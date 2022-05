Los 10 mitos más comunes de Twitter

Por staff

15/05/2022

Desde que Twitter salió al mercado, se convirtió en el lugar donde viven desde memes y eventos, hasta noticias de último momento y donde las personas vienen para acceder a las distintas conversaciones en el mundo. Por eso, cuidar la salud de esa conversación es una de las grandes prioridades de quienes trabajan día a día en la plataforma, para que sea transparente y segura y que todas las personas se sientan cómodas uniéndose a la conversación de la mejor manera que prefieran. Sin embargo, todavía hay algunas creencias erróneas que pueden ser distractores de las conversaciones verdaderamente relevantes que ocurren en la plataforma. Aquí te presentamos las más comunes.

Twitter me suspendió sin justificación. Twitter me está censurando.

Twitter busca que las personas conozcan diferentes puntos de vista de una historia, de manera segura. Cuando se remueve contenido siempre se notifica al usuario los motivos. Si una persona en Twitter es suspendida es porque incurrió en alguna violación a las Reglas de la plataforma – o por normativas externas como derechos de autor. Cuando alguien piensa que su cuenta fue suspendida o bloqueada por error, se puede apelar a la medida a través de un formato de apelación.

Un grupo de cuentas se organizaron para denunciar y tirar mi cuenta.

Seamos claros, lo que determina una sanción es el incumplimiento de una Regla. El volumen de denuncias no interfiere, por sí solo, en la aplicación de las reglas.

Por mi postura política, Twitter califica mi contenido como sensible.

La plataforma aplica la leyenda de ‘contenido sensible’ únicamente a contenido gráfico. El objetivo es que las personas puedan compartir lo que está pasando, sin exponer imágenes delicadas, a quien no lo desea. Todas las persona tiene en Configuración y Privacidad las opciones para habilitar o deshabilitar contenido sensible.

Ya me dijeron mis seguidores que Twitter está limitando mis Tweets.

Falso. Los usuarios pueden expresarse libremente en Twitter, siguiendo las Reglas y políticas del servicio. A menos que tus Tweets estén protegidos, cualquier usuario de Twitter podrá verlos. No bloqueamos, limitamos ni eliminamos contenido sobre la base de las ideas u opiniones de una persona.

Creé un nuevo perfil y lo bajó, aún cuando mis Tweets no ofenden a nadie

De acuerdo con la Política relativa a la evasión de prohibiciones, Twitter prohíbe los intentos de eludir la aplicación de controles de cumplimientos previos, incluido la creación de nuevas cuentas. Por ejemplo, si Twitter suspende a una persona de manera permanente, esta no puede imitar la cuenta suspendida con la intención obvia de reemplazarla. Para más información, consulta aquí.

Es el día dos y Twitter bajó el trending topic “x”, ya no lo vemos.

Existe una falsa percepción de que las tendencias sólo se construyen por volumen de menciones cuando, en verdad, son una mezcla de cantidad, velocidad y relevancia de la conversación. La permanencia de esa tendencia en el tiempo no tiene que ver con el volumen; de ser así, figuras súper populares como Millos o Santa Fé, por ejemplo, serían tendencia todos los días.

“Bajaron mi cuenta” vs. bajé mi cuenta.

Muchas veces escuchamos a alguien diciendo que “Twitter le bajó su cuenta” cuando no fue así. Un buen tip para distinguir si una persona elimina su cuenta, es que Twitter avisará: “Algo salió mal. Intenta de nuevo” cuando otra intenté visualizarla. En caso de suspensión, el mensaje será “El perfil que intentas ver fue suspendido”.

Las preferencias políticas del equipo de Twitter influyen en a quién y cómo se aplican las reglas.

Twitter es apartidista y no analiza políticamente el contenido en la plataforma. Es importante resaltar que las decisiones de la compañía no las toma una sola persona, pues hay un equipo experto alrededor del mundo especializado en contexto, lenguaje, y con conocimiento de estándares internacionales para poder evaluar cada caso. Las reglas y procesos no los construye Twitter de la nada; Twitter cuenta con un Consejo de Confianza y Seguridad y recibe asesoría de especialistas de la academia y sociedad civil.

Twitter recibe dinero para coordinar cuentas.

Falso. Los ingresos de Twitter provienen de la venta de publicidad, contenido que se muestra en la plataforma con una leyenda de “Promocionado”. Además, Twitter tiene una política de tolerancia cero hacia la coordinación maliciosa y la manipulación automatizada. Está prohibido amplificar o suprimir información artificialmente o participar en comportamientos que manipulen o interrumpan la experiencia de las personas en el servicio.

Twitter no hace nada para combatir el odio en la plataforma.

Nuestras reglas tienen como objetivo garantizar que las personas se sientan seguras expresando sus opiniones en una conversación pública y en ese sentido, restringe las conductas de incitación al odio. Tomamos medidas para el cumplimiento de esas reglas y sabemos que a medida que nuestro mundo y su realidad evolucionan, necesitamos adaptar nuestras reglas y políticas.

En Twitter, además de conectar a las personas con sus intereses y con lo que está pasando, trabajamos de manera activa por proteger la salud de las conversaciones que viven en la plataforma, a través de nuestras Reglas, políticas, productos y asociaciones. Conoce más información en el Centro de Ayuda de Twitter y súbete a la conversación.