Se lanza Ledger Market, el mercado de activos digitales y NFTs más seguro del mundo

Por staff

12/08/2022

Ledger, la plataforma líder de cripto y Web3 más segura del mundo, lanzó [ LEDGER ] Market , la primera plataforma mundial segura de distribución y acuñación de drops seleccionados de NFTs de artistas y marcas culturales influyentes y líderes. Anunciado en junio en el Ledger Op3n, [ L ] Market arrancó con el drop inicial del NFT Genesis Pass, del que se acuñaron 10.000 ejemplares en 24 horas y que permitirá a los titulares canjear un Ledger Nano X de edición limitada Black-on-Black y acceder a futuros drops. Más de 150.000 personas se han registrado después del anuncio del mes pasado.

[ L ] Market aporta la seguridad de primer nivel de Ledger al mercado de NFTs, un espacio amenazado por el creciente número de hackeos y estafas. Según la Comisión Federal de Comercio de los EE.UU., desde 2021 se han robado 1000 millones de dólares de 46.000 usuarios por la falta de seguridad relativa a la titularidad de los NFTs. Ledger mantiene la mayor y más firme cuota de mercado de las billeteras cripto; actualmente protege más del 20% de los activos digitales y cripto del mundo en más de 5 millones de unidades vendidas.

“Ya sea en URL o IRL (en el mundo real), los usuarios de la Web3 te dejarán claro inmediatamente si estás aportando valor con tu proyecto o no. Hoy en día, lanzar un proyecto de NFTs de forma insegura es un disparate. Hemos lanzado la primera acuñación segura del mundo porque es la única opción que consideramos viable”, dijo el director de experiencia de Ledger, Ian Rogers. “Si una marca no está protegida con Ledger Enterprise y lanza drops fuera de [ LEDGER ] Market, las comunidades deberían preguntarse ¿por qué no garantizas mi seguridad en la medida de lo posible? Nuestras puertas están abiertas”.

Entre los socios de lanzamiento de [ L ] Market se encuentran Brick y Tag Heuer de LVMH, así como los importantes proyectos de NFT RTFKT y DeadFellaz, entre otros. Hay más drops programados para las próximas semanas. Al desarrollar un portfolio seleccionado de socios de NFT, [ L ] Market supera el desafío al que se enfrentan la mayoría de los mercados: ofrecer activos digitales que nadie desea adquirir. Hasta la fecha, el 98,2% de los NFTs de OpenSea nunca han recibido una oferta de compra.

“El mundo de los NFTs se mueve rápidamente, pero estos tesoros digitales deben mantenerse a salvo para siempre”, afirma Sebastien Badault, Vicepresidente de Metaverso en Ledger. “[ LEDGER ] Market, nuestra nueva plataforma de distribución de NFTs, ofrece lo mejor de ambos mundos. Por un lado, la excepcional seguridad de Ledger con la primera acuñación segura de la historia y, por otro, los drops más exclusivos del mundo. El éxito de nuestro primer drop del Genesis Pass demuestra que aportamos soluciones valiosas y seguras para creadores y usuarios”.

Es posible acceder a [ L ] Market a través de Ledger Live, el entorno de Ledger totalmente seguro en el que los usuarios podrán acuñar los próximos drops mediante firma visible, el método más seguro y fiable para adquirir activos digitales. Todos los proyectos de [ L ] Market están protegidos por Ledger Enterprise Create, un paquete tecnológico clave que permite a las marcas más importantes del mundo aumentar de escala sus operaciones en la Web3. Ledger Enterprise Create está totalmente integrado con Market para proporcionar seguridad de extremo a extremo, desde el proceso de creación hasta la distribución a los clientes.

Echa un vistazo a la primera acuñación segura con “firma visible” aquí y a la explicación de [ L ] Market aquí .

Ledger ya protege muchos de los activos digitales más valiosos del mundo: 45 de las 100 principales transacciones realizadas en OpenSea, y el 40% de los Bored Apes. La misión de Ledger, que ahora está disponible en nueve idiomas y realiza envíos a todo el mundo, es hoy más importante que nunca, pues ofrece a los usuarios y creativos las herramientas más seguras de la Web3, en un entorno en el que el uso de la tecnología Web2 para proteger el valor Web3 plantea cada vez más retos.