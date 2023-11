Lagarde pide crear una SEC europea

17/11/2023

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha propuesto la creación de una Comisión de Bolsa y Valores en la Unión Europea (UE) similar a la SEC en los Estados Unidos. Según Lagarde, completar la unión de mercados de capitales es un proyecto “indispensable” para Europa para enfrentar los desafíos que plantean la desglobalización, la demografía y la descarbonización.

“Una unión de mercados de capitales es un proyecto indispensable en este contexto”, ha defendido en Fráncfort la presidenta del BCE en la inauguración del Congreso de Banca Europea con vistas a los desafíos planteados por la creciente fragmentación en bloques competidores de la economía global, un punto de inflexión demográfico cada vez más cercano y el creciente impacto de los desastres climáticos.

“Está claro que no podemos confiar en nuestro marco actual para financiar esta inversión”, ha resumido Lagarde, ya que los gobiernos tienen los niveles de deuda más altos desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que no puede esperarse que los bancos, que tendrán un papel central que desempeñar, asuman tanto riesgo en sus balances. “No tendremos éxito en estas transiciones si no logramos que la unión del mercado de capitales vuelva a encarrilarse”, ha afirmado.

“La solución podría ser crear una SEC europea, por ejemplo ampliando los poderes de la ESMA”, ha propuesto la francesa, para quien sería necesario que el ente tuviera “un mandato amplio”, incluida la supervisión directa, para mitigar los riesgos sistémicos que plantean las grandes empresas transfronterizas y las infraestructuras de mercado, como las contrapartes centrales de la UE.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos tiene varias funciones importantes:

1- Proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores: La SEC se esfuerza por proteger a los inversionistas, garantizar la equidad del mercado y facilitar la formación de capital. Esto se logra exigiendo a las empresas públicas que divulguen información financiera y de otro tipo significativa al público

2- Supervisión de los participantes clave en los mercados financieros : La SEC supervisa a los participantes clave en el mundo de las bolsas y mercados financieros, incluyendo las bolsas de valores, los corredores, los asesores de inversiones, los fondos mutuos y los consorcios controladores de empresas de servicio público.

: La SEC supervisa a los participantes clave en el mundo de las bolsas y mercados financieros, incluyendo las bolsas de valores, los corredores, los asesores de inversiones, los fondos mutuos y los consorcios controladores de empresas de servicio público. 3- Aplicación de las leyes y reglamentos de intercambio de títulos y obligaciones bursátiles: La SEC tiene autoridad para hacer cumplir las leyes y reglamentos, y cada año interpone cientos de causas civiles contra personas y empresas que violan estas leyes y reglamentos

Promoción de la transparencia en la formación de precios: La SEC favorece la transparencia en la formación de precios y lucha contra el fraude en el sector de la inversión en títulos y valores.

Si se crea una SEC europea, es probable que tenga funciones similares en el contexto de la Unión Europea.

