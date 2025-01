“Liderando el futuro de la educación superior en América Latina” Un nuevo programa de aprendizaje en acción para líderes universitarios

30/01/2025

Este programa, único en su tipo, busca apoyar a rectores y altos directivos de educación superior en la promoción de la transformación e innovación en sus instituciones

MONTERREY, México, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Dos prestigiosas universidades, una en Monterrey, México, y otra en Filadelfia, Estados Unidos, han unido esfuerzos para lanzar un programa de aprendizaje en acción de ocho meses titulado “Liderando el futuro de la educación superior en América Latina”.

La iniciativa es una colaboración entre el Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Pennsylvania (Penn GSE), reconocida a nivel mundial por su liderazgo en educación. Diseñado y desarrollado en conjunto, el programa ofrece una experiencia de aprendizaje híbrida con dos sesiones presenciales inmersivas, una en México y otra en Estados Unidos.

Este programa, único en su tipo, cuenta con líderes internacionales en educación, sesiones interactivas y oportunidades de mentoría. A lo largo del programa, los participantes aplicarán herramientas para diseñar e implementar un proyecto transformador en sus instituciones, en un entorno seguro para establecer redes de contacto, compartir prácticas y aprender entre pares. Al completar el programa, los participantes recibirán una certificación conjunta del Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Pennsylvania.

“Los líderes educativos a nivel global enfrentan desafíos complejos para adoptar pedagogías innovadoras y tecnologías avanzadas que preparen mejor a los estudiantes para el futuro del trabajo”, mencionó el Dr. Michael J. L. Fung, director ejecutivo del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. “En el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey nos enorgullece colaborar con la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Pennsylvania para ofrecer este programa dinámico y orientado a la acción, que brindará a los líderes las herramientas y estrategias necesarias para impulsar un cambio transformador en sus instituciones, y responder a las necesidades cambiantes de las economías y sociedades de América Latina en estos tiempos de rápida evolución”.

“Esta extraordinaria colaboración refleja nuestro compromiso compartido de fortalecer el liderazgo educativo a nivel global”, dijo el Dr. L. Michael Golden, Vicedecano de Programas Innovadores y Alianzas, Catalyst @ Penn GSE. “Al unir las fortalezas del Tecnológico de Monterrey y Penn GSE, estamos creando una oportunidad única para que los líderes aprendan desde diversas perspectivas, amplíen sus redes de contacto, accedan a expertos globales y contribuyan a dar forma al futuro de la educación superior en América Latina. Este programa busca dotar a los líderes de la visión, el conocimiento y las capacidades necesarias para generar un impacto significativo y duradero en sus instituciones y más allá”.

El programa se lanzará a mediados de 2025 y las inscripciones comenzarán tres meses antes. Los interesados pueden registrarse para recibir más información a través del enlace: https://forms.gle/A5xL97HR6xRrCwfM7

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) es una universidad privada y sin fines de lucro, reconocida por su excelencia académica, innovación educativa y visión global. Fue fundada en 1943 y actualmente tiene presencia en 33 municipios de 20 estados de México, cuenta con una matrícula de 60 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, así como más de 27 mil alumnos de preparatoria. Acreditada por la SACSCOC desde 1950. Se ubica en el puesto #185 del QS World University Rankings 2025 y en la posición #7 en América Latina según el THE Latin America University Rankings 2024. Destaca también en empleabilidad global y programas de emprendimiento, siendo parte de redes internacionales como APRU y U21. Para conocer nuestro Boilerplate visite: https://tec.rs/Boilerplate

Acerca de Institute for the Future of Education

El Instituto para el Futuro de la Educación (https://tec.mx/en/ife) es un instituto de investigación interdisciplinario del Tecnológico de Monterrey, cuya misión es mejorar la vida de millones de personas mediante la transformación de la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida en todo el mundo. El Instituto crea, difunde y aplica innovación educativa basada en investigación para mejorar los ecosistemas y prácticas de aprendizaje, participando en investigación, emprendimiento edtech, consultoría, proyectos de impacto, promoción y desarrollo de comunidades a nivel global.

Sigue las actividades del Instituto para el Futuro de la Educación en redes sociales:

Acerca de University of Pennsylvania Graduate School of Education

La Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Pennsylvania (Penn GSE) es una de las principales instituciones del mundo en investigación educativa y formación de profesionales. Penn GSE colabora con escuelas, universidades y comunidades para expandir el acceso educativo, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad. A través de investigación rigurosa y programas innovadores, desarrolla nuevos conocimientos y forma líderes y docentes transformadores en la búsqueda de oportunidades educativas.

Contactos de prensa: Tecnológico de Monterrey Eva Zamora eva.zamte@tec.mx University of Pennsylvania Penn GSE Kat Stein Katstein@upenn.edu

