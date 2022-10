Leo Messi sigue guiando al PSG hacia su primera UEFA Champions League

Por staff

26/10/2022

Desde la salida de Leo Messi del FC Barcelona y su llegada al PSG, no hay otro objetivo común que no sea la consecución de la Liga de Campeones. El argentino lleva muchos años sin saborear las mieles del triunfo en la máxima competición continental del viejo continente, y el cuadro parisino no tiene el trofeo aun en sus vitrinas. Esta edición también el PSG parte como uno de los candidatos a alzarse con el trofeo según las apuestas deportivas en Argentina, pero deberán materializar esos pronósticos en el terreno de juego y que no suceda como años atrás.

Pese a sus 35 años, el argentino está demostrando un nivel sobresaliente en este inicio de campaña con su equipo. No en vano, es el único futbolista de Europa que cuenta actualmente con dobles dígitos hasta el momento en goles y asistencias. La duda en torno al astro rosarino puede surgir por la celebración del Mundial en poco más de un mes, en el que centrara todos sus esfuerzos para lleva a la albiceleste a lo más alto. Una cuenta pendiente que tiene Leo Messi con su país, y que se encuentra ante su última oportunidad de ser campeón del mundo.

Tras la celebración del evento de los eventos a nivel futbolístico, Leo Messi volverá a la capital francesa para buscar su otro gran objetivo en el año: la UEFA Champions League. Con la clasificación para octavos de final ya en el bolsillo, será en estas eliminatorias en las que Leo Messi deba dar un paso al frente. Su experiencia y calidad deben aparecer en estos momentos clave, para así guiar a su equipo hacia su primer entorchado de esta naturaleza.

La gran ventaja con la que cuenta el rosarino, es estar rodeado de un conglomerado de estrellas de primer orden planetario que también ansían este objetivo. Especialmente, sus compañeros de ataque Mbappé y Neymar Jr. saben que la consecución de la Liga de Campeones disiparía por completos las dudas y críticas que se han vertido en los últimos años sobre el macroproyecto parisino.

Por nombres, esta delantera es para gran parte de los aficionados al fútbol, una de las mejores de la historia. Se juntan presente y futuro al servicio de un mismo escudo, pero que a la hora de la verdad el año pasado no dieron lo mejor de sí mismos para llevar al PSG a la consecución del título de la UEFA Champions League.

Aun quedan muchos meses de competición, pero parece que esta edición sí puede ser la definitiva para el Paris Saint Germaine. El estado de forma actual de sus estrellas es muy alto, queda por ver como será en el mes de febrero cuando se empiecen a postular los verdaderos candidatos a la “orejona”. En ese punto es cuando Leo Messi debe mostrar toda su magia para seguir guiando al PSG hasta lo más alto.