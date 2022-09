Lenovo traza el curso para un futuro más sostenible

Por staff

10/09/2022

Lenovo publicó su informe anual Environmental, Social and Governance (ESG) Report, compartiendo sus esfuerzos en las áreas de medio ambiente, social y gobernanza (ESG) para crear un futuro más inteligente y sostenible para todos. El gigante tecnológico global y mayor distribuidor mundial de PC, informó una mayor participación en la economía circular a través de procesos de circuito cerrado, avances hacia sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo, premios por la inclusión en el lugar de trabajo y una inversión filantrópica récord en comunidades de todo el mundo.

“El contexto global en rápida transformación insta a la comunidad empresarial global a responder con innovaciones más inteligentes y operaciones más responsables, sirviendo cada oportunidad para actuar con un propósito más amplio”, dijo Yuanqing Yang, CEO y presidente de Lenovo. “Lenovo está comprometido con nuestra visión de proporcionar una tecnología más inteligente para todos y aportar a la descarbonización de la economía global, uno de los mayores desafíos de la humanidad”.

En FY2021-22, la organización aumentó su participación en la economía circular, integrando en sus productos nuevos materiales reciclados como magnesio, aluminio y plástico de origen marino. Lenovo también ha aumentado su uso de plástico reciclado postconsumo (plástico de electrónica reciclada) a 248 productos, de los 103 productos registrados en FY2020-21.

A lo largo del periodo 2021/22, la compañía avanzó en el reforzamiento de su visión de cero emisiones netas para el año 2050. Los objetivos de reducción de emisiones de la empresa para alcanzar el nivel cero neto están siendo revisados por la iniciativa Science Based Targets (SBTI) para su validación en comparación con el estándar Net-Zero. En 2021, Lenovo tuvo el honor de probar el Net-Zero Standard para SBTi, ayudando a probar y dar feedback sobre la tan necesaria estandarización para objetivos de cero neto. Los objetivos a corto plazo de reducción de emisiones para 2030 de la empresa fueron validados por la SBTI en 2020. A la vez, se informó su progreso hacia los objetivos de 2030, incluyendo una reducción del 15% en las emisiones (directas) de alcance 1 y 2. La empresa está reforzando su enfoque en la colaboración con los proveedores para reducir la intensidad de las emisiones en toda la cadena de valor (emisiones de alcance 3).

Este año, Lenovo recibió honores y premios en reconocimiento a su lugar de trabajo inclusivo para mujeres, LGBTQ+ y personas con discapacidades. Se clasificó en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg[MH1] , en consonancia con su objetivo de alcanzar un 27% de representación ejecutiva femenina en su fuerza laboral global para el año 2025. Por quinto año consecutivo, la compañía obtuvo un 100% en la lista de Mejores Empresas para la Inclusión LGBTQ+ de la Campaña de Derechos Humanos y recientemente se comprometió con la Declaración de Ámsterdam para la Inclusión de la Fuerza Laboral LGBTQ+.

Lenovo también hizo avances para una mayor inclusión de personas con discapacidades en su fuerza laboral, con esfuerzos para expandir su estrategia de inclusión de personas con capacidades diferentes a través de ocho mercados principales y evaluar los productos para determinar el sesgo de habilidad a través de su Oficina de Diversidad de Productos. Como resultado de sus esfuerzos, fue clasificado como el Mejor lugar de trabajo para la inclusión de la discapacidad por parte de Disability:IN.

En FY22, la organización alcanzó un nuevo récord para su filantropía global, aportando US$ 21 millones en dispositivos y fondos para comunidades de todo el mundo. Las inversiones filantrópicas de la empresa proporcionan tecnologías más inteligentes para todos, al brindar a las comunidades subrepresentadas acceso a la tecnología y a la educación STEM. La plantilla global de Lenovo proporcionó un estimado de US$ 3 millones en tiempo y talento a las comunidades locales, principalmente a través del crecimiento del Love on Month of Service de la empresa. Estas inversiones benéficas combinadas y el voluntariado proporcionaron aproximadamente US$24 millones en impacto benéfico y llegaron a 12 millones de personas en todo el mundo, superando el progreso hacia el objetivo de impactar positivamente a 15 millones de personas hacia el año 2025. Junto con el progreso actualizado hacia los objetivos y métricas ambientales, sociales y de gobierno corporativo de la empresa, el informe detalla hitos y premios como la inclusión en las listas de Las 25 principales cadenas de suministro global de Gartner Global Supply Chain, Las empresas más admiradas del mundo de Fortune, y las 100 empresas más sostenibles de Corporate Knights. Este es el decimosexto informe ESG anual de Lenovo, que abarca el ejercicio 2021/22 (del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022). Para más información, visita Lenovo StoryHub.