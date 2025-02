Lantronix lanza nueva Plataforma Out-of-Band Management alimentada por IA LM4 en Cisco Live

05/02/2025

Plataforma LM4 ofrece automatización de gestión asequible para FDIs y locales pequeños

IRVINE, California, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), un líder global de computación y conectividad para soluciones de IoT habilitando inteligencia de AI Edge, lanzará su nueva plataforma LM4 Out-of-Band Management (OOBM) alimentada por AI en el stand A10 durante Cisco Live, del 10 al 14 de febrero de 2025, en Ámsterdam RAI. El LM4 de Lantronix es el primer servidor de consola del sector específicamente diseñado, con tamaño y precio fijados para marcos de distribución intermedios (IDFs) y entornos compactos como cajeros automáticos (ATMs), quioscos y puntos de agregación de red. Diseñado para atención de salud, finanzas, servicios públicos, telecomunicaciones, gobierno, minorista y fabricación, LM4 ofrece capacidades de automatización de grado empresarial, cumplimiento y seguridad cibernética, utilizando tecnología comprobada en redes militares y financieras.

“Estamos muy contentos con el lanzamiento de la de presentar la plataforma LM4 Out-of-Band Management, que permite que nuestros clientes utilicen la IA basada en reglas para recuperación y mitigación de infraestructura de red segura, confiable y automatizada”, dijo Mathi Gurusamy, director de estrategia de Lantronix. “En Lantronix, nos comprometemos a habilitar la automatización de gestión de redes con soluciones innovadoras que permiten que nuestros clientes sean más eficientes, seguros y centrados en los resultados finales”.

Los servidores de consola en serie representaron un mercado mundial de $320 millones en 2024 y están creciendo a una tasa constante del siete por ciento a una proyección de $391 millones en 2026, según Dell’Oro Group.

Out-of-Band Management en todo lugar

Una plataforma de gestión out-of-band avanzada, el LM4 pequeño, pero potente, ofrece acceso, monitoreo continuo y remediación automatizada de problemas, así como control de dispositivos de infraestructura de red. Operacional, ya sea que la red esté activa o inactiva, el sistema especializado utiliza IA basada en reglas para recuperar y mitigar la infraestructura de red automáticamente, incluido el acceso confiable y seguro a equipos remotos durante una interrupción. Con hasta cuatro puertos de conexiones de consola en serie para administrar directamente el equipo, además de soporte para hasta 48 puertos virtuales, el tamaño compacto y el precio asequible del LM4 permiten a los administradores de red utilizar out-of-band en todo lugar, incluidas muchas ubicaciones que antes se consideraban demasiado pequeñas y numerosas para una gestión out-of-band avanzada.

Ejecutando el potente software LMOS, el LM4 trae el poder del software basado en NOC al borde de la red, creando un plano de gestión independiente en el rack junto con la infraestructura de red. Con monitoreo continuo y respuestas automatizadas de runbook, el LM4 puede detectar y resolver problemas antes de que las herramientas tradicionales basadas en NOC sepan que hay un problema. LMOS presenta un modelo de autorización granular que se integra con los controles de acceso existentes, así como con las funciones de gestión de cambios automatizadas, incluida la capacidad de almacenar múltiples archivos de configuración y del sistema operativo con copias de seguridad locales para permitir la reversión automatizada de los cambios de configuración fallidos.

Estandarizar las soluciones de la serie LM de Lantronix para OBB Management de categoría empresarial

El LM4 ejecuta el mismo software LMO que los servidores de consola LM83X y LM80, ampliando las opciones de acceso a la consola de la serie LM en cualquier lugar de 2–104 puertos. La serie LM está administrada de forma centralizada por el centro de control de Lantronix, que está disponible para ejecutarse en las instalaciones como una máquina virtual o alojada en la nube. Los productos de la serie LM de Lantronix permiten a los clientes estandarizar su gestión out-of-band e implementar funcionalidades de nivel empresarial y automatización impulsada por IA en todos los puntos de la red. El resultado es una red más resistente que es más fácil de gestionar con menos problemas, reducción de desplazamientos del equipo de soporte y seguridad y cumplimiento más sólidos.

Lantronix es la fuente de referencia para soluciones out-of-band innovadoras, que ofrece un conjunto de plataformas confiables, seguras y fáciles de implementar, todas respaldadas por su excepcional equipo de servicio.

También presentes en Cisco Live:

Soluciones Out-of-Band Management

LM83X , que ofrece out-of-band management impulsada por IA de 8–104 dispositivos a través de conexiones de consola en serie en un servidor de consola escalable y robusto con entradas de alimentación duales.

, que ofrece out-of-band management impulsada por IA de 8–104 dispositivos a través de conexiones de consola en serie en un servidor de consola escalable y robusto con entradas de alimentación duales. LM80 , que proporciona una solución fija de out-of-band management impulsada por IA serial de 8 puertos que puede automatizar la mayoría de las tareas rutinarias de mantenimiento y recuperación de TI de forma rápida y sin errores.

, que proporciona una solución fija de out-of-band management impulsada por IA serial de 8 puertos que puede automatizar la mayoría de las tareas rutinarias de mantenimiento y recuperación de TI de forma rápida y sin errores. Lantronix Control Center , un único panel de vidrio para gestionar todos los dispositivos serie LM para acceso remoto seguro, así como para automatizar la gestión de cada uno de los dispositivos de infraestructura de red conectados. Es una fuente única para los controles de Autorización-Autenticación-Contabilidad (AAA), creando reglas de monitoreo y acción sin secuencias de comandos, archivando centralmente el sistema operativo del dispositivo monitoreado y los archivos de configuración e informes de cumplimiento.

Gateways y servidores de consola seguros con rendimiento confiable

EMG 8500 , Edge Management Gateway de Lantronix que ofrece acceso remoto seguro para oficinas sucursales, ubicaciones remotas, tiendas minoristas o en cualquier lugar donde sea necesario un gateway de dispositivo de red offsite y donde el espacio sea limitado.

, Edge Management Gateway de Lantronix que ofrece acceso remoto seguro para oficinas sucursales, ubicaciones remotas, tiendas minoristas o en cualquier lugar donde sea necesario un gateway de dispositivo de red offsite y donde el espacio sea limitado. SLC 8000: Advanced Console Manager , ofrece acceso seguro a equipos de TI con 8–48 puertos de RS-232 y conexiones de consola USB.

, ofrece acceso seguro a equipos de TI con 8–48 puertos de RS-232 y conexiones de consola USB. Serie G520 , gateway LTE CAT 4G y 5G celular IoT de futura generación de Lantronix diseñado para aplicaciones industriales, incluida la prehabilitada Plataforma de Solución Percepxion™ Edge para aumentar la eficacia operativa y prevenir ataques cibernéticos.

, gateway LTE CAT 4G y 5G celular IoT de futura generación de Lantronix diseñado para aplicaciones industriales, incluida la prehabilitada para aumentar la eficacia operativa y prevenir ataques cibernéticos. Serie X300 , una solución de gateway IoT compacta celular que incluye el hardware de gateway IoT de Lantronix y gestión centralizada de dispositivos, datos celulares, seguridad mejorada y soporte técnico especializado en un paquete todo en uno.

Soporte técnico especializado

LEVEL Technical Services , ofrece especialistas de soporte técnico dedicados para ayudar en la implementación out-of-band y garantías limitadas de equipos de por vida.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. es un líder global de soluciones de IoT de computación y conectividad dirigidas a mercados de alto crecimiento, incluyendo ciudades inteligentes, empresarial y transporte. Los productos y servicios de Lantronix capacitan a las empresas para alcanzar el éxito en los crecientes mercados de IoT ofreciendo soluciones personalizables que habilitan inteligencia de AI Edge. Las soluciones avanzadas de Lantronix incluyen infraestructura de subestaciones inteligentes, sistemas de infoentretenimiento y videovigilancia, complementados con Out-of-Band Management (OOB) avanzada para computación en nube y edge.

Para más información, visite, sitio web de Lantronix .

Declaración de ‘Salvaguarda’ bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores federales, incluyendo, mas sin limitación, las declaraciones relacionadas con el liderazgo de Lantronix. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, mas no están limitados a, factores tales como los efectos de las condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado en nuestro negocio, inclusive los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; nuestra capacidad para mitigar cualquier interrupción en nuestras cadenas de suministro y en las de nuestros proveedores y distribuidores debido a la pandemia de COVID-19 u otros brotes, guerras y tensiones recientes en Europa, Asia y Oriente Medio, u otros factores; futuras respuestas y efectos de las crisis de salud pública; riesgos de ciberseguridad; los cambios en las leyes, regulaciones y tarifas aplicables del gobierno estadounidense y extranjero; nuestra capacidad para implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o integrar las empresas adquiridas; dificultades y costos de protección de patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para servir nuestro endeudamiento y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 9 de septiembre de 2024, inclusive en la sección titulada “Factores de riesgo” en el Punto 1A de la Parte I de dicho informe, así como en nuestros otros informes públicos presentados ante la SEC. Factores de riesgo adicionales se pueden identificar en nuestros informes futuros. Además, los resultados reales pueden diferir como resultado de riesgos e incertidumbres adicionales que actualmente desconocemos o no consideramos relevantes para nuestros negocios. Por estas razones, se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en ninguna declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas hechas por Lantronix son válidas únicamente a la fecha de su emisión. Renunciamos expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva después de la fecha del presente para adaptar dichas declaraciones a los resultados reales o a los cambios en nuestras opiniones o expectativas, excepto según lo exija la ley aplicable o las reglas de Nasdaq Stock Market LLC. Si actualizamos o corregimos cualquier declaración prospectiva, los inversores no deben concluir que haremos actualizaciones o correcciones adicionales.

© 2025 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

