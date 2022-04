Las ventajas del IoT

Por staff

20/04/2022

Entrevista exclusiva de TyN Magazine con Raúl Crudele, Presidente de la Cámara Argentina de IoT, durante el “IOT Day”

Nuestra Cámara tiene como objetivo lograr que la industria de IoT acelere su crecimiento en base al conocimiento entre las empresas, los clientes y sus productos y este evento va a ser un mediador entre todos los actores del ecosistema.

En Argentina el internet de las cosas está todavía madurando, y nosotros estamos para ayudarlo a crecer.

En el país para entender cómo se encuentra el sector deberíamos separarlo en segmentos: el más avanzado es el industrial, porque la industria es la que encuentra mayores beneficios al mejorar sus procesos, y cuenta con los recursos humanos especializados para encararlos.

Otro vertical al que todavía le falta crecer mucho es el campo, la agroindustria y la ganadería. Este tiene un gran potencial, pero cuesta convencer a los productores que avanzar en IoT les generará beneficios. Tenemos ejemplos de casos exitosos.

El que se encuentra más retardado es el sector residencial, porque no hay retorno directo a la inversión, por ejemplo robotizar una casa, necesita un gran desembolso económico y solo genera una mayor comodidad para sus habitantes, no un beneficio económico.

Hay uno que nos interesa mucho, el de los municipios y los servicios públicos. Son grandes potenciales usuarios de IoT, como por ejemplo con semáforos inteligentes, paradas seguras, estacionamiento inteligente, tratamiento de residuos. Pero como no ven un rédito inmediato eso lo frena. Queremos difundir su conocimiento, y sus beneficios, en los municipios.

Otra de las dificultades para el crecimiento del sector es el freno a la importación.

En cuanto a tu pregunta respecto al el fantasma del desempleo con el avance de la robotización. Yo no estoy de acuerdo con ello ya que las soluciones de IoT no son robóticas, y no reemplazan a las personas, sino que está para mejorar la productividad de las mismas y su calidad laboral.

En el campo hay otro gran problema que es la conectividad. Para adoptar el IoT a ese nivel hoy se necesita internet satelital, que esta dolarizado por lo cual es muy caro, o soluciones que pueden brindar proveedores ISP locales.

Lo bueno del IoT es que necesita muy poco ancho de banda, por lo que es de bajo costo. En el interior se apoyan en muchas empresas locales, como las cooperativas, las pymes que dan internet a bajo costo. El problema mayor lo tienen los que están muy alejados también de esas ciudades.

Por eso cuanto más prestadores haya, se va a lograr mayor cobertura y a menor costo.

Nosotros, hasta ahora, tenemos a favor la buena comunicación con el gobierno.

Nuestra Cámara todavía no está contaminada con peleas con el Estado, y esperamos que la relación sea constructiva. Pero no tenemos intenciones de que el gobierno nos impongan marcos regulatorios innecesarios, ni precios congelados, ni que nos declaren servicio público.

Queremos que el Estado, como gran usuario, se involucre con las tecnologías del IoT, principalmente por los beneficios que traen a la calidad de vida del ciudadano, del contribuyente.

En tal sentido, cuando vuelva a estar activa la Mesa Nacional de IoT los seguiremos acompañando, para avanzar en el cumplimiento de esos objetivos.