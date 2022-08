Llega a México la plataforma digital que busca fortalecer el ecosistema de crypto en el país

Por staff

16/08/2022

Amber Group, empresa de activos digitales, quiere extender su camino para México hacia la construcción de un ecosistema moderno de criptofinanzas con WhaleFin, su plataforma insignia de activos digitales. A través de una aplicación móvil o navegadores web, WhaleFin ofrece herramientas de inversión de nivel institucional de vanguardia para crear riqueza en la era digital y democratizar aún más el acceso de las finanzas criptográficas para el mundo.

Basado en la profunda experiencia que Amber Group ha desarrollado en los mercados institucionales y minoristas de todo el mundo, WhaleFin es una plataforma completa que sirve como una perfecta puerta de entrada a las criptomonedas para los usuarios, ya sean expertos o principiantes.

Con WhaleFin, Amber Group quiere ayudar a consolidar el mercado de criptomonedas en México y toda América Latina, ofreciendo a sus usuarios soluciones y herramientas que garanticen la seguridad y transparencia de todos los procesos. La profunda experiencia que ha desarrollado Amber Group al servicio de los mercados institucionales y minoristas, es que ofrece la mayor seguridad y confianza tanto a los usuarios como a los reguladores de la región, lo que convierte a WhaleFin en el puente de entrada a las criptomonedas más adecuado para los usuarios de América Latina, independientemente de su experiencia.

“Latinoamérica es una de las regiones con mayor adopción de criptomonedas. Estamos entusiasmados de aprovechar al máximo el potencial de la tecnología criptográfica en la región a medida que ampliamos nuestra presencia allí. Como líder mundial en productos e infraestructura de activos digitales, Amber Group no solo tiene experiencia en el mercado y un fuerte respaldo de inversores de clase mundial, sino que su prioridad en el enfoque de seguridad se presta a la oferta de WhaleFin y su espíritu en la democratización de las finanzas criptográficas para todos. Esperamos construir la confianza del usuario en los cripto activos a través de la facilidad y la accesibilidad, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para las finanzas digitales en América Latina “, dijo el director ejecutivo de Amber Group, Michael Wu.

Ver más: Lali desembarcó en Enigma.art y agotó su primera colección de NFTs

Amber Group, ahora valorado en $3 mil millones después de la ronda Serie B+ de US$200 millones liderada por Temasek, continúa expandiéndose con nuevas oficinas en todo el mundo, al igual que licencias regulatorias en América Latina, luego de su enorme éxito en Europa, Asia y América del Norte. El gigante con sede en Singapur también cuenta con el respaldo de fuertes inversores, incluidos Sequoia, Paradigm, Tiger Global, Dragonfly Capital, Pantera y Coinbase Ventures.

En diciembre de 2021, México se colocó en el puesto 14 de 27 países que manejan criptomonedas. Con un 15,2 %, el país se mantiene por delante de Venezuela (14,6 %), Colombia (14,5 %) y Brasil (14 %) en el índice de adopción de criptomonedas de Finder. El 15% de los usuarios adultos de Internet en México utilizan criptomonedas (13.7 millones), siendo bitcoin la moneda más popular en el país.

“México es un país donde vemos muchas oportunidades para la adopción y utilidad de las criptomonedas. Para empezar, una de las oportunidades de uso más importantes son las remesas, es una industria que puede beneficiarse de la capacidad de las criptomonedas para facilitar las transacciones y liquidaciones transfronterizas sin problemas y al instante. Queremos ser parte de la próxima era de disrupción digital en México, donde la mayoría de su población sigue sin tener acceso a los servicios bancarios, pero donde la penetración móvil es extremadamente alta: México está listo para su gran momento y queremos ayudar a desempeñar un papel en eso”, dijo Michael Wu.

Las economías emergentes de todo el mundo se han beneficiado enormemente de la tecnología WhaleFin. La plataforma aporta competitividad y elimina intermediarios en mercados donde hay grandes porcentajes de población sin acceso a productos financieros tradicionales. WhaleFin ofrece a los usuarios de LATAM la oportunidad de desarrollar su cartera de activos digitales en un mercado descentralizado y más inclusivo. Wu dijo: “América Latina tiene un gran potencial para la adopción de nuevas tecnologías y para la disrupción del panorama bancario tradicional actual. Nuestro objetivo es garantizar que WhaleFin permita a los usuarios acceder fácilmente a servicios criptográficos con los más altos estándares de seguridad y protección. Creemos que la combinación de una plataforma bien diseñada y una oferta integral de productos de última generación ayudarán a cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y las finanzas digitales”.

Todo esto con el respaldo de Amber Group, que recientemente logró con éxito el cumplimiento de Service Organization Control (SOC) 2, lo que garantiza que los clientes estén protegidos por controles de seguridad de grado institucional que rigen industrias altamente reguladas. Esta certificación ayuda a garantizar todo el proceso a los usuarios de la región LATAM, un escenario donde la seguridad y la transparencia son muy demandadas por los potenciales inversionistas.

“La seguridad y la privacidad están en el corazón de la confianza del usuario en los activos digitales, planeamos continuar generando confianza en estos activos entre los usuarios y los reguladores. Amber Group se convertirá en sinónimo del estándar de oro en seguridad y cumplimiento, en el espacio de los activos digitales y más allá. “, explicó Michael Wu. “WhaleFin responde a las demandas de los usuarios de interactuar con empresas que están bien estructuradas, bien financiadas y que cuentan con los más altos estándares de cumplimiento normativo”, agregó Wu.

WhaleFin ofrece inversiones a largo plazo con soluciones personalizadas para invertir en función de los perfiles de riesgo, mientras cuenta con la infraestructura de seguridad a nivel bancario para proteger los activos de riesgos potenciales. A diferencia de otras ofertas, Whalefin utiliza toda su tecnología patentada para brindar servicios que van más allá de una simple compra y venta.

La plataforma de Amber Group da acceso a productos de tipo bancario con criptomonedas, como préstamos y productos de renta fija, posibilidades que pueden atraer a usuarios de países como México, que se encuentran más expuestos a las turbulencias del mercado, y que buscan en el cripto mercado, un refugio ante la fluctuación en el precio de su moneda y efectos de la inflación.

Al lanzar WhaleFin, Amber Group quiere continuar con la misión de la compañía de desarrollar una nueva forma de generar negocios rentables en un ecosistema de activos digitales más inclusivo y con mayor equidad, así como trabajar hacia una economía criptográfica más sostenible. Amber Group participa en varias iniciativas de conservación, como Whale and Dolphin Conservation, Happy Whale and Whales of Guerrero. A través de su asociación con Moss Earth, la compañía también compró 250 000 toneladas de carbono en tokens MCO2, casi suficiente para compensar el costo de más de 280 000 transacciones BTC.

“A medida que el ecosistema madura y se vuelve cada vez más sofisticado, es importante que ayudemos a facilitar un mercado global conectado e inclusivo y mantengamos el espíritu democrático de DeFi. Esto no solo impulsa de manera crítica la innovación para el avance de nuestra economía global, sino que también es el espíritu de oportunidad y la semilla para crear un mundo mejor para todos”, agregó Wu