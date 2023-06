Lanzan la 4ª Edición del “Top Women in Cybersecurity – Americas 2023”

Por staff

21/06/2023

WOMCY, Latam Women in Cybersecurity, Latinas in Cyber (LAIC), y Women in Security & Resilience Alliance (WISECRA), se complacen en anunciar el lanzamiento de la 4ª. Edición del “Top Women in Cybersecurity – Americas 2023”.

En esta ocasión WOMCY & LAIC otorgarán reconocimientos a 50 mujeres destacadas, de las cuales: 25 en Latinoamérica y 25 latinas que viven en Estados Unidos.

Leticia Gammill, Presidente & Fundadora de WOMCY, destacó que la organización que representa “está más comprometida que nunca con la promoción de la diversidad en ciberseguridad, la cual ha sido nuestra prioridad de nuestra organización desde nuestro lanzamiento en 2019. Estamos encantadas de expandir esta importante premiación este año y colaborar con Latinas in Cyber para destacar a las mujeres latinas en las Américas”.

Leticia Gammill añadió que “A lo largo del último año hemos impactado en miles de personas que realizaron cursos y certificaciones en ciberseguridad promovidas por WOMCY. Estamos haciendo que la ciberseguridad sea accesible para más mujeres y latinas para impactar su crecimiento y desarrollo en América Latina”.

Por su parte, Angela Hill, Presidente & Fundadora, Latinas in Cyber (LAIC), señaló que “Latinas in Cyber (LAIC) se complace en lanzar una colaboración con WOMCY que tendrá un impacto social transformador para las latinas en las Américas a través de la identificación y nominación de las principales líderes latinas en ciberseguridad”.

“Esta iniciativa permite a ambas organizaciones unir nuestras redes y programación para promover la diversidad y defender la conciencia de que las latinas lideran la ciberseguridad. LAIC se compromete a destacar los logros significativos en ciberseguridad de las latinas en los Estados Unidos”, resaltó Angela Hill.

El crecimiento de alianzas con empresas líderes de tecnología es uno de principales logros que ha tenido WOMCY, y ello se refleja en un mayor incremento en la presencia de las mujeres en el sector de la ciberseguridad, disminuyendo el gap de participación de este género en la industria.

Hoy el número de mujeres que serán reconocidas se incrementó a 50 tras el éxito de las tres ediciones anteriores, cuando se reconoció a 25 mujeres destacadas en ciberseguridad en toda la región de América Latina que han hecho contribuciones significativas al sector.

A lo largo de los últimos anos, WOMCY se asoció con varias organizaciones públicas y privadas muy destacadas de la industria, para ayudar a promover programas de educación y certificación en ciberseguridad, con lo que se han incrementado el número de certificaciones y oportunidades laborales para miembros, voluntarios y mujeres destacadas.

Cabe mencionar que esta iniciativa se da en un panorama donde la inclusión de mujeres en la industria de Ciberseguridad de Latinoamérica es relevante. Cybersecurity Ventures predice que las mujeres representarán el 30% del total de personas trabajando en el ramo para 2025 y alcanzarán el 35% para 2035.

WOMCY & LAIC invitan a recomendar a las profesionales que merecen reconocimiento por liderar el futuro de la ciberseguridad en Américas. Las nominaciones están abiertas al público y deben realizarse completando el formulario de nominación en español, inglés o portugués antes del 8 de julio de 2023.

Para nominar o someter una nominación, vaya a Top Women in Cybersecurity 2023: https://tinyurl.com/topwomen2023

Un panel diverso de jueces, integrado por diez ejecutivos de América Latina y Estados Unidos, evaluará a las candidatas siguiendo un criterio para determinar el impacto social y profesional de sus aportes en ciberseguridad.

Las ganadoras serán anunciadas el viernes 13 de octubre de 2023, a través de una ceremonia virtual organizada por WOMCY & LAIC. Te recomendamos a seguir los próximos anuncios de la iniciativa “Top Women in Cybersecurity Americas 2023”.

Ver más: WOMCY crece en Centro América y El Caribe, suma cerca de 500 miembros

Ver más: Puestos más importantes en las áreas de gestión crítica

Ver más: El mundo necesita expertos en seguridad cibernética