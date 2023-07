Las campañas de phishing se han multiplicado por 16 el último mes

Figura 1. Ejemplo de correo de phishing suplantando la identidad de Amazon Cómo comprar con seguridad en Amazon Prime DayCheck Point Software comparte algunos consejos prácticos para que las comprar online de este año sean seguras:Cuidado con los errores ortográficos: en muchas ocasiones las páginas y mensajes fraudulentos están mal escritos porque los ciberdelincuentes no hablan ese idioma y usan traductores automáticos. Es importante estar alerta y buscar cualquier pequeño cambio que nos permita identificar estos contenidos maliciosos (“Arnazon” en lugar de “Amazon”, o dominios acabados en “.co” en lugar de “.com”).



Crear una contraseña segura: si la cuenta ha sufrido un ataque, los daños pueden ser irreparables. Para evitarlo, es importante tener una contraseña para cada servicio -y no caer en la tentación de usar la misma para todo- e indescifrable (sin nombres propios, fechas de nacimiento…), con al menos 12 caracteres y la combinación de mayúsculas, números y símbolos. En caso de sospechar que alguien ha podido intentar acceder de forma ilegítima, cambiar de inmediato la contraseña.



Buscar siempre el candado: a la hora de comprar online, es imperante no introducir nunca datos de pago ni personales en un sitio web que no tenga instalado el cifrado de capa de conexión segura (SSL). Para saber si el sitio tiene SSL, busca la “S” en la URL (HTTPS, en lugar de HTTP), o el icono de un candado cerrado, normalmente a la izquierda de la URL en la barra de direcciones.Compartir lo mínimo: ninguna empresa a la que hayas comprado un artículo en rebajas tu fecha de nacimiento o tu número DNI.



Mantener siempre la disciplina de compartir lo mínimo cuando se trata de información personal es un pilar básico de la navegación en Internet.Revisar y pensar antes de hacer clic: las técnicas de ingeniería social están diseñadas para aprovecharse de la naturaleza humana. Los ataques de phishing suelen utilizar estas técnicas para convencer a sus víctimas utilizando tácticas como las “ofertas flash”. Es importante no realizar clics impulsivos sin antes asegurar la veracidad de un mensaje.



Cuidado con las gangas “demasiado buenas para ser verdad”: si bien las ofertas del propio Prime Day son a veces increíbles, siempre guardan cierta coherencia. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Desconfiar de este tipo de ofertas, y buscarlas de manera manual a través de la propia plataforma de Amazon nos puede ahorrar sustos inesperados.