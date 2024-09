Lantronix anuncia ganadores del Premio Programa de Socios de Canal SmartEdge 2024

06/09/2024

Representan el ecosistema global y diverso de socios de Lantronix, los ganadores de SmartEdge ofrecen las soluciones galardonadas de Lantronix al mundo

IRVINE, California, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), líder mundial en soluciones de computación y conectividad de IoT, anunció hoy los ganadores de sus Programa de Socio SmartEdge™ Premios 2024, destacando sus principales socios de canal en América del Norte; Asia Pacífico; y Europa, Medio Oriente y África.

“Los ganadores del Programa de Socios SmartEdge de este año están impulsando las ventas en todo el mundo y desarrollando relaciones con nuestros clientes mutuos, lo que contribuye a la posición de Lantronix como líder global de computación y conexión que permite inteligencia edge con soluciones galardonadas para aplicaciones de IA, integradas, IoT y TI”, dijo Kurt Hoff, vicepresidente de ventas mundiales de Lantronix. “Aplaudimos sus esfuerzos y esperamos con entusiasmo muchos años más de éxito mutuo continuo”.

Los ganadores del premio SmartEdge 2024 de Lantronix son:

Norteamérica

Socio del Año SmartEdge: TD Synnex

Socio de Innovación SmartEdge: WWT

Socio de software y servicios SmartEdge: Charter

Asia Pacífico (APAC)

Socio del Año SmartEdge: Nexty

Socio de Innovación SmartEdge: Shanghai Scopecon Technology Co., Ltd.

Socio de software y servicios de SmartEdge: Sheeltron Digital Pvt. Ltd.

Newcomer de SmartEdge: EDOM

Europa/Medio Oriente/África (EMEA)

Socio del Año SmartEdge: Atlantik Elektronik GmbH

Socio de Innovación SmartEdge: Linkwave

Socio de software y servicios de SmartEdge: SOL

Newcomer de SmartEdge: Netsecurity

Durante más de dos décadas, Lantronix ofrece a sus socios de canal un conjunto de soluciones confiables, seguras y fáciles de implementar, que incluyen administración fuera de banda, conmutadores, sistema de módulos (SoM) y rastreadores. Como líder mundial, Lantronix ayuda a sus clientes a aumentar la productividad, todo ello respaldado por el excepcional equipo de servicio de Lantronix. Los socios de canal de Lantronix son una parte importante del ecosistema de atención al cliente de Lantronix.

“Ganar el premio de socio de canal SmartEdge de Lantronix significa nuestro éxito excepcional como socio de canal valioso para la región EMEA, brindando soluciones avanzadas a organizaciones líderes en todo el mundo”, afirmó Albert Windmeisser, gerente de línea de Atlantik Elektronik GmbH.

“Nos enorgullece ganar el prestigioso premio SmartEdge de Lantronix, un líder mundial en tecnología”, dijo Steven Chaung, director sénior de EDOM Technology Co. Ltd. “Validando nuestra posición como uno de los principales socios de canal de Lantronix en la región APAC, estamos agradecidos de asociarnos con Lantronix para llevar sus soluciones innovadoras y galardonadas a las organizaciones líderes mundiales”.

“Estamos muy orgullosos de ganar el premio SmartEdge de Lantronix, que reconoce nuestro éxito como socio de canal principal para América del Norte”, afirmó Ryan Abel, director de ingresos de Charter Communications. “Nos complace llevar las excepcionales soluciones de IA, Embedded, IoT y TI de Lantronix al mundo”.

El programa de socios Socios SmartEdge de Lantronix está diseñado para ayudar a los Revendedores de Valor Agregado (VAR) e Integradores de Sistemas (SI) a generar ingresos al diferenciar sus ofertas con las soluciones innovadoras de Internet de Cosas (IoT) Industrial, Gestión Fuera de Banda (OOBM) y Movilidad/Conectividad.

Para más información acerca del Programa de Socios SmartEdge de Lantronix, visite, https://www.lantronix.com/partners/.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. es un líder global de soluciones de IoT de computación y conectividad objetivizadas a los sectores de alto crecimiento incluyendo ciudades inteligentes, automotriz y empresarial. Los productos y servicios de Lantronix capacitan a las empresas para tener éxito en los crecientes mercados de IoT ofreciendo soluciones personalizables que abordan cada capa de IoT Stack. Las soluciones de vanguardia de Lantronix incluyen infraestructura de subestaciones inteligentes, sistemas de infoentretenimiento y videovigilancia, suplementadas con gestión avanzada fuera de banda (OOB) para computación en nube y edge.

Para más información visite el sitio web de Lantronix .

Declaración de ‘Salvaguarda’ bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes federales de valores, incluidas, entre otras, las declaraciones relacionadas con el Programa de Socios de Canal SmartEdge 2024, incluidas las declaraciones sobre su confiabilidad, seguridad y flexibilidad en la posición de la industria. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, mas no están limitados a, factores tales como los efectos de las condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado en nuestro negocio, incluyendo los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; nuestra capacidad para mitigar cualquier inactividad en las cadenas de suministro de nuestros proveedores y distribuidores debido a la pandemia del COVID 19 u otras epidemias, guerras y las recientes tensiones en Europa, Asia y el Medio Oriente, u otros factores; futuras respuestas y efectos ante la crisis de salud pública; los riesgos de ciberseguridad; los cambios en las leyes, regulaciones y tarifas aplicables del gobierno de Estados Unidos y extranjeros; nuestra capacidad de implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o integrar empresas adquiridas; dificultades y costos de protección de patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para pagar nuestro endeudamiento y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2023, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 12 de septiembre de 2023, inclusive en la sección titulada “Factores de riesgo” en el Punto 1A de la Parte I de dicho informe; en nuestro informe trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores el 2 de mayo de 2024, incluyendo la sección titulada “Factores de riesgo” en el Punto 1A de la Parte II de tal informe; así como en nuestros otros informes públicos presentados ante la SEC. Factores de riesgo adicionales se pueden identificar en nuestros informes futuros. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha del presente documento, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores.

© 2024 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

