Michael Saylor, presidente ejecutivo y cofundador de MicroStrategy, hizo fuertes declaraciones contra los bancos

Michael J. Saylor (nacido el 4 de febrero de 1965) es un empresario y ejecutivo de negocios estadounidense. Es presidente ejecutivo y cofundador de MicroStrategy , una empresa que proporciona inteligencia comercial , software móvil y servicios basados ​​en la nube . Saylor se desempeñó como director ejecutivo de MicroStrategy desde 1989 hasta 2022. Fue autor del libro de 2012 The Mobile Wave: How Mobile Intelligence Will Change Everything . También es el único fideicomisario de Saylor Academy , un proveedor de educación gratuita en línea. A partir de 2016, a Saylor se le habían otorgado 31 patentes y tenía 9 solicitudes adicionales en revisión, fuente Wikipedia.

Unos días atrás Michael Saylor dio una entrevista con Morgan Brennan de CNBC donde afirmó que la reciente crisis del dinero fiduciario y la banca está impulsando la adopción de Bitcoin en medio de la pérdida de confianza de los inversores en los activos de la competencia.

Saylor describió el negocio de software de Microstrategy como una vaca lechera estable que proporciona a la firma suficiente flujo de caja para pagar los intereses de las deudas y seguir acumulando BTC. “Dado que Bitcoin ha subido una media del 50% anual en los últimos tres años, la verdadera clave con Bitcoin es ser capaz de aferrarse a él y soportar la volatilidad“, añadió.

Ahora en una entrevista con Valuetainment, Saylor dijo que es un error almacenar dinero en los bancos hoy, y señaló que los bancos “están robando” a sus clientes.

“Si está tratando de usar dinero que requiere bancos, no puede confiar en los bancos, ¿verdad? Ciertamente no se puede confiar en los bancos de África, América del Sur y la mayor parte de Asia. Antes, los estadounidenses pensaban que podían confiar en los bancos estadounidenses, ahora se están dando cuenta de que no pueden confiar en los bancos estadounidenses. Entonces, el impacto de primer orden de la crisis bancaria es que la gente piensa “bueno, tal vez el dinero que tenía en el banco se está yendo y debería ponerlo en un banco en el ciberespacio que no esté controlado por el gobierno o por los banqueros” y eso es Bitcoin”.