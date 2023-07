Las emociones venden, pero no de la misma manera en América Latina

Por staff

28/07/2023

Por Roger Darashah, Cofundador y Director, LatAm Intersect PR

No es ningún secreto que las emociones venden, basta con dar una mirada a cualquier publicidad (las imágenes, las frases, incluso la paleta de colores), todo diseñado para provocar el tipo de emoción que probablemente conducirá al “call to action” deseado. Ya sea que este último se base en la envidia, la indulgencia o un sentimiento de indignación, las marcas calibrarán sus activos respectivamente.

Analicemos la nueva investigación de los especialistas en optimización de la empatía, Delta Analytics, que sugiere que las empresas, a sabiendas o no, están alterando significativamente su “paleta emocional” según el país y el idioma.

Un análisis del sector de la banca ilustra perfectamente este punto. La emoción más común asociada con los 9 principales bancos de EE.UU. en los activos de propiedad de estos últimos (sitios web) es la “felicidad” que representa, en promedio, el 32% de las emociones más populares expresadas en los sitios. Esto se compara con Brasil y México, donde la “anticipación” es, por mucho, la emoción dominante expresada por los principales bancos de los países (que representan el 79% y el 54%, respectivamente, de las emociones expresadas), y en el Reino Unido, donde el 38% de las emociones expresadas están relacionados con el ‘miedo’.

Los datos se han generado analizando el dominio del sitio web oficial de cada banco, así como los subdominios vinculados oficialmente al mismo. No se basa en la prensa “mediada” o en análisis de redes sociales, que también reflejarían las opiniones de los periodistas y comentaristas, sino en los activos en línea de propiedad total y administrados por cada banco. En efecto, una visión directa y sin adulterar de cómo cada banco se percibe a sí mismo y desea ser percibido.

Cuando analizamos las marcas individualmente, sus distintos enfoques se vuelven aún más evidentes. Por ejemplo, en Brasil, mientras que el contenido en línea de bancos como Citibank Brasil y BTG Pactual está dominado por la emoción de la “anticipación” (cada uno representa el 94,5 % de las emociones clave expresadas en sus respectivos sitios), el séptimo banco más grande de Brasil ofrece una paleta emocional más diversa que incluye altos niveles de ‘miedo’ (31,3%) y ‘sorpresa (18,2%). (Gráfico abajo).

El séptimo banco más grande de México (Scotiabank) ofrece un binario más extremo de emociones, con el “miedo” representando casi dos tercios (62.5%) y la “felicidad” representando poco más de un tercio (37%). (Gráfico abajo).

Dado que los bancos tienen el control total de estos activos, las distinciones son bastante notables; y, si es que los gerentes de marca los conocen, reflejan un esfuerzo concertado para distinguir las marcas.

Al analizar las marcas que operan en diferentes mercados, la imagen emocional se vuelve aún más matizada.

Las emociones predominantes en los activos en línea de Santander varían radicalmente entre México y Brasil, dominados por “sorpresa” y “anticipación” respectivamente, y la combinación de “miedo” y “anticipación” del Reino Unido.

Las ideas anteriores son mucho más que anecdóticas y están compuestas por miles de puntos de datos específicos geográfica y lingüísticamente para cada marca. Al igual que en el mundo real, las emociones en línea no se definen por palabras o frases individuales, sino por la impresión general que dan, colectivamente, el contenido o el mensaje; por lo tanto, dicho análisis realmente representa una idea del alma emocional de una marca, intencionalmente o no.

Los activos propios representan el “escaparate” de una marca en el mundo; un reflejo de su ‘mejor yo’. Mi primera pregunta sería: ¿son siquiera conscientes de la temperatura emocional que, literalmente, emiten todos los días?

La segunda pregunta es si están utilizando esas paletas emocionales para su mejor beneficio y cómo lo hacen. Dados los recursos invertidos en la mayoría de las otras formas de comunicación, desde publicidad hasta imágenes corporativas, ¿por qué el contenido de los activos en línea no estaría sujeto a un escrutinio similar y, en última instancia, a la optimización?

La emoción se puede utilizar para diferenciar, para transmitir un hilo consistente o para desencadenar un “call to action” en particular. Este tipo de datos puede ayudar a los equipos de redactores y desarrolladores de contenido a adherirse a una “paleta emocional” particular en sus materiales, para mantener la integridad de la marca o su distinción con respecto a los competidores.

Dado que los equipos de contenido trabajan cada vez más de forma remota y, en muchos casos, internacionalmente, un rastreador emocional mensual puede ofrecer una visión vital y objetiva de las emociones que están creando y transmitiendo, además de las de la competencia.

Mi conclusión es específicamente para el sector de servicios financieros; al igual que otras industrias reguladas, como la farmacéutica y la atención médica, se desaconseja específicamente a los proveedores, y en algunos casos se les prohíbe, basar sus propuestas de venta en emociones como la “ansiedad” o el “miedo”.

En estos casos, las temperaturas emocionales no son simplemente una cuestión de branding, pueden usarse para demostrar el cumplimiento normativo; y el derecho a operar.

Después de todo, ¿quizás el tema de las emociones debería recibir más atención?

