Lemon crypto wallet facilita $USDC no Brasil e na América Latina com Stellar

Por staff

07/08/2023

Lemon, a carteira virtual que permite combinar criptomoedas com PIX, integrou a rede Stellar para enviar ou receber $USDC de forma rápida e barata de qualquer lugar do mundo. Desde sua criação em 2014, a rede processou mais de 3 bilhões de transações entre quase 7,4 milhões de contas individuais e agora busca facilitar o uso de criptomoedas na região por meio de uma blockchain 100% interoperável.

Criptomoedas estáveis como o $USDC, que mantêm sua paridade com o dólar americano, abrem um leque de possibilidades para novos investimentos em protocolos descentralizados (DeFi), em plataformas como a Lemon, gerando ganhos semanais semelhantes à experiência bancária tradicional com CDI, mas com a vantagem de ter o ativo disponível quando necessário e sem a necessidade de bloqueá-lo por um determinado número de dias. Ao mesmo tempo, permite receber pagamentos por trabalho no exterior e participar do crescente ecossistema da Web3.

O Stellar é um blockchain de código aberto cujo objetivo é fortalecer o sistema financeiro atual, tornando-o 100% interoperável em uma única rede. Graças ao seu algoritmo de Prova de Acordo (PoA), o blockchain é escalável, seguro, econômico e rápido, o que o torna a escolha ideal para pagamentos e serviços financeiros internacionais. Os usuários da Lemon agora poderão se conectar diretamente a esse ecossistema dimensionável, facilitando o acesso a várias soluções e a criação de ativos digitais, ou aplicativos descentralizados (dapps), com custos de transação de no máximo US$ 0,1.

A Lemon continua a expandir sua proposta de valor

Essa integração se soma à variedade de redes de depósito e saque que a Lemon vem expandindo para que os usuários possam negociar suas criptomoedas favoritas de uma forma mais fácil de usar e de baixo custo.

Isso inclui as redes Arbitrum e Optimism, duas soluções líderes em escalabilidade para a Ethereum. Elas permitem transações mais rápidas e baratas apoiadas por contratos inteligentes na rede principal, resolvendo um dos desafios mais conhecidos da rede: congestionamento e altas taxas em momentos de alta demanda. Ao mesmo tempo, graças à incorporação da Lighting Network em 2022, a Lemon facilita os pagamentos de Bitcoin ($BTC) de forma mais barata e automática visando não sobrecarregar a rede principal, aumentando sua escalabilidade e mantendo sua descentralização.

Como fazer uma remessa de blockchain na Lemon?

O usuário deve sempre se certificar de enviar suas criptomoedas para o endereço correto correspondente à rede a ser utilizada. Por exemplo, para depositar $USDC, o usuário deve clicar em USDC -> Depositar -> escolher a rede Stellar e copiar o endereço e o memo. O último é um número usado para identificar seu endereço para que seus fundos possam ser creditados corretamente. Os usuários da Lemon também podem enviar ou receber criptomoedas imediatamente e sem comissão através da $lemontag entre 7 países da América Latina: Argentina, Brasil, México, Peru, Colômbia, Uruguai e Equador. A Lemon está constantemente buscando soluções que permitam aos seus usuários operar de forma mais eficiente,econômica e, por sua vez, fornecer acessibilidade e usabilidade às criptomoedas em toda a região.

