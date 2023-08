LG mostrará en IFA 2023 Berlin, su visión de un estilo de vida

Por staff

31/08/2023

LG Electronics (LG) mostrará su visión de un estilo de vida sostenible y eficiente en la LG Sustainable Village de IFA 2023. El stand de la compañía coreana presentará una serie de electrodomésticos y soluciones premium de gran eficiencia unificados bajo el lema ‘Sustainable Life, Joy for All”.

Inspirada en un sendero forestal, la LG Sustainable Village incorpora varios elementos clave en su diseño y construcción que representan la estrategia ESG de la empresa, con materiales eco-responsables como tejidos reciclados y redes de malla para minimizar el impacto de la estructura.

Dos conceptos de vivienda sostenible: Smart Cottage y Net-Zero Vision House

A lo largo de la exposición, los visitantes podrán ver las soluciones inteligentes para el hogar de LG más sostenibles, como es el caso del Smart Cottage, con electrodomésticos de última generación de alta eficiencia energética, algunos de ellos personalizables, y servicios innovadores dirigidos al mercado premium europeo.

Situada junto a la entrada del stand, la Smart Cottage es una casa prefabricada compacta con paneles solares de 4 kilovatios (kW), instalados en su tejado, junto a una instalación de aerotermia de última generación de bajo consumo, Therma V R290 Monobloc, y un completo conjunto de electrodomésticos en su interior. Entre ellos, destacan el centro de lavdo LG WashTower Compact, el horno integrado, el lavavajillas QuadWash, la cocina eléctrica de inducción y el purificador de agua.

Junto a la Smart Cottage, los visitantes descubrirán la Net-Zero Vision House, que presenta las soluciones más avanzadas en gestión de la energía de LG, así como una variedad de electrodomésticos de alta eficiencia diseñados para el mercado europeo, entre ellos una lavadora, una secadora, un frigorífico y un lavavajillas.

El sistema de almacenamiento de energía (ESS) de LG puede adaptarse a diversos escenarios y condiciones de uso de la energía. Los visitantes podrán conocer los procesos que utiliza este dispositivo para almacenar y consumir el excedente de energía recogido con los paneles solares de la vivienda, y cómo pueden controlar cómodamente los electrodomésticos de LG y supervisar el almacenamiento y el consumo de energía a través de la app Thinq.

LG Thinq UP 2.0: la nueva conectividad sin límites para el hogar

En la ThinQ Home Zone, los asistentes a IFA podrán experimentar la personalización y actualización de LG ThinQ UP 2.0, junto a la mayor accesibilidad para todo tipo de discapacidades físicas que ofrece el Universal UP Kit, nuevos accesorios y complementos para electrodomésticos LG. El Universal UP Kit, que mejora la funcionalidad de los dispositivos, cuenta con diversas soluciones diseñadas para acoplarse fácilmente a los diferentes electrodomésticos de la marca, incluyendo frigoríficos, lavadoras, secadoras, aspiradoras inalámbricas CordZero™ y purificadores de agua, para garantizar una mejor experiencia de usuario para todos.

La zona de talleres Upcycling pretende destacar algunos de los electrodomésticos de la compañía fabricados con plásticos reciclados, como el purificador de aire LG PuriCare AeroFurniture y las soluciones Styler™ ShoeCase y ShoeCare. Además, los visitantes podrán acceder a talleres en los que conocerán las iniciativas en reciclado de LG y tendrán la oportunidad de participar en el “plastic knot challenge”, que gira en torno al uso de placas de resina obtenidas a partir de residuos plásticos en Chilseo Recycling Center.

El amplio escaparate de LG en IFA también presenta los últimos productos de la segunda generación de la gama LG SIGNATURE. Entre ellos, la lavadora-secadora con bomba de calor, que ahorra energía y cuida la ropa, y el frigorífico Dual InstaView™, que incorpora una ventana InstaView en ambas puertas, lo que permite a los usuarios ver todo lo que hay dentro sin tener que abrir el frigorífico.

Además, los visitantes podrán conocer los nuevos frigoríficos con congelador inferior MoodUP e InstaView con MoodUP, que cuentan con paneles de puerta de colores intercambiables que se pueden controlar a través de la aplicación LG ThinQ. Ambos frigoríficos proporcionan una experiencia de usuario diferenciada, mientras que sus paneles LED reducen el uso de más recursos y generan menos residuos al eliminar la necesidad de fabricar paneles reemplazables de diferentes colores. Además, los paneles LED del congelador inferior MoodUP están fabricados con materiales reciclados y el nuevo congelador InstaView con MoodUP ofrece ajustes de temperatura personalizados que prolongan la frescura de los alimentos y ayudan a evitar su desperdicio.

Por último, bajo el lema ‘Better Culinary Life for All’, la zona Cooking Studio muestra las nuevas cocinas integradas de LG en dos expositores de cocina de “concepto integral”. El paquete, diseñado para el mercado europeo, impresiona por sus electrodomésticos de alta calidad y bajo consumo, como el horno InstaView, el lavavajillas QuadWash y la placa de inducción Downdraft.

“Estamos muy contentos de presentar nuestras soluciones avanzadas y energéticamente eficientes para el hogar en la LG Sustainable Village en IFA 2023”, comenta Lyu Jae-cheol, presidente de LG Electronics Home Appliance & Air Solution. “LG continuará ofreciendo electrodomésticos innovadores que no solo aporten comodidad y felicidad a sus usuarios, sino que les apoyen activamente en día a día por llevar una vida más sostenible y eficiente“.

Los asistentes que acudan al stand de LG en IFA 2023 (pabellón 18, Messe Berlin) del 1 al 5 de septiembre podrán descubrir un estilo de vida funcional y sostenible gracias a la amplia gama de innovadoras soluciones inteligentes para el hogar de LG.

