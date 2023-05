Los ciberhéroes están entre nosotros y son los geeks

Por staff

26/05/2023

Los picos en la actividad cibercriminal se han registrado significativamente frente a eventos de la cultura popular, incluyendo lanzamientos de películas, series, videojuegos, smartphones y otros gadgets. El consumo y adopción temprana de estas tendencias digitales caracteriza particularmente a los millennials, quienes hoy conforman gran parte de la comunidad geek y, debido a que la tecnología es parte de su ADN, no es sorpresa que el 12% se considera “experto” en ella, un 38% confía en su conocimiento tecnológico y el 29% ama la tecnología y busca dispositivos para mejorar su estilo de vida.

Es cierto que, a pesar de ser geeks, en la vida real, estos early adopters no pelean contra extraterrestres, el lado oscuro de la fuerza o robots T-800, pero sí enfrentan de primera mano los riesgos que un nuevo software, producto o tecnología podría tener. Estos riesgos y el miedo ante un posible ciberataque han llevado a que los millennials se preocupen por la seguridad de sus dispositivos. De acuerdo con la encuesta de Kaspersky, en México, más de la mitad (64%) de los millennials dice que sólo ponen en marcha en sus dispositivos aplicaciones de confianza que obtienen en tiendas oficiales como Apple Store y Google Play, y el 57% realiza escaneos del antivirus regularmente en cada uno de sus dispositivos para protegerse.

En términos de ciberseguridad, este comportamiento es un “superpoder”, pues solo en 2022, Kaspersky bloqueó programas maliciosos y no deseados para videojuegos en los equipos de más de 300 mil usuarios. Además, la empresa regularmente advierte sobre vulnerabilidades en dispositivos conectados, como las cámaras inteligentes, así como de páginas fraudulentas, correos de phishing, y distribución de malware que aprovechan estrenos de series altamente esperadas, como The Last of Us,El Juego del Calamar y películas, como Spider-Man: No Way Home.

“Uno de los superpoderes de los geeks es tener conocimientos de tecnología, habilidades digitales excepcionales y buenas prácticas de ciberseguridad al estar al día con lo que está en tendencia o lo que está por venir en la cultura pop, convirtiéndolos en pioneros de su adopción y recepción. Como tal, amplían la difusión debido a los diversos círculos sociales digitales de los que forman parte. Además, su función como ‘early adopters’ de tecnologías nuevas, a menudo los convierte en el principal ‘sensor’ para identificar ciberamenazas, desde las más comunes hasta las más sofisticadas. Recordemos que ‘todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad’ y los geeks deben estar conscientes de que al estar en la primera línea de las tendencias tech y digitales pueden dar el ejemplo a seguir y advertir sobre posibles riesgos, convirtiéndolos en superhéroes de la ciberseguridad”, dijo Fabio Assolini, director de Análisis e Investigación para América Latina en Kaspersky.

¿Quieres saber si cumples los requisitos para ser un ciberhéroe? Los expertos de Kaspersky te ayudan a confirmarlo:

Tienes la más reciente tecnología y un supermonitoreo de amenazas como Batman. Puede que no exista un Alfred Pennyworth informándote de los riesgos en todo momento, pero un buen geek, está pendiente de lo que pasa a través de sitios web oficiales de las compañías o marcas de su interés, así como en foros de sus comunidades digitales. Al ser de los primeros en tener la experiencia con un gadget puedes alertar, tanto a los mismos creadores como a otros usuarios, sobre posibles fallas o vulnerabilidades. Si quieres fortalecer este poder, sigue informándote de lo que sucede en la vida digital para que te enteres de cualquier amenaza a tiempo y sepas cómo actuar ante algún ciberriesgo y evitar ataques inesperados.

Los dispositivos inteligentes son tus mejores aliados y evitas que se vuelvan una amenaza, al estilo Tony Stark. Herramientas como los asistentes virtuales pueden ser de gran ayuda para conocer el estado del clima o del tránsito, incluso para organizar tu rutina del día con sólo un reconocimiento de voz. Sin embargo, estos dispositivos pueden ser vulnerados o interceptados por terceros para espiar o atacar otros gadgets, como un aparato en la cocina o hasta un vehículo. Un buen geek sabe que, para evitar que su propia tecnología lo ataque como Ultrón, debe elegir bien en qué compañía o proveedor confiar para no comprar dispositivos inteligentes piratas o de segunda mano, cuyo firmware pudo haber sido modificado por otra persona y quedar expuesto ante un tercero.

Peleas contra programas maliciosos como en Tron. Si eres un buen geek, seguramente estás en primera fila durante los lanzamientos de películas, series y videojuegos del momento, enfrentándote con páginas apócrifas, videojuegos falsos, anuncios engañosos y los programas maliciosos que éstos pueden contener. Así es como se han potenciado tus habilidades de combate para proteger tu información y dispositivos y sabes lo importante que es comprobar la autenticidad de los sitios web que visitas antes de registrar tus datos personales. Sólo ingresas a páginas oficiales para ver o descargar cualquier contenido y desconfías de quienes te prometen verlo antes de su lanzamiento oficial.

En cuanto identificas una amenaza, activas tu protección para evitar la Guerra de las Galaxias y un ciberataque. Todo ciberhéroe sabe que, así como la Fuerza Rebelde en Star Wars pudo robar los planos de la Estrella de la Muerte para destruirla, un ciberdelincuente puede vulnerar su información para venderla o filtrarla. Por eso, además de confiar en la fuerza, proteges tu vida en línea con soluciones de ciberseguridad, como Kaspersky Premium, que brindan protección completa de tu privacidad e identidad digital.

Utilizas herramientas de seguridad tan poderosas como las Reliquias de la Muerte de Harry Potter. Un buen geek se protege con una VPN que, como con la Capa de Invisibilidad, le permite navegar de manera privada y segura, además de evitar que sus datos sean recopilados por terceros. Por otro lado, usa plataformas en la nube o memorias externas para hacer respaldos de tu información periódicamente y, como con la Piedra de la Resurrección, poder recuperarla ante una falla en alguno de sus dispositivos o un ataque cibernético. Finalmente, al igual que la Varita de Sauco, tu arma más poderosa contra la ciberdelincuencia es la protección de todos tus dispositivos.

Ver más: EU y Microsoft denuncian ataque de ciberagente patrocinado por China a infraestructura crítica

Ver más: 93% de los hackeos se dirigen al almacenamiento de backups para forzar pagos por rescate

Ver más: Guerra de chips: China bloquea a EEUU por “riesgos de ciberseguridad”