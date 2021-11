Lanzan la cold wallet más segura para el almacenamiento cripto

Por staff

12/11/2021

Justo después del desplome del mercado de las criptomonedas en 2018, había grandes dudas sobre si las criptomonedas eran siquiera un concepto válido. Tres jóvenes desafiantes de Bélgica abordaron lo que creían que era el mayor obstáculo para la adopción de cripto: la seguridad. Hoy, después de años de investigación y desarrollo, y luego de la más exitosa de las campañas anticipadas que recaudó U$D 450.000 para la fabricación de una billetera de criptomonedas, NGRAVE alcanza un nuevo hito: el envío a través de todo el globo de su producto estrella ZERO, la billetera más fría jamás creada. ZERO no es sólo la primera billetera hardware de criptomonedas con certificación EAL7, sino que también es el primer producto financiero del mundo que alcanza el nivel más alto de seguridad.

NGRAVE es un proveedor con sede en Bélgica de blockchain y seguridad de activos digitales que fabrica productos altamente seguros y fáciles de usar. “Tras haber sufrido un hackeo de 10 millones de dólares con mi anterior proyecto de blockchain, planteé a mis cofundadores de NGRAVE una sencilla pregunta: ¿Dónde puede uno almacenar su cripto y poder dormir por la noche? No teníamos respuesta. Así que decidimos construirlo nosotros mismos”, explica Xavier Hendrickx, CTO de NGRAVE. De esta manera fue que los emprendedores decidieron ofrecerles a los inversores la autosuficiencia total sobre sus preciados activos.

La totalidad de las piezas son diseñadas en Europa y luego ensambladas en Bélgica, para garantizar los más altos estándares de calidad y seguridad. Durante ese proceso de construcción, las criptomonedas continuaron su transformación para convertirse cada vez más populares alcanzando un total de 106 millones de usuarios únicos en enero y en junio superar los 221 millones en todo el mundo según un estudio de crypto.com.

NGRAVE ofrece a los usuarios de cripto un conjunto completo de productos. ZERO, la billetera hardware con pantalla táctil fuera de línea, permite a los usuarios almacenar y realizar transacciones de criptografía de forma segura.

GRAPHENE, la solución de copia de seguridad encriptada de acero inoxidable garantiza que los usuarios nunca pierden sus claves. No sólo está hecha para soportar condiciones extremas, sino que también está diseñada para ser recuperable en caso de pérdida. De nuevo, una primicia en el sector. “Las ventas reflejan el aprecio de nuestros clientes por las capas de seguridad añadidas de GRAPHENE, y el 85% opta por el COMBO” – Edouard Vanham, cofundador y COO.

Por último, pero no menos importante, LIQUID es la cómoda aplicación móvil que conecta a los usuarios en tiempo real con la cadena de bloques sin exponer nunca sus claves privadas. “Lo que diferencia a NGRAVE es la perfecta integración de estos tres productos, sin comprometer nunca la seguridad, logrando siempre una experiencia sin fricciones.” – Jean-Jacques Quisquater, 2ª referencia del libro blanco de Bitcoin.

El corazón de la solución es la llave perfecta de NGRAVE. “Al examinar los procesos de creación de claves existentes, nos dimos cuenta de que había graves lagunas de seguridad. Así que reinventamos la forma de generar las claves y también superamos las limitaciones de los monederos mnemotécnicos que se utilizan hoy en día.” – Ruben Merre, cofundador y CEO.

Los patrocinadores de Indiegogo y los clientes que hayan hecho un pedido anticipado recibirán sus dispositivos en el transcurso de las próximas semanas. La tienda de NGRAVE permanecerá cerrada hasta que el siguiente lote de dispositivos esté listo. Mientras tanto, los interesados pueden inscribirse en la lista de espera. “Estamos experimentando una demanda muy alta, mientras que nuestra oferta será limitada para el nuevo año; sea el primero en ser informado suscribiéndose a la lista de espera” – Edouard Vanham.

En 2018, el año de fundación de NGRAVE, el robo de criptodivisas superó los 2.500 millones de dólares. En el trimestre de 2021, los hackeos superaron la marca de U$D 1 billón. Para el cada vez más próximo 2022, el problema de seguridad que NGRAVE se propuso resolver nunca ha sido más apremiante.