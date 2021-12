Lantronix nombrada miembro del Programa de Ecosistema de Soluciones Automotrices de Qualcomm

08/12/2021

Lantronix, miembro desde hace largo tiempo de Qualcomm Advantage Network, se une al programa exclusivo para invitados para ayudar a acelerar la innovación automotriz

IRVINE, California, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), un proveedor global de soluciones seguras llave en mano para TI Inteligente e Internet de las Cosas (IoT), anunció hoy que fue nombrada miembro del programa automotriz del Programa de Centro de Diseño Autorizado de Qualcomm®. Lantronix, miembro desde hace mucho tiempo de Qualcomm® Advantage Network, se unió al programa exclusivo para invitados, que ayuda a las empresas a acelerar la innovación conectando a los clientes con un ecosistema de negocios que ofrecen herramientas y servicios de diseño profundamente especializados. Lantronix participará en el programa automotriz, conocido como Programa de Ecosistema de Soluciones Automotrices de Qualcomm®, ofreciendo acceso a herramientas desarrolladas en base a la plataforma cabina de control automotriz Snapdragon® de tercera generación, un producto de Qualcomm Technologies, Inc.

“Nos enorgullece ser nombrados miembros del Programa de Ecosistema de Soluciones Automotrices del Centro de Diseño Autorizado de Qualcomm, que traerá experiencia en ingeniería y diseño a nuestros clientes mutuos, al mismo tiempo que ayudará a acelerar la innovación”, dijo Paul Pickle, director ejecutivo de Lantronix. “Con el programa, Lantronix está posicionada para acelerar la comercialización de productos automotrices, que incluirá personalización, optimización y otros servicios de diseño e integración desarrollados en base a las plataformas de cabina de control automotriz de Snapdragon de tercera generación”.

Las plataformas Snapdragon Automotive Cockpit de tercera generación están basadas en inteligencia artificial (IA) y algunas de las plataformas automotrices más avanzadas de Qualcomm Technologies. Diseñadas para apoyar las cabinas de control integradas ricas en software diseñadas para cumplir con estrictos estándares de la industria automotriz, las plataformas Snapdragon Automotive Cockpit de tercera generación están diseñadas con gráficos inmersivos, multimedia, visión computacional y capacidades avanzadas de IA. Las plataformas Snapdragon Automotive Cockpit también ofrecen una arquitectura totalmente escalable con experiencias diferenciadas, utilizando la misma arquitectura y estructura de software para permitir que los consumidores disfruten de una experiencia de usuario armonizada independiente del nivel del vehículo mientras utilizan la misma estructura de software.

La inclusión de Lantronix en el Programa de Ecosistema de Soluciones Automotrices de Qualcomm, así como la experiencia y colaboración comprobadas de su equipo a través de los años, refuerzan su compromiso de ofrecer servicios de desarrollo de vanguardia con Qualcomm Technologies para sus clientes globales centrados en la plataforma Snapdragon Automotive Cockpit.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc., un proveedor global de soluciones seguras llave en mano para la Internet de las Cosas (IoT) y Gestión de Espacio Remoto (REM) que ofrece Software como un Servicio (SaaS), servicios de conectividad, servicios de ingeniería y hardware inteligente.

Lantronix permite a sus clientes acelerar el tiempo de posicionamiento en el mercado y aumentar el tiempo de actividad operativa y la eficacia ofreciendo soluciones fiables, seguras y conectadas de IoT de Borde Inteligente y Gateway de Gestión Remota.

Los productos y servicios de Lantronix simplifican de manera drástica la creación, desarrollo, implementación y gestión de proyectos de IoT y TI en aplicaciones de robótica, automotriz, usables, videoconferencia, industrial, médica, logística, ciudades inteligentes, seguridad, venta minorista, sucursales, sala de servidores y centro de datos. Para más información, visite, sitio web de Lantronix .

Obtenga más información en Blog de Lantronix , que presenta debates y actualizaciones del sector. Siga a Lantronix en Twitter , vea nuestra videoteca de YouTube o conéctese con nosotros en LinkedIn .

Declaración de ‘Salvaguarda’ bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995: Cualquier declaración establecida en este comunicado de prensa que no sea de naturaleza completamente histórica y basada en hechos, inclusive, sin limitación declaraciones relacionadas con nuestras soluciones, tecnologías y productos. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, mas no están limitados a, factores tales como los efectos de las condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado en nuestro negocio, inclusive los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestros empleados, cadenas de suministro y distribución y la economía global; los riesgos de ciberseguridad; los cambios en las leyes, regulaciones y tarifas aplicables del gobierno estadounidense y extranjero; nuestra capacidad para implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o integrar las empresas adquiridas; dificultades y costos de protección de patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para servir nuestro endeudamiento y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2020, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 11 de septiembre de 2020, inclusive en la sección titulada “Factores de riesgo” en el Punto 1A de la Parte I de dicho informe, así como en nuestros otros informes públicos presentados ante la SEC. Factores de riesgo adicionales se pueden identificar en nuestros informes futuros. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha del presente documento, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores.

© 2021 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Snapdragon Automotive Cockpit Platform es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias. El Programa de Centro de Diseño Autorizado de Qualcomm, el Programa de Ecosistema de Soluciones Automotrices de Qualcomm y Qualcomm Advantage Network son programas de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias.

Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Qualcomm Incorporated.

