Lantronix anuncia nueva solución celular compacta X300 IoT Gateway, ideal para aplicaciones de misión crítica

28/03/2023

Monitoreo y gestión de activos distribuidos globalmente con la solución X300 IoT Gateway de Lantronix, que incluye hardware, gestión de dispositivos basados en la nube, conectividad celular, seguridad avanzada y soporte técnico.

IRVINE, California, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), un proveedor global de soluciones seguras llave en mano para la Internet Industrial de las Cosas (IoT) y el mercado de TI Inteligente, anunció hoy su nueva solución compacta X300 Gateway IoT . Ideal para aplicaciones seguras de misión crítica, la nueva solución celular compacta X300 IoT Gateway combina el hardware de gateway IoT de Lantronix con una suscripción de servicios premium, que incluye gestión centralizada de dispositivos, datos celulares integrados, seguridad mejorada del dispositivo y soporte técnico especializado en un paquete multifuncional.

“En Lantronix, mantenemos el compromiso de ofrecer a nuestros clientes soluciones de IoT llave en mano que solucionen de forma eficaz sus desafíos de gestión de conectividad y dispositivos remotos, al mismo tiempo que ofrecemos soporte técnico especializado para asegurar una implementación de éxito”, dijo Paul Pickle, director ejecutivo de Lantronix. “Con la nueva solución compacta X300 Gateway IoT, nuestros clientes pueden tener la certeza de cuentan con una solución confiable y fácil de administrar, logrando el máximo tiempo de actividad y seguridad de datos para aplicaciones de misión crítica”.

De acuerdo a Berg Insight, más de 4.5 millones de gateways de IoT celular fueron distribuidos en todo el mundo durante 2021, un aumento del 23 por ciento, a un valor total de mercado de aproximadamente $ 1.15 mil millones mientras las ventas anuales aumentaron a una tasa del 14 por ciento como resultado de la recuperación de la demanda posterior a la pandemia de COVID-19. Los ingresos anuales de las ventas de gateways IoT celulares se pronostica que aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 14 por ciento para alcanzar los $ 2.18 mil millones para 2026.

La solución compacta X300 Gateway IoT incluye:

X300 Gateway, un gateway IoT industrial compacto (79mm X 79mm) con interfaces de hardware adecuadas, que incluye un puerto serie multimodo, un puerto LAN Ethernet, Wi-Fi® 5, Bluetooth/ble y opciones celulares en todo el mundo, lo que permite la conexión de cualquier tipo de máquina industrial y sensor con cualquier tipo de red.

un gateway IoT industrial compacto (79mm X 79mm) con interfaces de hardware adecuadas, que incluye un puerto serie multimodo, un puerto LAN Ethernet, Wi-Fi® 5, Bluetooth/ble y opciones celulares en todo el mundo, lo que permite la conexión de cualquier tipo de máquina industrial y sensor con cualquier tipo de red. Servicios incluidos en la suscripción de primer año: Actualización gratuita para ConsoleFlow™ gestión de dispositivos premium basados en la nube con análisis Servicios de Conectividad planes de datos móviles globales, convenientes y escalables. Actualización gratuita para Servicios de NIVEL 2 , soporte técnico especializado y garantía con reemplazo de hardware avanzado Lantronix InfiniShield™ seguridad integrada con un chip de Elemento Seguro (SE) para habilitar inicialización segura, acceso seguro al equipo y comunicaciones seguras, y para evitar acceso no autorizado a información confidencial.



La nueva solución X300 Gateway IoT se expondrá en ISC West en Las Vegas del 28 al 31 de marzo de 2023, en el stand de Lantronix, Número 2097. Para más información acerca de este paquete todo en uno, visite https://www.lantronix.com/products/x300-series/

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc., un proveedor global de soluciones seguras llave en mano para la Internet de las Cosas (IoT) y Gestión de Espacio Remoto (REM) que ofrece Software como un Servicio (SaaS), servicios de conectividad, servicios de ingeniería y hardware inteligente.

Lantronix permite a sus clientes acelerar el tiempo de posicionamiento en el mercado y aumentar el tiempo de actividad operativa y la eficacia, ofreciendo soluciones fiables, seguras y conectadas de IoT de Borde Inteligente y Gateway de Gestión Remota.

Los productos y servicios de Lantronix simplifican de manera drástica la creación, desarrollo, implementación y gestión de proyectos de IoT y TI en aplicaciones de robótica, automotriz, usables, videoconferencia, industrial, médica, logística, ciudades inteligentes, seguridad, venta minorista, sucursales, sala de servidores y centro de datos. Para más información, visite, sitio web de Lantronix .

Declaración de ‘Salvaguarda’ bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995: Cualquier declaración establecida en este comunicado de prensa que no sea de naturaleza completamente histórica y basada en hechos, inclusive, sin limitación declaraciones relacionadas con nuestras soluciones, tecnologías y productos. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, mas no están limitados a, factores tales como los efectos de las condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado en nuestro negocio, inclusive los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestros empleados, cadenas de suministro y distribución y la economía global; los riesgos de ciberseguridad; los cambios en las leyes, regulaciones y tarifas aplicables del gobierno estadounidense y extranjero; nuestra capacidad para implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o integrar las empresas adquiridas; dificultades y costos de protección de patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para servir nuestro endeudamiento y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2022, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 29 de agosto de 2022, inclusive en la sección titulada “Factores de riesgo” en el Punto 1A de la Parte I de dicho informe, así como en nuestros otros informes públicos presentados ante la SEC. Factores de riesgo adicionales se pueden identificar en nuestros informes futuros. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha del presente documento, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores.

© 2023 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

