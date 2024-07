Las Overwater Suites de Royalton Chic Antigua ya Están Disponibles Para Reservas

Por staff

24/07/2024

ST. MICHAEL, Barbados, July 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Blue Diamond Resorts se complace en anunciar que las tan esperadas suites sobre el agua en el recién inaugurado Royalton CHIC Antigua, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, ya están disponibles para reservas. Estas suites, que se inaugurarán en septiembre de 2024, ofrecen una escapada única y lujosa en el corazón de Antigua, combinando sofisticación con el característico concepto “Party Your Way” del resort.

Overwater Suites en Royalton CHIC Antigua

Ubicadas sobre las tranquilas aguas del Caribe, estas suites ya han capturado la imaginación de los viajeros más exigentes. Los huéspedes pueden disfrutar del máximo lujo sin necesidad de viajar a destinos lejanos como Bali o Bora Bora.

Cada una de las doce suites sobre el agua cuenta con un cautivador piso de cristal, permitiendo a los huéspedes maravillarse con el mar cada mañana. La moderna y encantadora decoración complementa una experiencia de hospitalidad de servicio completo, que incluye un mayordomo personal, servicio a la habitación de siete restaurantes excepcionales, check-in privado en la suite y delicias culinarias. Las suites están equipadas con tecnología de punta, incluyendo televisores inteligentes interactivos y sistemas de sonido premium.

Las suites sobre el agua de Royalton CHIC Antigua se destacan por ofrecer tres categorías distintas: Chairman, Presidential y Junior Suites. Cada categoría ofrece una experiencia única, perfecta para varias ocasiones especiales como escapadas románticas, lunas de miel, babymoons, íntimas despedidas de soltero o soltera, y más. Todas estas suites pertenecen a la categoría de habitaciones Diamond Club™, que incluye acceso a áreas privadas y exclusivas del resort, como una piscina y una zona de playa privada.

Cada suite está diseñada para proporcionar una combinación perfecta de espacios interiores y exteriores, ofreciendo hasta 283 m², vistas panorámicas de la puesta de sol durante todo el año, terrazas privadas con piscinas de inmersión, acceso directo al mar y una hamaca relajante sobre el agua, creando el lugar perfecto para relajarse mientras se disfruta del impresionante entorno. En el interior, los huéspedes encontrarán una decoración moderna con toques vibrantes, baños premium con tinas y pisos de cristal únicos en la sala de estar que ofrecen una vista al mundo marino debajo.

Estratégicamente ubicadas dentro del resort, las suites sobre el agua ofrecen vistas oceánicas ininterrumpidas al pie de una montaña justo sobre el océano. Royalton CHIC Antigua sigue revolucionando la experiencia todo incluido, infundiéndola con la dinámica vibra “Party Your Way” que ha resonado tan bien en otros destinos icónicos como Cancún y Punta Cana. Esto permite a los huéspedes personalizar su experiencia vacacional, ya sea relajándose junto a la piscina con amigos, disfrutando de vibrantes fiestas o refugiándose en las mejores suites para una escapada serena.

Las tarifas para estas lujosas experiencias sobre el agua comienzan en $1,800 USD por persona, por noche. Para obtener más información o reservar sus próximas vacaciones, visite www.royaltonchicresorts.com.

Para más información, contacte a media@bluediamonresorts.com

