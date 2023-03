Los desafíos del data center hacia el futuro

22/03/2023

Cada 23 de marzo se celebra el Día Internacional del Data Center con el objetivo de resaltar la importancia que tiene esta industria para las empresas y la sociedad. Los centros de datos, también conocidos como data centers, son capaces de almacenar grandes cantidades de datos, por lo cual, a medida que las tecnologías avanzan, estas generan un aumento en la demanda de centros de datos que necesitarán infraestructuras más sostenibles, eficientes y resilientes. De esta forma, en un mundo dominado por la era digital, donde continuamente se incrementa el uso de la tecnología en todos los ámbitos económicos y sociales, el lugar donde se almacenan los datos generados por cada entorno cobra cada vez más relevancia.

En America Latina, según lo publicó el portal Statista, México es el país con más data centers en la región con 154 seguido de Brasil con 150. Asimismo, según un informe reciente, realizado por ReportLinker se espera que el mercado de centros de datos en América Latina crezca a una tasa compuesta anual del 9,9% entre 2021 y 2026 impulsado por la creciente demanda de servicios en la nube, el aumento de la conectividad y la adopción de tecnologías emergentes como el Internet de las cosas (IoT). Sin embargo, si bien las cifras resultan alentadoras, latinoamérica enfrenta todavía muchos desafíos para seguir creciendo y siendo competitiva en este ámbito.

En este contexto conversamos con Gustavo Hilsenrad, Enterprise Sales Manager SSA quien nos brinda su visión profesional sobre el futuro e importancia de los Data Centers en nuestra región:

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta América Latina para mejorar y ampliar la infraestructura de sus datacenters?

La infraestructura de los centros de datos es crítica para el funcionamiento de las empresas y organizaciones en la actualidad, y América Latina no es una excepción. No obstante, algunos impedimentos no permiten que se avance como se espera.

Costo de la energía eléctrica: el alto costo de la energía eléctrica en América Latina es uno de los principales desafíos para los data centers. Los costos de energía pueden ser especialmente altos en países donde la generación de energía eléctrica es principalmente a partir de fuentes no renovables, lo que lleva a que los data centers sean menos rentables. Falta de fibra óptica: la conectividad de alta velocidad es crítica para el funcionamiento de los data centers. Sin embargo, la falta de capacidad de fibra óptica en algunos países latinoamericanos puede limitar el crecimiento de los data centers y, en última instancia, afectar la economía de un país. Escasez de mano de obra: esto sigue siendo un problema común en muchos países latinoamericanos. La construcción y operación de un data center requiere de una gran cantidad de conocimientos especializados, y la escasez de personal profesional en el área puede limitar la capacidad de los centros de datos para expandirse y mejorar Regulaciones y políticas gubernamentales: los altos impuestos y aranceles pueden encarecer la construcción y operación de los data centers, mientras que las leyes de privacidad de datos y otras regulaciones pueden afectar la forma en que se utilizan los data centers.

¿Cómo influye la red 5G en la infraestructura de los data centers?

La red 5G es necesaria para que América Latina siga siendo competitiva pero gran parte de su implementación está ligada tanto a la infraestructura como a la inversión en hardware nuevo para soportar el aumento en la demanda. Statista estima que las 6 economías de mayor tamaño en Latinoamérica (Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú) probablemente invertirán un total de $120.000 millones para integrar la red 5G en todos sus territorios.

Esto incluye los cambios que van de la modernización de las antenas y torres de telecomunicaciones hasta la capacidad de las baterías para la continuidad del suministro eléctrico. Por su parte, en lo que respecta a los centros de datos, la implementación de la red 5G permite velocidades de conexión significativamente más rápidas que las redes móviles anteriores, lo que significa que se espera que haya una mayor demanda de ancho de banda para soportar la transferencia de datos más rápida. Lo que también requiere una mayor inversión en infraestructura de red y en la capacidad de los data centers para soportar mayores tasas de transferencia de datos.

A medida que los países sigan avanzando en el camino hacia la red 5G, esperamos ver progresos en el desarrollo de productos y servicios con innovadoras capacidades tecnológicas que solo serán posibles con la adopción generalizada de la red 5G. Además de la velocidad y la reducción de la latencia, las posibilidades que la red 5G traerá a las industrias son enormes, con un efecto directo en los modelos empresariales, los esquemas de trabajo y las cadenas de suministros.

¿Cómo se posicionan los centros de datos frente al cuidado del medio ambiente?

Un informe publicado por Greenpeace en el 2020 reveló que la energía renovable representó el 8% de la capacidad instalada en los centros de datos de América Latina y se espera que esta cifra aumente a medida que más proveedores de servicios en la nube adopten fuentes de energía limpias.

La ampliación de los centros de datos en latinoamérica requiere distintas infraestructuras que influyen en el consumo de energía eléctrica, en el caso de la implementación de la red 5G podría aumentar el consumo energético total de la red entre un 150% y un 170% para 2026, lo cual implica que los operadores deben invertir en tecnologías más eficientes, como las soluciones de enfriamiento eficientes para ayudar a compensar el aumento de costo.