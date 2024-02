Los clientes de Quantexa lograron un retorno de la inversión del 228 % con beneficios de 34,8 millones de dólares, según un nuevo estudio sobre el impacto económico total

Por staff

13/02/2024

Un estudio independiente determinó un retorno de la inversión del 228 % en tres años con la implementación de la plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa

LONDRES, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Las organizaciones necesitan una base de datos de confianza para tomar decisiones efectivas que les permitan operar con eficiencia, planificar el futuro y crecer. Sin embargo, muchas organizaciones siguen luchando contra la falta de una visión única del cliente, los registros duplicados, los procesos ineficientes y los resultados ineficaces.

El día de hoy, Quantexa ha publicado el estudio The Total Economic Impact™ de la plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa, que brinda un análisis de justificación del valor empresarial para ayudar a las organizaciones a comprender el impacto financiero de su inversión en tecnología. Quantexa encargó a Forrester Consulting que entrevistara a seis clientes en puestos de liderazgo relacionados con datos en los sectores de la banca, las telecomunicaciones y el sector público para examinar el retorno potencial de la inversión y otros beneficios que las empresas pueden obtener con Inteligencia de Decisiones.

En este caso, el estudio presenta un desglose de los beneficios cuantitativos y cualitativos, los impactos financieros potenciales y los riesgos asociados de la implementación de la plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa para una organización consolidada basada en los clientes entrevistados.

Entre los beneficios para el cliente se incluyen:

Retorno de la inversión del 228 % en tres años

Periodo de amortización inferior a ocho meses

Valor actual neto estimado de 34,8 millones de dólares en beneficios para el cliente en tres años

Un Jefe Global de Detección de Delitos Financieros, cliente de Servicios Financieros declaró lo siguiente: “Quantexa nos ofrece la capacidad de obtener y fusionar datos en un ecosistema flexible y escalable, así como una visión multidimensional del cliente casi en tiempo real. Nos permite utilizar este modelo para reducir el riesgo y la cantidad de infraestructura y recursos humanos, así como monetizar los activos de datos”.

Para obtener más información sobre el Total Economic Impact™ de la plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa, descargue el estudio completo de 2024 .

Acerca de Quantexa

Quantexa es una empresa global de software de datos y analítica pionera en la toma de decisiones inteligentes según el contexto que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas confiables haciendo que los datos sean significativos. Utilizando los últimos avances en macrodatos e inteligencia artificial, la plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa descubre riesgos ocultos y nuevas oportunidades al proporcionar un panorama contextual y conectado de datos internos y externos en un solo lugar. Resuelve los principales desafíos en la gestión de datos, KYC (conoce a tu cliente), inteligencia sobre el cliente, delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, durante todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa mejora el rendimiento operativo con más de un 90 % más de precisión y ofrece una resolución de modelos analíticos 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Fundada en 2016, Quantexa cuenta ahora con más de 675 empleados y miles de usuarios que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo. La empresa tiene oficinas en Londres, Dublín, Bruselas, Málaga, EAU, Nueva York, Boston, Toronto, Sídney, Melbourne y Tokio.

