin Week.

Su discurso es muy optimista: «El Salvador por ahora, lleva la delantera, ya que han implementado una ley que da el marco jurídico para el uso de la criptomoneda, que es universal y cuyo valor incrementa», remarcó la bitcoiner.

«El reto para adoptar el uso del bitcóin es su popularización. Todo cambio es difícil, sin embargo, el tiempo y la información ayudarán a que El Salvador y su sistema financiero se modernicen a pasos agigantados»

Adopting Bitcoin

En el marco de cumbre Adopting Bitcoin, que se desarrolla esta semana en El Salvador, Bitrefill anunció que se habilitó el pago de facturas de múltiples servicios públicos en ese país. La noticia fue dada a conocer por el propio director ejecutivo de la plataforma, Sergej Kotliar, durante su intervención en el evento, este miércoles 17 de noviembre.

Bitrefill es una plataforma que ofrece tarjetas prepagadas con bitcoin y otras criptomonedas, válidas para adquirir productos y servicios de diversos países a nivel mundial. El anuncio de hoy implica que los salvadoreños podrán pagar unos 150 servicios diferentes en las próximas semanas, 12 de los cuales están disponibles desde ya.