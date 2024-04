Lantronix anuncia nuevos rastreadores de computación edge FOX4 y Bolero 43, ampliando su galardonada familia de gateways telemáticos

Por staff

17/04/2024

Nuevas soluciones de Lantronix dirigidas al mercado de telemática de alto crecimiento estimado en alcanzar los $ 3.7 mil millones para 2027

IRVINE, Calif., April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), un proveedor global de soluciones de computación y conectividad de IoT, lanzó hoy sus nuevos gateways telemáticos de rastreadores de computación edge FOX4 y Bolero 43. Diseñados para la gestión de activos y flotas, ambos productos vienen preconfigurados con la plataforma de software edge Percepxion™ Iot de Lantronix, ofreciendo aprovisionamiento y gestión de dispositivos IoT seguros y completos. Los dos nuevos productos fueron expuestos en los locales de Lantronix en Embedded World 2024 (Hall 3, local 356) realizado del 9 al 11 de abril de 2024 en Nuremberg, Alemania, y en ISC West 2024 (local 7117) realizado del 10 al 12 de abril de 2024 en Las Vegas.

Ursula Hess, directora ejecutiva de Quantum Aviation, cliente de los productos telemáticos de Lantronix, dijo: “Al utilizar los gateways telemáticos serie FOX de Lantronix, podemos alimentar datos confiables en tiempo real a nuestra solución de software basada en la nube, que ofrece a nuestros clientes de aviación acceso a información crítica para visibilidad y acciones en tiempo real, así como análisis a largo plazo”.

Según Berg Insight, los envíos mundiales de dispositivos telemáticos de posventa aumentarán a una TCAC del 10.5 por ciento en los próximos cinco años hasta alcanzar los 77.6 millones de unidades en 2027, con un valor de mercado total estimado en $3.7 mil millones para 2027. El hardware y software innovadores de Lantronix están dirigidos eficazmente a este mercado, apoyando estas tendencias de crecimiento.

“Nuestros nuevos dispositivos telemáticos ofrecen un paquete completo que combina conectividad y gestión de dispositivos en nube con hardware galardonado”, dijo Jacques Issa, vicepresidente de marketing de Lantronix. “Lantronix mantiene su compromiso con la innovación lanzando productos integrados de hardware y software donde la facilidad de uso en la personalización, integración y aprovisionamiento remoto es primordial”.

Rastreador de computación edge FOX4

La más reciente actualización de la serie FOX de Lantronix, el rastreador de computación edge FOX4, ofrece integración perfecta de tecnologías celulares y GNSS, ahora enriquecida con conectividad BLE y Wi-Fi®, junto con funciones de seguridad avanzadas. FOX4 está diseñado para versatilidad y su diseño es óptimo para una amplia gama de aplicaciones, desde complejos industriales hasta paisajes urbanos. FOX 4 también ofrece la capacidad de soporte de antenas internas y externas.

Con soporte robusto para scripts PFAL, LUA, MQTT, Azure y REST API, los rastreadores serie FOX4 garantizan que el producto del usuario se pueda comunicar de manera transparente con prácticamente cualquier plataforma telemática, reduciendo el tiempo de desarrollo y acelerando el posicionamiento en el mercado.

Rastreador de computación edge Bolero 43

El rastreador de computación edge Bolero 43 se destaca en gestión de activos y flotas y aplicaciones de IoT industrial, como fabricación y automatización. Derivado de la serie FOX4, el Bolero 43 se integra en el mismo ecosistema y utiliza los mismos lenguajes de programación. Diseñado para ambientes adversos, el Bolero 43 presenta una clasificación IP68 y un diseño resistente para durabilidad. Ahora disponible en todo el mundo.

Los rastreadores de computación edge FOX4 y Bolero 43 presentan capacidades de personalización facilitadas por la herramienta intuitiva Workbench, permitiendo personalizaciones fáciles desde la optimización de rendimiento hasta la integración de funcionalidades exclusivas.

Tiempo de actividad ininterrumpido con la tarjeta SIM de servicios de conectividad de Lantronix

Los gateways telemáticos de la serie FOX4 y Bolero 43 vienen preinstaladas con la tarjeta SIM de servicios de conectividad de Lantronix que empodera a los usuarios con una amplia gama de opciones de operador, permitiéndoles seleccionar el proveedor de red más adecuado, incluidos líderes del sector como Verizon, AT&T y T-Mobile en América del Norte, así como múltiples operadores en las regiones de Europa y Asia Pacífico.

Servicio Percepxion para la gestión del ciclo de vida del dispositivo IoT de Lantronix

Entregado como un servicio, la plataforma de software edge IoT Percepxion ofrece una gestión integral de dispositivos a través de un panel de control intuitivo de un solo panel Percepxion escala de manera eficaz las implementaciones edge de IoT, incluyendo los gateways telemáticos, de instalaciones regionales a globales. Este servicio posicionará a Lantronix para enfocarse en el crecimiento de los ingresos recurrentes anuales (ARR) el próximo año.

Para más información acerca de Percepxion y revisar la oferta de prueba gratuita de 60 días, aquí.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. es un proveedor global de soluciones de IoT de computación y conectividad direccionadas a los sectores de alto crecimiento, incluyendo ciudades inteligentes, automotriz y empresarial. Los productos y servicios de Lantronix capacitan a las empresas para alcanzar el éxito en los crecientes mercados de IoT ofreciendo soluciones personalizables que abordan cada capa de IoT Stack. Las soluciones de vanguardia de Lantronix incluyen infraestructura de subestaciones inteligentes, sistemas de infoentretenimiento y videovigilancia, complementados con gestión avanzada fuera de banda (OOB) para computación en nube y edge.

Para más información visite el sitio web Lantronix .

Declaración de ‘Salvaguarda’ bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995: Cualquier declaración establecida en este comunicado de prensa que no sea de naturaleza totalmente histórica y basada en hechos, inclusive, sin limitación declaraciones relacionadas con nuestras soluciones, tecnologías y productos y expectativas con respecto a nuestra administración y nuestro futuro crecimiento y rentabilidad. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, mas no están limitados a, factores tales como los efectos de las condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado en nuestro negocio, incluyendo los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; nuestra capacidad para mitigar cualquier inactividad en las cadenas de suministro de nuestros proveedores y distribuidores debido a la pandemia del COVID 19 u otras epidemias, guerras y las recientes tensiones en Europa, Asia y el Medio Oriente, u otros factores; futuras respuestas y efectos ante la crisis de salud pública; los riesgos de ciberseguridad; los cambios en las leyes, regulaciones y tarifas aplicables del gobierno de Estados Unidos y extranjeros; nuestra capacidad de implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o integrar empresas adquiridas; dificultades y costos de protección de patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para servir nuestro endeudamiento y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2023, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 12 de septiembre de 2022, inclusive en la sección titulada “Factores de riesgo” en el Punto 1A de la Parte I de dicho informe, en nuestro informe trimestral en el formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado al 31 de diciembre de 2023, presentado ante la SEC el 8 de febrero de 2024, incluyendo en la sección titulada “Factores de riesgo” en el Punto 1A de la Parte II de dicho informe, así como en nuestros otros informes públicos presentados ante la SEC. Factores de riesgo adicionales se pueden identificar en nuestros informes futuros. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha del presente documento, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores.

© 2024 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Contacto de medios de Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Gerente de marketing y comunicaciones corporativas

media@lantronix.com

949-212-0960

Contacto para analistas e inversores de Lantronix:

Jeremy Whitaker

Director financiero

investors@lantronix.com

949-450-7241

Copyright © 2024 GlobeNewswire, Inc.