Las cuatro tendencias en análisis de datos y su impacto en la innovación empresarial en Ecuador

Por Alejandro Galassi, líder de Innovación de OCP TECH

En Ecuador la transformación digital se ha convertido en una de las necesidades más importantes de las empresas que buscan adaptarse a un mundo cada vez más competitivo y globalizado. En un contexto que viene marcado por los avances tecnológicos, las áreas de datos y analítica surgen como herramientas estratégicas que habilitan a las empresas no solo una mejora en eficiencia y precisión en la toma de decisiones, sino también anticiparse a los cambios del mercado. Tomando como punto de partida el último Top Trends in Data & Analytics 2024 de Gartner, analizaremos por qué y de qué manera las empresas ecuatorianas pueden aprovechar estas tendencias para fortalecer su posición en la región y en sus respectivos sectores. En primer lugar, la inteligencia artificial (IA) tiene el potencial para revolucionar la manera en que las empresas ecuatorianas operan y se posicionan en su ámbito. En industrias clave como la logística, el petróleo y el comercio (el minorista creció 15% en 2023 según la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico), la IA puede optimizar procesos como la cadena de suministro, la predicción de demanda y el mantenimiento preventivo de equipos. Además el sector financiero, que en Ecuador ya viene implementando soluciones de IA para mejorar la seguridad y la personalización de servicios, puede beneficiarse de esta tecnología para prevenir fraudes y mejorar la experiencia del cliente. Lo que está claro es que sin una estrategia de IA clara y bien definida, las empresas corren el riesgo de no capitalizar sus inversiones, lo cual podría limitar su capacidad de liderazgo en una economía que se está volviendo cada vez más digital. La segunda tendencia que detectó Gartner gira en torno a la infraestructura necesaria para gestionar volúmenes de datos cada vez mayores. Para Ecuador, que enfrenta una digitalización acelerada en sectores como el comercio y la agricultura, es fundamental desarrollar una infraestructura de datos moderna y flexible. Por ejemplo, las soluciones de “data fabric” podrían permitir a las empresas ecuatorianas administrar y gobernar sus datos de manera centralizada, facilitando su análisis y aprovechamiento estratégico, como ya señaló el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador en 2023. Además, una infraestructura de datos avanzada permite la implementación de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y la automatización, elementos clave para la modernización de industrias como la agroindustria, donde el monitoreo y análisis de datos en tiempo real puede optimizar el rendimiento y reducir el desperdicio.La tercera tendencia es la creciente necesidad de asegurar la calidad y precisión de los datos en un entorno digital donde la transparencia y la precisión son fundamentales. En Ecuador, la confianza en los datos es clave para sectores como el financiero y el energético, donde la toma de decisiones acertadas depende de la veracidad y gobernanza de la información utilizada. Además, en el contexto de nuevas normativas de protección de datos, como la Ley de Protección de Datos de Ecuador de 2021, la implementación de políticas de gestión de datos pasa a ser un pilar esencial para garantizar que la información sea precisa y libre de sesgos, lo cual es sumamente importante a la hora de mantener la integridad en la toma de decisiones empresariales. Finalmente, la cuarta tendencia se centra en el empoderamiento de los empleados mediante la capacitación en IA. A medida que Ecuador se adapta a la transformación digital, las empresas deben invertir en la capacitación de su personal, promoviendo una “alfabetización en IA” (un término que acuñó el Banco Mundial en 2023) que permita a los empleados utilizar estas herramientas con criterio y mejorar sus procesos internos. Empresas en sectores como el turismo y el retail, que tienen contacto directo con los consumidores, pueden beneficiarse enormemente si sus empleados están capacitados para utilizar la IA y otras herramientas digitales de manera efectiva, buscando mejorar la personalización y la satisfacción del cliente. Por otro lado, la alfabetización en IA sirve para retener talento, ya que un personal capacitado en habilidades digitales tiene mayor valor en un mercado laboral competitivo. Las tendencias que describe Gartner nos muestran cómo la adopción de estas estrategias en datos y análisis puede permitir a las empresas ecuatorianas no solo mejorar su eficiencia, sino también posicionarse de forma competitiva en un entorno empresarial que se va digitalizando rápidamente. Como ha sucedido a lo largo del tiempo, todo avance disruptivo, como la inteligencia artificial o el big data, termina por trazar una línea entre aquellas organizaciones que logren integrar estas tecnologías y enfoques en sus estrategias de negocio, y aquellas que no lo hagan.