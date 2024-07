Los desafíos de reinventarse laboralmente

22/07/2024

(España) La firma suiza de desarrollo de software especializada en soluciones deep tech, ERNI Consulting , analiza las oportunidades de entrada en el mercado laboral para aquellos profesionales que quieran reinventarse y entrar a trabajar en el ámbito tecnológico.

A través de una sesión en las instalaciones de “42 Barcelona”, el proyecto impulsado por Fundación Telefónica, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona; cuatro perfiles profesionales de ERNI han compartido sus experiencias a la hora de entrar en el mundo IT, profundizando en aspectos como la incertidumbre universitaria, emprender y fallar o cambiar de rumbo profesional a una edad avanzada.

“El mundo IT ofrece multitud de salidas laborales a las que mucha gente, procedente de otros sectores, quiere acceder. No obstante, en este trayecto pueden aparecer obstáculos relacionados con la experiencia necesaria, techos de cristal, el idioma o la necesidad de aprendizaje y formación continua” explica Verónica Mendes, directora de Recruiting de ERNI Consulting España.

Por su parte, Xavier Navarro, responsable de talento de 42 Barcelona, señala que: “la transformación digital ha provocado el crecimiento de la demanda de perfiles profesionales cualificados en el mercado laboral. 42 Barcelona es una alternativa de aprendizaje para aquellas personas interesadas en adquirir las habilidades más solicitadas por las empresas. En 42 se aprende a aprender, sin profesores, ni horarios; con un método que incentiva el trabajo en equipo y el aprendizaje entre iguales. 42 ofrece una puerta de entrada, no solo al mundo de la programación, sino al mercado de trabajo actual, asegurando el 100% de empleabilidad a quienes superan el conocido como ‘common core’ de nuestro itinerario formativo”.

Perfiles más demandados en el sector IT

Y es que no resulta sorprendente que exista una alta demanda de formación para ingresar en el sector IT. Según datos del Mapa de Empleo de la Fundación Telefónica, actualmente en España se ofrecen casi 56.000 puestos de trabajo digitales. La mayor parte, casi 10.000, como Desarrollador de software. En el caso de Barcelona y Madrid, existen actualmente casi 8.500 y 16.600 ofertas publicadas del sector IT respectivamente.

En concreto, según apunta Verónica Mendes, en estas dos ciudades los perfiles más demandados actualmente por las empresas son expertos en Ciberseguridad, Analistas de datos, desarrolladores DevOps y Full Stack, que concentran alrededor de la mitad de la oferta y la demanda de talento.

Combatir el edadismo en el sector IT

Por otro lado, en el sector tecnológico, donde los recién graduados tienen una inserción laboral muy rápida, las personas que buscan empleo o quieren acceder al mercado tecnológico a partir de los 45 años, pueden sufrir ‘edadismo’, las dificultades para acceder a un empleo a causa de la edad y no a causa de sus habilidades o experiencia.



“En el caso de ERNI Consulting, el nivel de ‘seniority’ se mide en base a la experiencia y el dominio de ciertas tecnologías, sin importar la edad”, explica Mendes. Además, con el objetivo de mantener a los profesionales actualizados, ERNI participa en eventos tecnológicos, ofrece formación continua y fomenta la formación de comunidades internas para propiciar el intercambio de conocimientos.



Y es que el sector IT en España presenta un amplio abanico de oportunidades laborales para profesionales de diversas edades y formaciones. En este sentido, “la adaptación constante y la actualización de habilidades son fundamentales para mantenerse competitivo en este dinámico mercado, y entidades como ’42 Barcelona’ proporcionan herramientas necesarias para formar a los profesionales que estén dispuestos a afrontar nuevos retos laborales en este sector”, concluye Mendes.

