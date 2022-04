LG obtuvo el premio If Gold a la excelencia en diseño

Por staff

18/04/2022

Un panel de jurados de 132 expertos en diseño de alto perfil de más de 20 países otorgó a LG 20 reconocimientos, entre ellos el iF Gold Award por la colección LG OLED Objet (modelo 65Art90). Entre los productos LG premiados, 16 fueron para Diseño de Producto, mientras que 3 fueron para Interfaz de Usuario (UI). Este año, de aproximadamente 11,000 inscripciones recibidas, 73 solicitantes recibieron iF Gold Awards.

El award evalúa exhaustivamente los productos en función de sus criterios, que incluyen la diferenciación y el impacto, en 9 disciplinas y categorías: Producto, Embalaje, Comunicación, Arquitectura de Interiores, Concepto Profesional, Diseño de Servicios, Arquitectura, Experiencia de Usuario (UX) e Interfaz de Usuario (UI).

LG OLED Objet Collection, una de las líneas de TV Lifestyle, obtuvo el premio iF Gold Award más alto por su excelente diseño similar a un caballete que se integra perfectamente en cualquier habitación con su estilo minimalista y su uso sutil de colores neutros, brindando sofisticación inmediata y armonía visual a cualquier espacio interior. Los usuarios pueden bajar la cubierta para revelar la extensión total de la pantalla para la máxima experiencia de visualización o cubrir parcialmente la pantalla para ver solo una selección curada de funciones de estilo de vida.

En las categorías de productos, el purificador de aire LG PuriCare AeroTower fue reconocido por su factor de forma elegante y que ofrece una estética moderna que combina bien con cualquier tipo de decoración y el LG DualUp Monitor Ergo fue destacado por su diseño para ofrecer una experiencia de visualización superior con una mayor comodidad ergonómica. Además, LG OLED evo Gallery Edition (77G2), LG OLED evo (65C2) y LG XBOOM 360 también fueron galardonados en la categoría de diseño de productos por su estética, funcionalidad e innovación tecnológica líderes en su categoría.

Ver más: Aterriza en Chile el HUAWEI MateBook E

En las categorías UX, tanto LG OLED Objet Collection como LG StanbyME (modelo 27Art10) fueron reconocidos por su conveniencia y comodidad de visualización y por poseer una pantalla táctil intuitiva permite que StanbyME se opere con facilidad. La interfaz de usuario diseñada específicamente para este producto es diferente a cualquier interfaz de usuario de TV y se adapta al hábito de visualización personal del espectador.

Desde 1953, los diseñadores y fabricantes se han esforzado por ganar la reconocida etiqueta iF para el diseño. El iF International Forum Design GmbH con sede en Hannover, el iF Design Award es reconocido como uno de los tres mejores premios de diseño del mundo, junto con el Red Dot Design Award e IDEA (International Design Excellence Award). Ganar un iF Design Award es la confirmación de la calidad por su diseño y servicio al cliente excepcional; en tanto que para los consumidores y usuarios, un iF Design Award es una garantía de que el producto que muestra la marca es el mejor de su clase.

“Nos sentimos muy honrados de ser reconocidos en el iF Design Award después de ser premiados en el Red Dot Design Award por su excelencia en el diseño”, dijo Lee Chul-bae, vicepresidente senior y director ejecutivo del Centro de Diseño de Innovación Life de LG Electronics. “LG Electronics siempre se ha esforzado por ofrecer las mejores experiencias de usuario y el más alto valor estético, por lo que es muy significativo que nuestros esfuerzos sean reconocidos por uno de los principales premios de diseño”.