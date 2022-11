Los costos ocultos que debes tomar en cuenta al implementar soluciones o servicios en la nube

Por staff

19/11/2022

Por Fernando Zambrana, Director de Ventas de Nutanix México

Una de las principales razones por las que una empresa decide implementar soluciones en la nube es el posible ahorro de costos. La nube brinda agilidad y rapidez en la toma de decisiones, pero hay factores que se deben tomar en cuenta al momento de implementar servicios en la nube para gestionarlo correctamente y no terminar pagando más o contar con recursos que no se estén utilizando.

Falta de visibilidad

Es fundamental tener visibilidad de todo el ecosistema en la nube: quién usa qué recursos, con qué propósito y a qué costo. Sin embargo, obtener esta visión es cada vez más difícil a medida que el número y los tipos de servicios aumentan en tamaño y complejidad. Los proveedores de la nube informan a las compañías cuánto gastan cada mes por los servicios, pero no lo desglosan por costos, aplicación o carga de trabajo, lo que hace difícil determinar la configuración que dará el mejor rendimiento posible.

Shadow TI

El departamento de TI no suele ser la única área de una organización que usa servicios en la nube. Es posible que otros departamentos se suscriban a servicios de los que la empresa no sabe nada. Una investigación realizada el año pasado por Nutanix indicó que entre el 5% y el 10% de los servicios en la nube provisionados no se utilizan en absoluto en la mayoría de las empresas, mientras que entre el 10% y el 20% están infrautilizados. Las herramientas de gobernanza y gestión de los costos de la nube pueden ayudar a dar visibilidad a los recursos de la nube infrautilizados y no utilizados, y a optimizar la eficiencia de uso diario.

Ver más: Telecom pierde cuantiosa suma en el tercer trimestre. ¿Cuáles son las razones?

Precios siempre cambiantes

Conocer los costos reales resulta complicado a veces porque los proveedores de servicios en la nube suelen tener modelos de precios complejos. Los calculan en función de muchas factores de uso y los actualizan con frecuencia. Como resultado, lo que ayer podía ser el el servicio o solución más económico para una carga de trabajo concreta. puede no ser el más adecuado hoy.

Redimensionar y automatizar

Las empresas, acostumbradas a firmar acuerdos con proveedores de servicios a largo plazo para obtener descuentos por volumen, tienden a comprar planes de servicios de larga duración y no se centran en adaptar aplicaciones específicas por el mejor nivel servicio. Estas compañías necesitan revisar estas prácticas y procesos en base a los flujos y cargas de trabajo en tiempo real.

Cómo optimizar los costos en la nube pública

La naturaleza dinámica de las cargas de trabajo en la nube pública significa que la optimización de costos no es un proceso que se pueda establecer una vez y olvidarse. Las herramientas de gestión automatizada pueden ayudar proporcionando la automatización y el análisis necesarios para estar al tanto de las implementaciones y ahorrar costos de forma continua.

Por eso conviene tener en cuenta que el modelo de seguimiento y control de los costos ha cambiado drásticamente en los departamentos de TI en los últimos años. Mientras que antes las TI implicaban inversiones altas y únicas, con acuerdos de mantenimiento estáticos, los servicios en la nube exigen una supervisión y un control constantes de múltiples factores. Afortunadamente, ahora se dispone de herramientas de automatización que permiten supervisar fácilmente el uso de la nube en tiempo real y reajustar las implementaciones para optimizar los flujos de trabajo con regularidad, sin necesidad de realizar grandes inversiones en personal especializado.