Las tendencias en digitalización que van a protagonizar este 2022

Por staff

17/01/2022

Big Data, Inteligencia artificial, Internet de las cosas o Robótica son términos y conceptos que antes parecían novedosos, pero que ya están integrados en el desempeño de la mayoría de organizaciones; grandes, pequeñas, nacionales o internacionales.

Los niveles de digitalización alcanzados en los últimos dos años están superando las expectativas de modernización de la economía de la mayoría de los países occidentales. Se espera que en 2022 esto siga en aumento y lo digital tenga más peso en la economía. Así lo confirman los datos de la consultora IDC que augura que en 2022 más de la mitad del PIB mundial estará generado por el ámbito digital. Apunta también Gartner a que será el sector público quien también impulse este proceso con un incremento del gasto en un 6,5% en 2022 en relación con el año anterior, mientras que el gasto privado crecerá un 4,7%.

Todo indica que en los próximos años seguiremos viendo un gran desarrollo tecnológico y cada vez más novedades llegarán a las empresas para transformar la forma en la que trabajamos. Entelgy, The BusinessTech Consultancy, nos presenta cuáles serán las tecnologías más punteras que liderarán en el 2022:

Minería de procesos

A día de hoy, la capacidad de cualquier organización se ve limitada por sistemas informáticos rígidos y muy fragmentados, incapaces de alcanzar mejores resultados debido a las complejas limitaciones de compatibilidad que estos tienen.

De forma parecida a la minería de datos, método con el que las empresas sacan valor a los datos obtenidos en el desempeño de sus funciones, existe también la minería de procesos.

Combinada habitualmente en plataformas con inteligencia artificial, se logra extraer datos de todos los sistemas para medir lo que ocurre en los procesos, poder analizarlos y conocerlos en detalle, identificando y evaluando las barreras o ineficiencias que puedan existir. Estas barreras, denominadas brechas de ejecución, son las que la minería de procesos es capaz de identificar para que los responsables sepan dónde hay que mejorar, contribuyendo así a la agilidad empresarial.

IA generativa



La Inteligencia Artificial está cada vez más presente en el entorno empresarial. Ya no se trata únicamente de asistentes de voz o simples simuladores, la IA es el motor de la automatización y está generando grandes beneficios para las empresas. El siguiente paso de esta tecnología es la llamada IA generativa, con capacidades para conseguir que los programas puedan crear acciones desde cero.

Basada en métodos de aprendizaje automático que recogen información sobre determinados elementos, posteriormente utiliza esos datos para generar ideas nuevas, convirtiéndola en una de las técnicas más potentes del mercado actual. Tareas como la creación de código de software, aceleración de ciclos de I+D para el desarrollo de nuevos productos o el marketing orientado al cliente van a aumentar y mejorar gracias a la IA generativa.

Hiperautomatización

Las tecnologías de automatización son aquellas destinadas a realizar tareas sencillas y repetitivas de manera autónoma por máquinas, permitiendo que las personas se dediquen a tareas de mayor valor añadido. Tecnologías ya muy presentes que comenzarán a evolucionar hacia la hiperautomatización.

La hiperautomatización trata de dar un paso más en el proceso de automatización, aplicando este tipo de técnicas no solo a las tareas repetitivas, sino a todos los procesos empresariales, ya sean cadenas de producción, flujos de trabajo, procesos de marketing, etc. Para ello utiliza tecnologías de inteligencia artificial (AI), aprendizaje automático (ML) y automatización robótica de procesos (RPA). Con estas técnicas las empresas pueden conseguir, no solo aumentar la productividad y reducir costes, sino eficiencia operativa y dinámica, que es un factor crucial para el desarrollo de organizaciones líquidas, es decir, aquellas que estarán más preparadas para adaptarse a diferentes escenarios y cambios que puedan surgir.

Mejoras en conectividad: SD-WAN

El avance de los entornos Cloud, los modelos de pago por uso y sobre todo, la necesidad de priorizar tráfico de red han catapultado el avance de SD WAN en organizaciones con un elevado número de sedes, volumen de datos y alta criticidad en la información que gestionan.

SD WAN es una solución para las redes empresariales que utiliza la inteligencia de las aplicaciones para transformar las conexiones y mejorar la experiencia de usuario, puesto que permiten la selección de la ruta más dinámica para que fluya el tráfico.

Esta innovadora tecnología nace ante la necesidad de sustituir las redes WAN tradicionales, pensadas para conectar a los usuarios de una corporación que se encuentran en el mismo entorno físico. Con la irrupción del teletrabajo, esta tecnología ha tenido un gran auge y con ella se reducen costes de soporte y TI, mejora la experiencia de usuario y garantiza unos niveles de calidad de conexión mínimos y óptimos para todos los usuarios.

“Hace relativamente pocos años, la digitalización a los niveles que observamos a día de hoy parecía un sueño, pero vemos cómo la tecnología evoluciona para agilizar tareas, optimizarlos procesos y mejorar nuestras conexiones. Este 2022 va a ser clave para aprovechar al máximo toda esta combinación de soluciones digitales con las que podremos conseguir importantes beneficios a nivel empresarial” apunta Miguel Ángel Barrio, Director de Entelgy Digital.