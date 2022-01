Las 4 Tendencias de Nube para 2022 en LATAM

Por staff

10/01/2022

Rodrigo Martineli, VP y General Manager de Rackspace Technology para Latinoamérica, dio a conocer hoy las 4 Tendencias que la organización observa tendrán lugar en este 2022, en el consumo de servicios de nube en América Latina. Tendencias delineadas tras el trabajo de acompañamiento en 2021, a clientes de diferentes industrias en la región durante su “camino a la nube” (desde análisis, diseño, implementación, seguridad, administración y hasta optimización). La organización experta en soluciones multinube de extremo a extremo, cuenta con más de 1000 clientes en América Latina.

Sin duda, la Pandemia por COVID-19 fue un factor determinante que aceleró en 2021 la adopción de la nube. Trastocó todos los modelos de negocio, dejó de manifiesto que sí o sí, se requería tener implementada una estrategia de nube con un modelo de operación para adaptarse y responder con rapidez y agilidad.

Para 2022, las 4 tendencias que Rackspace Technology observa respecto a la adopción de los servicios de nube en América Latina son:

De Cloud First a Cloud Smart – Con base en lo experimentado en 2021 en el mercado latinoamericano, para 2022 las organizaciones tenderán a contar con una estrategia de nube tipo cloud smart, en lugar de cloud first. Una tendencia en donde las decisiones van a ser más pensadas.

Una vez pasada la presión experimentada en 2021 por migrar la operación del negocio a la nube, algunos de los líderes de negocios y TI, requerirán ajustar estos entornos. Esto es repensar, analizar y reconfigurar la composición de sus plataformas. Entender exactamente qué cargas van a la nube, qué sistemas, etc.

Adopción Principalmente de Plataformas Multinube – En el desarrollo de su papel consultivo (trusted advisor), Rackspace Technology percibe que en 2022 habrá un cambio significativo de mentalidad en los líderes de tecnología y negocios. Comenzarán a explorarse y a adoptarse aún más modelos de operación basados en esquemas multinube.

Cambio generado en parte por los avances en la región de las nubes públicas, así como por la aparición de nuevos modelos flexibles de consumo de servicios de nube, como la propuesta Elastic Engineering de Rackspace Technology, la cual provee acceso bajo demanda a un POD (Punto de Entrega) de ingenieros de nube dedicados, que trabajan en conjunto con el equipo del cliente y que posibilita el trabajo con distintas nubes.

Activación de los Datos para la Dinámica de la Empresa Moderna – Una tendencia adicional que se perfila para 2022 -y que tiene 2 vertientes-, es la necesidad de las organizaciones por modernizar los procesos con data para apalancar la tecnología de nube; así como el adoptar la tecnología de nube adecuada para su necesidad.

El tema ya no será solo ganar velocidad en el negocio (2021), sino ganar velocidad para ser más rápido que la competencia (2022). “La tolerancia del cliente ya no existe y si la plataforma de un negocio no responde, su lealtad hacia la marca reside en el segundo de un ´click´. Si los procesos no están optimizados para que los datos operen de manera rápida, el impacto en el negocio (ventas) para la organización puede ser doloroso”, comentó Rodrigo Martineli.

Inversión en Nuevas Tecnologías – Con la aceleración de la transformación digital experimentada en 2021, una 4ª tendencia que se observará en las grandes compañías para sus entornos de nube en 2022 será la de invertir en nuevas tecnologías que cuentan con el potencial de cambiar y acelerar aún más los negocios de quienes las adopten. Tecnologías como IoT (Internet de las cosas), Inteligencia Artificial, Machine Learning (aprendizaje automático); e incluso Quantum Computing (cómputo cuántico) en el futuro cercano.

Con respecto al balance general de 2021 de Rackspace Technology en América Latina, el directivo mencionó que fue un año de crecimiento exponencial como resultado del liderazgo e inversiones que buscaron mejorar el servicio de miles de clientes, el desarrollo del mercado y la madurez de la tecnología de la nube en la región.

“En 2022, Rackspace Technology continuará invirtiendo y expandiéndose a otros mercados de LATAM, bajo el compromiso de seguir apoyando a las organizaciones de la región en su ´camino a la nube´, con el expertise y el mejor servicio en su clase”, expresó Martineli y finalizó: “Ya no es solo ´estar en la nube´, se necesita un socio que pueda ayudar a la optimización, a la innovación continua y a la transformación de los negocios”.