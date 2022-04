Llega a México empresa de Inteligencia Artificial

Por staff

13/04/2022

Según datos del estudio State of App Marketing in Latin America 2021 de AppAnnie y AppsFlyer, “los mercados de México y Brasil han visto un aumento del 120% y 178%, respectivamente, en instalaciones no orgánicas (NOI) de aplicaciones en los últimos dos años… pero la retención [de usuarios] se convierte en uno de los mayores problemas para los especialistas en marketing en América Latina.”

Como destacan estas plataformas de medición de marketing móvil (MMP), existe un importante y claro indicador de que los desafíos en la adquisición y retención de usuarios en las apps siguen exigiendo atención. Pero, hoy en día, para conseguir descargas o tiempo de uso en las aplicaciones móviles ya no es suficiente con hacer marketing digital como lo conocemos, es decir, no basta con invertir de manera tradicional en campañas publicitarias de redes sociales o buscadores dentro de una estrategia aislada, pues ya no funciona.

Ahora, gracias a la implementación de la tecnología como parte de la mercadotecnia, lo que se conoce como MarTech (Marketing + Tecnología), el uso de Inteligencia Artificial permite volver rentable cualquier aplicación móvil en el entorno empresarial, impulsando y manteniendo su escalabilidad con Growth Marketing, un conjunto de tácticas de mercadotecnia que fusionan análisis y creatividad de expertos en crecimiento con métricas y datos reales para tomar decisiones más eficientes que impacten en el negocio.

Pero, ¿por qué es necesario incorporar la tecnología de la mano de líderes especialistas en crecimiento como parte de las estrategias de marketing? Mauricio Neria, Sales Lead de Winclap en México, empresa de soluciones de martech que ayuda a las marcas móviles a escalar integrando un equipo de expertos en crecimiento e Inteligencia Artificial –y que anuncia el inicio de operaciones en nuestro país–, nos explica cuáles son los dos paradigmas obsoletos del marketing digital que deben transformarse, a través de la tecnología y el Growth Marketing, para mejorar la adquisición, retención y reenganche de usuarios de una app:

El primero de estos paradigmas es no considerar el punto de saturación de una campaña pagada, al cual se llega cuando, después de cierto tiempo utilizando los principales canales publicitarios –como Google o Facebook–, la inversión en medios cuesta más en comparación con el número de usuarios que atrae hacia la app. “El error aquí es seguir destinando más y más recursos a los mismos canales”, señala Neria. “Sin embargo, éste es el momento cuando las apps deben comenzar a abrir sus opciones, diversificar sus canales y distribuir mejor el presupuesto en otros medios para captar usuarios”.

Pero este problema crece si no sabes a qué medios destinar el presupuesto y tomas decisiones intuitivas más que estratégicas que podrían hacerte perder dinero. Es entonces cuando la tecnología juega a tu favor con soluciones como AI Budget Allocation (Budget Allocator) de Winclap: “Creamos una herramienta de asignación que, con Inteligencia Artificial, ayuda a las apps a predecir los resultados de la campaña, así como ver presupuestos, KPI’s, target y audiencia, obteniendo una recomendación completa de cuándo, cuánto y por cuánto tiempo se deben asignar los recursos financieros. Como resultado, las apps ahorran mucho dinero en cada campaña de adquisición, como nunca lo han hecho antes”, destaca Neria.

El otro paradigma tiene que ver con no adaptar rápidamente los anuncios a cada soporte publicitario en un vertiginoso y cambiante ecosistema digital. Es muy común ver que los mismos tipos de creativos se reutilizan en varios canales; esto a veces ocurre porque hay varios ejecutivos involucrados en el proceso de creación de anuncios, así que entre la elaboración y las aprobaciones se retrasa la publicación. Y en el mundo digital, donde las tendencias comienzan y terminan en cuestión de minutos, ser punta de lanza es crucial. “Pero las creatividades publicitarias deben ser escalables y adaptables para cada ubicación específica porque el formato y el concepto de las artes son –o deberían ser– completamente diferentes para cada canal de medios”, indica Neria.

Por esta razón, Neria recomienda revisar los procesos internos del negocio que retrasan las campañas, así como integrar socios y tecnología que aceleren esta labor: “Winclap Creative Studio es una herramienta que permite escalar el rendimiento de la estrategia creativa con contenido específico para múltiples canales, al crear piezas para publicidad móvil a gran velocidad y volumen, pero diseñadas inteligentemente para cada medio y que ayudan significativamente a las campañas de conversión ”.

Sin importar en qué etapa se encuentre una aplicación, recuerda que las apps son creadas para atraer, tener y retener usuarios durante todo su ciclo de vida; y esto, como sabes, es lo que hace que una aplicación móvil sea rentable y mantenga su vigencia en el mercado. Por eso, valerte de la Inteligencia Artificial y un grupo de líderes en crecimiento como parte de una estrategia de Growth Marketing pueden contribuir considerablemente al éxito de tu negocio, pues como puntualiza Neria: “actualmente, sin importar la industria, la categoría o el sector al que pertenece una empresa, el marketing ya no funciona sin tecnología. El concepto martech llegó para quedarse y crecerá cada vez más.

Por eso, si una aplicación móvil no usa plataformas tecnológicas para el análisis con métricas y la creación de sus campañas en medios, no podrá ser escalable. Winclap automatiza procesos que ya no serían posibles manualmente, aportando más inteligencia a las decisiones y, por tanto, más resultados”.

Cabe destacar que Winclap trabaja con todo tipo de categorías y está detrás de algunas de las marcas de comercio electrónico, entregas, comida y finanzas más grandes de América Latina. Es socio creativo y de marketing de TikTok, y socio de Google. Además, cuenta con equipos conformados por profesionales de otros gigantes como Meta, MercadoPago, y también del mismo Google.

Winclap tiene oficinas en Argentina (Buenos Aires/Córdoba), Brasil (Sao Paulo), Estados Unidos (Nueva York) y, a partir de este año, en México (Ciudad de México). Con su llegada a nuestro país, esta empresa de soluciones tecnológicas invierte en equipos específicos para el territorio mexicano, lo que implica un crecimiento del 100 % y la triplicación de sus ingresos a finales de este año.