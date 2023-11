Lanzan la plataforma de IA Weaver Peer

Por staff

29/11/2023

Noventiq, proveedor de soluciones y servicios de transformación digital y ciberseguridad, anuncia el lanzamiento de Weaver Peer, un revolucionario asistente de inteligencia artificial (IA) basado en el conocimiento, diseñado y construido por Intellya, una de las filiales de Noventiq.

Construido sobre el éxito comercial de la plataforma ‘Weaver, Asistente Virtual de IA’, la plataforma de inteligencia artificial conversacional de Intellya, Weaver Peer ofrece un sofisticado asistente virtual que pone el poder del conocimiento directamente en manos de los empleados, ajustándose a las necesidades interactivas de una empresa.

La plataforma de arquitectura Weaver Peer también incluye servicios avanzados de Open AI, Azure Databricks, GPT 3 y servicios cognitivos, así como otras soluciones. La plataforma ya está disponible en Azure Marketplace.

En el vertiginoso entorno empresarial actual, las empresas a menudo se enfrentan al reto de proporcionar respuestas eficientes a las preguntas diarias y relacionadas con el negocio de sus empleados. A menudo se pierde un tiempo valioso en búsquedas manuales o en pedir ayuda a los compañeros.

Weaver Peer supera las limitaciones tradicionales de recursos proporcionando respuestas y asistencia en tiempo real, agilizando la automatización de procesos específicos de la empresa y el intercambio de conocimientos. Mediante una combinación de modelos generativos y de aprendizaje automático, Weaver Peer se integra perfectamente en la plantilla para ayudar a los empleados en sus tareas diarias, como la incorporación, la formación, el cumplimiento y muchos otros procesos empresariales. Weaver Peer funciona a través de los canales de comunicación preferidos de los empleados, permitiéndoles obtener información en cuestión de segundos.

Ofrece un enfoque personalizado adaptado a la función de cada empleado, su ubicación en la jerarquía de la empresa y el cumplimiento de las políticas. Esto no sólo elimina la necesidad de una extensa documentación, sino que ayuda a las empresas a mejorar su eficiencia y contribuir al éxito general del negocio.

Como una extensión de la plataforma Weaver, Weaver Peer representa otro hito en la amplitud de las capacidades de IA ofrecidas por Noventiq y estará disponible a nivel mundial para apoyar a las empresas en su viaje de transformación digital.

Herve Tessler, CEO de Noventiq, comentó: “En Noventiq, creemos firmemente que la IA servirá como motor de cambio en los mercados emergentes, impulsándolos a superar incluso a algunas economías desarrolladas en la adopción de tecnología de vanguardia. Nuestro principio rector, ‘Experiencia global, resultados locales’, subraya cómo aprovechamos la tecnología, incluida la IA, en el viaje de transformación digital de nuestros clientes. Con la introducción de nuestra innovadora solución, Weaver Peer, estamos a la vanguardia de la incorporación de IA Generativa en los sistemas de nuestros clientes, elevando la productividad y fomentando el crecimiento exponencial.”

Milen Janjic, CEO de Intellya, una compañía de Noventiq, explica: “Con el lanzamiento de Weaver Peer, hemos combinado los últimos logros de nuestro laboratorio de IA con los de nuestros socios estratégicos para dotar a las empresas de un aliado de IA sin igual. Ya sea permitiendo la automatización de largos procesos o una profunda integración con herramientas internas, Weaver Peer no sólo mejora la productividad, sino que también alimenta una cultura de intercambio de conocimientos y eficiencia. Es testimonio de nuestro compromiso de revolucionar la forma en que las empresas aprovechan la IA para alcanzar el éxito en el dinámico panorama actual.”



Atul Ahuja, CTO de Noventiq, reitera: “Adoptar la IA en nuestro panorama empresarial moderno no es simplemente una opción; es una necesidad. Al aprovechar los algoritmos inteligentes a través de nuestra solución Weaver, y ahora a través de Weaver Peer, abrimos las puertas a una eficiencia y productividad sin precedentes, impulsando la innovación y capacitando a nuestra empresa no solo para satisfacer las demandas actuales, sino para liderar el camino hacia el futuro.”

Ver más: ¿Sabías que ya podés usar Bard en YouTube? Te contamos cómo

Ver más: Enamorarse de una IA: ¿Estamos ante una nueva orientación sexual?

Ver más: Miss Universo lució un vestido impreso en 3D y cristales de Swarovski