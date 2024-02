Lantronix lanza Percepxion™, su nueva plataforma de software en nube para dispositivos IoT

Por staff

22/02/2024

Percepxion™ viene preconfigurada en gateways, enrutadores, rastreadores y conmutadores de Lantronix para acelerar las implementaciones de dispositivos de borde (edge) de IoT

IRVINE, California, Feb. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), un proveedor global de soluciones de IoT de computación y conectividad, anunció hoy Percepxion™, su nueva plataforma Cloud IoT Edge Solutions. Percepxion está preconfigurada en las galardonadas gateways, enrutadores, rastreadores y conmutadores de IoT de Lantronix para ofrecer una gestión segura y completa del ciclo de vida del dispositivo. La plataforma Percepxion escala de forma eficaz las implementaciones de borde (edge) de regional a global y se gestiona a través de un único panel de vidrio intuitivo.

“La plataforma Percepxion ofrece a nuestros clientes una solución IoT fácil de implementar que viene preconfigurada en nuestros productos de conexión y computación”, dijo Jacques Issa, vicepresidente de marketing de Lantronix Inc. “La función multiusuario de Percepxion permite una solución de negocio a negocio (B2B), generando flujos de ingresos incrementales para nuestros clientes finales”.

La instalación remota de los dispositivos Lantronix incluye el aprovisionamiento automatizado sin contacto gestionado a través de Percepxion. El firmware, la configuración y los certificados requeridos por el sitio se cargan de forma remota para garantizar una comunicación de datos segura y dispositivos compatibles. Es ideal para la gestión de infraestructuras críticas, gestión de flotas, ciudades inteligentes y otras soluciones de borde de IoT de extremo a extremo.

Las principales funciones de Percepxion incluyen:

Seguridad robusta. Percepxion simplifica las actualizaciones de software para mantener una ciberseguridad robusta de los dispositivos. La plataforma en la nube cumple con los complejos requisitos de seguridad de las oficinas de seguridad corporativa para dispositivos, acceso a datos y usuarios, garantizando la integridad y confidencialidad en todas las soluciones.

Percepxion simplifica las actualizaciones de software para mantener una ciberseguridad robusta de los dispositivos. La plataforma en la nube cumple con los complejos requisitos de seguridad de las oficinas de seguridad corporativa para dispositivos, acceso a datos y usuarios, garantizando la integridad y confidencialidad en todas las soluciones. Funcionamiento del dispositivo en tiempo real. Percepxion permite acceso remoto en tiempo real para diagnóstico y solución de problemas, así como actualizaciones inalámbricas con agrupación selecta y monitoreo automatizado que generan alertas y notificaciones para minimizar el tiempo de inactividad del sistema.

Percepxion permite acceso remoto en tiempo real para diagnóstico y solución de problemas, así como actualizaciones inalámbricas con agrupación selecta y monitoreo automatizado que generan alertas y notificaciones para minimizar el tiempo de inactividad del sistema. Potente integración y análisis de datos. Los paneles personalizados de Percepxion ofrecen visibilidad bajo demanda de los datos de telemetría del dispositivo. El análisis de tendencias ofrece perspectivas de borde para aumentar la eficacia y crear aplicaciones de mantenimiento predictivo. Los casos de uso empresariales pueden acceder datos utilizando los servicios API de Percepxion para una operación sin monitoreo.

El enfoque integral de Percepxion para las soluciones de borde de IoT acelera el tiempo de ingresos al simplificar la gestión y el mantenimiento de borde, mientras ofrece brinda a los clientes asistencia y seguridad a largo plazo.

El servicio Percepxion para dispositivos Lantronix

Entregada como un servicio, la plataforma en la nube multiusuario Percepxion ofrece a las empresas una gestión integral del ciclo de vida del dispositivo a través de aplicaciones web y móviles. Se ofrece con soporte técnico de nivel en paquete, garantía limitada y otros servicios opcionales

Para más información acerca de Percepxion y revisar la oferta de prueba gratuita de 60 días, visite https://www.lantronix.com/percepxion/.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. es un proveedor global de soluciones de IoT de computación y conectividad objetivizadas a los sectores de alto crecimiento, incluyendo ciudades inteligentes, automotriz y empresarial. Los productos y servicios de Lantronix capacitan a las empresas para alcanzar el éxito en los crecientes mercados de IoT ofreciendo soluciones personalizables que abordan cada capa de IoT Stack. Las soluciones de vanguardia de Lantronix incluyen infraestructura de subestaciones inteligentes, sistemas de infoentretenimiento y videovigilancia, complementados con gestión avanzada fuera de banda (OOB) para computación en la nube y edge.

Para más información visite el sitio web Lantronix.

Declaración de ‘Salvaguarda’ bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995: Cualquier declaración establecida en este comunicado de prensa que no sea de naturaleza enteramente histórica y basada en hechos, inclusive, sin limitación declaraciones relacionadas con nuestras soluciones, tecnologías y productos y expectativas con respecto a nuestra administración y nuestro futuro crecimiento y rentabilidad. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, mas no están limitados a, factores tales como los efectos de las condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado en nuestro negocio, incluyendo los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; nuestra capacidad para mitigar cualquier inactividad en las cadenas de suministro de nuestros proveedores y distribuidores debido a la pandemia del COVID 19 u otras epidemias, guerras y las recientes tensiones en Europa, Asia y el Medio Oriente, u otros factores; futuras respuestas y efectos ante la crisis de salud pública; los riesgos de ciberseguridad; los cambios en las leyes, regulaciones y tarifas aplicables del gobierno de Estados Unidos y extranjeros; nuestra capacidad de implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o integrar empresas adquiridas; dificultades y costos de protección de patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para servir nuestro endeudamiento y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2023, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 12 de agosto de 2022, inclusive en la sección titulada “Factores de riesgo” en el Punto 1A de la Parte I de dicho informe, así como en nuestros otros informes públicos presentados ante la SEC. Factores de riesgo adicionales se pueden identificar en nuestros informes futuros. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha del presente documento, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores.

© 2024 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Contacto de medios de Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Gerente de marketing y comunicaciones corporativas

media@lantronix.com

949-212-0960

Contacto para analistas e inversores de Lantronix:

Jeremy Whitaker

Director financiero

investors@lantronix.com

949- 450- 7241

Copyright © 2024 GlobeNewswire, Inc.